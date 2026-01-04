Mauro Poggia sorgt für Empörung. sda

Mit einem Facebook-Beitrag zum Branddrama von Crans-Montana und dem Krieg in Gaza hat Ständerat Mauro Poggia scharfe Kritik ausgelöst. Besonders deutlich widerspricht der frühere Genfer FDP-Politiker Lionel Halpérin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Facebook-Post von Mauro Poggia zum Brand von Crans-Montana sorgt für breite Empörung.

Der frühere FDP-Politiker Lionel Halpérin wirft dem Ständerat Zynismus und eine obsessive Fixierung auf Israel vor.

Poggia verteidigt seine Aussagen, hat den Beitrag inzwischen aber verborgen. Mehr anzeigen

Ein Social-Media-Beitrag des Genfer Ständerats Mauro Poggia hat nach dem tödlichen Brand in Crans-Montana eine Welle der Empörung ausgelöst. Der Politiker verknüpfte das Drama mit der humanitären Lage im Gazastreifen – und zog damit scharfe Kritik auf sich.

In seinem am Samstagmorgen veröffentlichten Facebook-Post nahm Poggia Bezug auf die Brandkatastrophe mit 40 Todesopfern. Gleichzeitig äusserte er sich zum Vorgehen der israelischen Regierung und schrieb unter anderem, ein Staat könne so «seine ethnische Säuberung in Gaza» fortsetzen. Die Wortwahl löste heftige Reaktionen aus.

Besonders deutlich reagierte Lionel Halpérin, Anwalt und ehemaliger FDP-Grossrat in Genf, schreibt die Zeitung «24 heures». Ebenfalls auf Facebook sprach er von einem «eiskalten Zynismus» und kritisierte die Vermischung einer nationalen Tragödie mit geopolitischen Vorwürfen.

«Eiskalter Zynismus»

Halpérin schrieb an Poggia gerichtet: «Was Sie hier einmal mehr ausdrücken, ist keine Meinung zu einem Konflikt, sondern eine antiisraelische und antizionistische Obsession, die Sie bei jeder Gelegenheit – selbst der unangebrachtsten – wiederholen.» Besonders persönlich wird seine Kritik mit dem Satz: «Meine Tochter hätte an diesem Abend dort sein können.»

Gegenüber watson sagte Halpérin später, er habe seinem Facebook-Post nichts Wesentliches hinzuzufügen. Er halte sich über die Feiertage selbst in Crans-Montana auf.

Mauro Poggia verteidigt seinen Beitrag. Er erklärt, er habe bewusst eine Verbindung zwischen dem Unglück in Crans-Montana und der Situation in Gaza gezogen. Sinngemäss sagte er, die Welt lasse zu, dass eine «Extermination» weitergehe.

Am Sonntagmorgen ist der Facebook-Beitrag jedoch nicht mehr öffentlich abrufbar.