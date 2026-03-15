200 Zürcher verlieren wegen Massenkündigung ihr Zuhause

An der Zürcher Buchholzstrasse im Qaurtier Witikon wird eine Siedlung durch Neubauten ersetzt. Google Street View

In Zürich-Witikon müssen rund 200 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Zwei Siedlungen werden abgerissen und durch Neubauten ersetzt. Betroffene kämpfen um bezahlbaren Wohnraum.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Zürich-Witikon sollen zwei Wohnüberbauungen aus den 1950er- und 1960er-Jahren abgerissen werden.

Rund 200 Menschen verlieren dadurch ihr Zuhause.

Die Eigentümer begründen den Abriss mit veralteten Energie-, Sicherheits- und Barrierefreiheitsstandards. Mehr anzeigen

Ein tiefgreifender Wandel erschüttert das Zürcher Quartier Witikon. Gleich zwei Überbauungen an der Buchholzstrasse und der Carl-Spitteler-Strasse sollen weichen und Neubauten Platz machen, berichtet der «SonntagsBlick». Davon betroffen sind demnach fast 100 Wohnungen und rund 200 Menschen, die ihr Zuhause verlieren.

Die Gebäude stammen aus den 1950er- und 1960er-Jahren und entsprechen nicht mehr den heutigen energetischen und sicherheitstechnischen Standards. Die Eigentümer – ein Immobilienfonds der UBS an der Carl-Spitteler-Strasse sowie die Fundamenta Group an der Buchholzstrasse – haben sich für einen Abriss entschieden.

Formell sei die Kündigung an der Carl-Spitteler-Strasse noch nicht erfolgt, in einem Schreiben, das dem «SonntagsBlick» vorliegt, informiert die Verwaltung die Bewohner*innen aber, dass die Gebäude «das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben». Voraussichtlich im Spätsommer 2027 müssen alle ausgezogen sein.

«Demnächst stünden grosse Investitionen an, um sie in Bezug auf energetische Nachhaltigkeit, Erdbebensicherheit und Barrierefreiheit zu modernisieren», wird eine UBS-Sprecherin im Bericht zitiert. Durch das Bauprojekt lasse sich zudem die Zahl der Wohnungen von 59 auf rund 130 erhöhen.

Kritik vom Quartierverein

Die Bewohnerinnen und Bewohner organisieren sich und wehren sich mit Unterstützung des Mieterinnen- und Mieterverbands gegen die Kündigungen. Eine Rentnerin ist bereits zum zweiten Mal von einer Massenkündigung betroffen: «In meinem Alter habe ich fast keine Chance mehr auf eine neue Wohnung», sagt sie zum «SonntagsBlick». Sie kritisiert, dass keine Zwischenlösungen oder Ersatzwohnungen angeboten werden.

Der Quartierverein Witikon beobachtet die Entwicklung ebenfalls mit Sorge. Präsident Philipp Jung betont im Bericht, dass Sanierungen «sozialverträglich» durchgeführt werden müssten. Werden 100 Wohnungen gleichzeitig gekündigt, könne das Quartier das nicht auffangen.

Video aus dem Ressort