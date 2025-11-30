  1. Privatkunden
«Grosse Erschöpfung» SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer legt Amt vorübergehend nieder

Sven Ziegler

30.11.2025

Mattea Meyer legt eine Pause ein. 
Mattea Meyer legt eine Pause ein. 
Archivbild: Keystone

Mattea Meyer zieht sich mit sofortiger Wirkung aus der Bundespolitik zurück – vorerst auf Zeit. Die SP-Co-Präsidentin spricht auf Instagram von «grosser Erschöpfung» und nimmt an der Wintersession nicht teil.

Sven Ziegler

30.11.2025, 21:34

30.11.2025, 22:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • SP-Co-Präsidentin und Nationalrätin Mattea Meyer kündigt eine sofortige Pause an.
  • Sie begründet den Schritt mit «grosser Erschöpfung» und der Notwendigkeit, rechtzeitig die Notbremse zu ziehen.
  • Meyer wird an der Wintersession fehlen; die SP verweist auf ihr «starkes Team» für die Übergangszeit.
Mehr anzeigen

SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer zieht sich vorübergehend aus der Politik zurück. In einem Instagram-Post schreibt die 38-jährige Nationalrätin, sie habe in den vergangenen Tagen erkannt, dass sie eine Pause brauche, um ihre Kräfte wiederherzustellen. «Ich fühle eine grosse Erschöpfung und habe realisiert, dass ich rechtzeitig die Notbremse ziehen muss», so Meyer.

Sie werde deshalb nicht an der Wintersession teilnehmen und bitte um «Ruhe und Zeit», um sich in ihrem privaten Umfeld zu erholen. Gleichzeitig betont die Zürcher Nationalrätin, dass die SP während ihrer Abwesenheit auf ein starkes Team zählen könne.

Wann Meyer zurückkehrt, lässt sie offen. Ihre Parteikolleginnen und -kollegen reagierten mit sichtbarer Unterstützung. Unter dem Post finden sich zahlreiche Genesungswünsche. So kommentiert Co-Präsident Cédric Wermuth mit einem Herzen. 

Meyer hätte bereits am Dienstag ein Geschäft im Nationalrat als Kommissionssprecherin vertreten sollen: Bei der Revision der Erwerbsersatzordnung sollen Eltern stärker unterstützt werden. Teile der SVP lehnen das Geschäft jedoch vollständig ab.

