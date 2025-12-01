Mattea Meyer zieht die Notbremse – und ist nicht die Einzige

Co-Präsidentin Mattea Meyer im Interview mit SRF am Parteitag der SP Schweiz, am Sonntag, 27. Oktober 2024, in Davos. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) KEYSTONE

SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer ist am Abstimmungssonntag plötzlich verschwunden – jetzt macht sie wegen starker Erschöpfung eine Pause. Ihr Rückzug reiht sich ein in eine Serie von gesundheitlichen Ausfällen im Bundeshaus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer zieht sich wegen «grosser Erschöpfung» vorübergehend aus der Politik zurück und nimmt nicht an der Wintersession teil.

Co-Präsident Cédric Wermuth unterstützt den Entscheid und bittet um Respekt für Meyers Wunsch nach Ruhe.

Es ist nicht der erste gesundheitlich bedingte Rückzug im Bundeshaus. Zuletzt mussten auch Jacqueline Badran, Natalie Rickli und Ständerat Pirmin Bischof pausieren. Mehr anzeigen

Sie war gestern die Unauffindbare: Bereits am Abstimmungssonntag fiel mehreren Journalistinnen und Journalisten auf, dass SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer nicht erreichbar war.

Am Abend folgte die überraschende Nachricht: Meyer zieht sich vorübergehend aus der Politik zurück. In einem Instagram-Post schreibt die 38-Jährige, sie habe in den letzten Tagen gemerkt, dass sie «eine Pause» brauche, um ihre Kräfte wiederherzustellen. Sie fühle eine «grosse Erschöpfung» und müsse «rechtzeitig die Notbremse ziehen». Meyer nimmt deshalb nicht an der Wintersession teil und bittet um Ruhe und Zeit im privaten Umfeld.

Ihr Co-Präsident Cédric Wermuth veröffentlichte am Montagmorgen ein Statement. Darin schreibt er, Meyer habe für ihren Schritt seine «volle Unterstützung». Der Entscheid sei ihr «nicht leicht gefallen», was er bestätigen könne. Er bittet zudem Medien und Öffentlichkeit, ihren Wunsch nach Ruhe zu respektieren.

Betroffen ist auch die öffentliche «Meyer:Wermuth Live Show» am Mittwochabend in der Berner Dampfzentrale. Spontan springt Nationalrätin Tamara Funiciello ein.

Gestern Abend hat Mattea Meyer angekündigt sich aufgrund von grosser Erschöpfung vorübergehend aus der Öffentlichkeit und Politik zurückzuziehen. Mattea hat für diesen Schritt meine volle Unterstützung. Es ist ihr nicht leicht gefallen, das kann ich bestätigen. (1/2) — Cédric Wermuth (@cedricwermuth.bsky.social) 1. Dezember 2025 um 07:28

Meyer hätte am Dienstag wichtiges Geschäft vertreten

Meyer hätte am Dienstag im Nationalrat als Kommissionssprecherin ein Geschäft zur Revision der Erwerbsersatzordnung vertreten sollen. Die Vorlage will Eltern stärker unterstützen, stösst aber besonders bei Teilen der SVP auf Widerstand.

Meyers Rückzug ist nicht der erste gesundheitlich begründete Unterbruch im Bundeshaus. 2022 musste die Zürcher SP-Nationalrätin Jacqueline Badran eine Pause einlegen. Ihr Hausarzt verordnete ihr wegen Überlastung «dringlich eine Auszeit», wie sie damals auf Twitter schrieb. Auch die heutige Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli (SVP) zog sich 2012 wegen Burnout für fünf Monate aus der Politik zurück.

SVP-Nationalrätin Natalie Rickli fiel 2012/2013 wegen eines Burnouts aus. KEYSTONE

Aktuell fällt zudem Ständerat Pirmin Bischof (Mitte) während der gesamten Wintersession aus. Seine Partei teilte mit, der 66-Jährige befinde sich wegen einer schweren Magen- und Darminfektion im Spital und lasse sich «vorsorglich» für die ganze Session entschuldigen.

Erkrankt eine Nationalrätin oder ein Ständerat, besteht Anspruch auf einen angemessenen Ersatz für das entgangene Taggeld: Während der ersten 30 Kalendertage liegt er bei 100 Prozent, ab dem zweiten Monat bei 80 Prozent. Für mehr als fünf Taggeldersatzzahlungen ist ein Arztzeugnis nötig.

Meyer gehört seit 2015 dem Nationalrat an. Sie wurde 2019 und 2023 wiedergewählt. Sie arbeitete in wichtigen Gremien wie der Finanzkommission, der Immunitätskommission sowie der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit. Seit Oktober 2020 präsidiert sie die SP Schweiz zusammen mit Wermuth.