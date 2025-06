Zwischen Biel und Solothurn kam es zu einem massiven Stromausfall. Alertswiss

Am Mittwochmorgen ist es in der Region Seeland Ost zu einem weitreichenden Stromausfall gekommen – laut Behörden handelte es sich um eine technische Störung ohne akute Gefährdung für die Bevölkerung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Region Seeland Ost bei Grenchen SO kam es am Mittwoch zu einem grossflächigen Stromausfall infolge von Netzschäden.

Wenig später folgt die Entwarnung durch die Behörden. Mehr anzeigen

In der Region Seeland Ost, in der Nähe von Grenchen SO ist es am Mittwoch zu einem massiven Stromausfall gekommen. Wie die Behörden mitteilen, handelte es sich um eine Folge von Schäden am Stromnetz. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, keine Lifte zu benutzen und an Ort zu bleiben, bis die Versorgung wiederhergestellt ist.

Wenig später folgt die Entwarnung. «Mittlerweile hat sich die Lage in der betroffenen Region vollständig erholt», schreibt der Kanton Bern auf dem Warndienst Alertswiss.

Zuvor war der Strom in weiten Teilen des betroffenen Gebiets ausgefallen. Die gute Nachricht: Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung, wie die zuständigen Stellen betonen. «Die Stromversorgung wird so rasch wie möglich wiederhergestellt», heisst es in der offiziellen Mitteilung.

Ein Care-Team sei laut Informationen nicht notwendig – es handle sich um eine technische Störung ohne unmittelbare Sicherheitsbedrohung.

Verhaltensempfehlungen im Überblick: Keine Lifte benutzen und am aktuellen Ort bleiben. Ruhe bewahren und Anweisungen der Behörden folgen.

Wann genau der Strom wieder fliesst, ist derzeit noch offen. Die Einsatzkräfte arbeiten mit an der Behebung der Störung.