Massiver Felssturz in Hospental UR

Ein gewaltiger Felssturz hat sich am Sonntag, 7. September 2025, im Gebiet des St. Annafirns ereignet. Nach Angaben der Behörden stürzten rund 20'000 Kubikmeter Gestein in die Tiefe. Das Material lagerte sich mehrheitlich am Fuss des Gletschers ab.
Mitarbeitende der Skiarena Andermatt-Sedrun hatten bereits in den Tagen vor dem Ereignis eine Zunahme von Stein- und Blockschlägen beobachtet. Geologen waren deshalb bereits im Gebiet im Einsatz und hatten erste Sicherheitsmassnahmen für die unterhalb liegende Baustelle der Beschneiungsanlage umgesetzt.
Glücklicherweise kam es durch den Abbruch zu keinen Schäden an den Infrastrukturanlagen des Skigebiets. Die Experten weisen jedoch darauf hin, dass die Felswand weiterhin instabil ist. «Es wird mit Nachbrüchen gerechnet», heisst es in der Mitteilung. Fachleute überwachen das Gebiet laufend.
Für Wanderer und die Bevölkerung besteht keine unmittelbare Gefahr: Im betroffenen Abschnitt verlaufen keine Wanderwege, und die Siedlungen sowie Verkehrswege von Andermatt und Hospental liegen ausserhalb des Gefahrenbereichs.