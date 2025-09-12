  1. Privatkunden
20'000 Kubikmeter Massiver Felssturz in Hospental UR

Sven Ziegler

12.9.2025

Gebiet St. Annafirn nach Felssturzereignis vom 7. September 2025.
Gebiet St. Annafirn nach Felssturzereignis vom 7. September 2025.
Amt für Forst und Jagd

Im Gebiet des St. Annafirns oberhalb von Hospental UR hat sich am Sonntag ein massiver Felssturz ereignet. Rund 20'000 Kubikmeter Gestein brachen ab. 

Sven Ziegler

12.09.2025, 10:58

12.09.2025, 11:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 7. September brachen rund 20'000 Kubikmeter Felsmaterial am St. Annafirn oberhalb von Hospental ab.
  • Geologen überwachen die Lage, die Abbruchstelle gilt weiterhin als aktiv.
  • Für Siedlungen, Alpgebiete und Verkehrswege in Andermatt und Hospental besteht keine Gefahr.
Mehr anzeigen

Ein gewaltiger Felssturz hat sich am Sonntag, 7. September 2025, im Gebiet des St. Annafirns ereignet. Nach Angaben der Behörden stürzten rund 20'000 Kubikmeter Gestein in die Tiefe. Das Material lagerte sich mehrheitlich am Fuss des Gletschers ab.

Mitarbeitende der Skiarena Andermatt-Sedrun hatten bereits in den Tagen vor dem Ereignis eine Zunahme von Stein- und Blockschlägen beobachtet. Geologen waren deshalb bereits im Gebiet im Einsatz und hatten erste Sicherheitsmassnahmen für die unterhalb liegende Baustelle der Beschneiungsanlage umgesetzt.

Glücklicherweise kam es durch den Abbruch zu keinen Schäden an den Infrastrukturanlagen des Skigebiets. Die Experten weisen jedoch darauf hin, dass die Felswand weiterhin instabil ist. «Es wird mit Nachbrüchen gerechnet», heisst es in der Mitteilung. Fachleute überwachen das Gebiet laufend.

Für Wanderer und die Bevölkerung besteht keine unmittelbare Gefahr: Im betroffenen Abschnitt verlaufen keine Wanderwege, und die Siedlungen sowie Verkehrswege von Andermatt und Hospental liegen ausserhalb des Gefahrenbereichs.

