Am Freitagabend hat sich auf der Südspur der A13 bei Zizers GR ein Verkehrsunfall mit acht Fahrzeugen ereignet. Sechs Personen wurden dabei leicht bis mittelschwer verletzt.

Aufgrund stockenden Verkehrsverhältnissen kam es auf der Autobahn A13 bei Zizers GR zu einer Massenkarambolage. Bei den acht beteiligten Fahrzeugen handelt es sich allesamt um Personenwagen, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung.

Demnach haben sich die Autos, die miteinander kollidierten, mehrheitlich auf der Überholspur in Fahrtrichtung Chur befunden.

Durch die verschiedenen Kollisionen wurden sechs Personen leicht bis mittelschwer verletzt. Zwei der Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst Schiers ins Regionalspital Schiers überführt. Die restlichen vier verletzten Personen wurden ins Kantonsspital Graubünden nach Chur gebracht.

Sieben der acht beteiligten Fahrzeuge mussten mit dem Abschleppdienst abtransportiert werden. Es entstand an mehreren Fahrzeugen Totalschaden. Die in Richtung Süden fahrenden Fahrzeuge konnten einspurig am Unfall vorbeigeführt werden. Trotzdem kam es zu längeren Staulagen. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Details ab, welche zum Unfall geführt haben.