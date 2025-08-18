Die Aargauer Mitte-Nationalrätin Maya Bally möchte Fraktionspräsidentin werden. KEYSTONE

Maya Bally will neue Präsidentin der Mitte-Fraktion im Bundeshaus werden und tritt gegen Yvonne Bürgin an. Die 64-jährige Aargauerin verweist auf ihre langjährige Führungsarbeit – Kritiker halten ihre Kandidatur dennoch für gewagt.

Maya Bally, Nationalrätin aus dem Kanton Aargau, bewirbt sich neben Yvonne Bürgin um das Präsidium der Mitte-Fraktion im Bundeshaus.

Das Amt wird frei, weil der bisherige Fraktionschef Philipp Matthias Bregy neu Parteichef ist. «Es wäre mir eine Freude und Ehre, unser eingespieltes Team führen zu dürfen», sagt Bally. In schwierigen Zeiten brauche es die ganze Kraft der Fraktion, um gute Lösungen zu entwickeln und diese geschlossen zu vertreten.

Wer ist Maya Bally?

Die 64-Jährige rückte 2023 für die gewählte Ständerätin Marianne Binder in den Nationalrat nach. Zuvor sass sie elf Jahre im Grossen Rat des Kantons Aargau, wo sie Fraktions- und Kommissionspräsidentin war.

Bally war nicht immer Mitglied der Mitte, sondern politisierte nach ihrem Beitritt 2012 bis 2020 bei der BDP. Politische Weggefährten sehen darin kein Problem: «Die BDP-Vergangenheit ist Teil der Identität der Mitte», sagt ein Aargauer Politiker gegenüber blue News.

In ihrer politischen Laufbahn musste Bally auch Niederlagen einstecken: 2016 kandidierte sie erfolglos als Regierungsrätin, 2019 als Ständerätin. Eine Weggefährtin sagt dazu: «Das hat sie enorm gestärkt und sie konnte daraus viel lernen.»

Beruflich ist Bally Organisationsfachfrau und Projektleiterin im IT-Bereich, daneben engagiert sie sich in Verwaltungsräten im Bildungs- und Sozialwesen. Sie ist verheiratet, hat einen Sohn und lebt in Hendschiken.

Wo steht Bally politisch?

Vor ihrer Wahl in den Nationalrat nannte Bally die aus ihrer Sicht grössten politischen Herausforderungen: «Altersvorsorge, eine nachhaltige Energie- und Umweltpolitik sowie ein bezahlbares und gutes Gesundheitssystem». Dafür brauche es «gemeinsame Lösungen, ohne Scheuklappen und Ideologie».

Smartvote zeigt, dass sie bei gesellschaftspolitischen Themen linke Positionen vertritt: Sie befürwortet die Legalisierung von Cannabis, die volle Gleichstellung homosexueller Paare und steht einem dritten Geschlecht «eher ja» gegenüber. Beim letzten Punkt schreibt sie: «Zum aktuellen Zeitpunkt gilt es zuerst die Folgen eines Dritten Geschlechts zu analysieren, die Lösungen aufzuzeigen und die Regeln zu definieren, dann kann das Geschlecht eingeführt werden.»

Auch bei der Sicherheitspolitik ist sie klar positioniert: Sie fordert ein Verbot automatischer Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, lehnt eine Zuckersteuer ab und möchte den Sollbestand der Armee auf mindestens 120'000 Soldat*innen erhöhen – mit zusätzlichen Mitteln vor allem für die Cyberabwehr.

Maya Bally (links) zusammen mit dem ehemaligen Parteichef Gerhard Pfister. KEYSTONE

Was hat Bally bislang erreicht?

Im Parlament gehört sie der Kommission für Rechtsfragen an und hat bereits mehrere Vorstösse eingereicht – deutlich mehr als ihre Konkurrentin Bürgin.

Sie befasste sich etwa mit der besseren strafrechtlichen Verfolgung von Menschenhandel, wo sie bereits konkrete Erfolge erzielte. Aktuell kämpft sie für eine Änderung beim nationalen Finanzausgleich: Die Bewertung von Eigenheimen soll schweizweit einheitlich erfolgen, was für Kantone finanzielle Verschiebungen bedeuten würde.

Ihre Anwesenheitsquote liegt mit 96,5 Prozent leicht über dem Fraktionsschnitt. In 95,9 Prozent aller Abstimmungen stimmte sie gleich ab wie die Mehrheit ihrer Fraktion.

Kann Maya Bally Fraktionspräsidentin?

Im Umfeld der Mitte-Fraktion ist man nicht nur begeistert. Hinter vorgehaltener Hand wird ihre Kandidatur als «anmassend» bezeichnet – sie sei kaum bekannt und bringe wenig Erfahrung mit. Manche vermuten sogar, sie sei nur aufgestellt worden, um Bürgin das Rennen nicht zu leicht zu machen.

«Wenn man mir etwas nicht vorwerfen kann, dann ist dies mangelnde Führungserfahrung.» Maya Bally Nationalrätin

Christina Bachmann-Roth, Präsidentin der Mitte Frauen Schweiz, widerspricht: «Wer mit den Frauen gesprochen hat, weiss, dass sich beide schon vor den Sommerferien ernsthafte Gedanken machten und Gespräche führten.» Sie kenne Bally zwar besser, schätze aber beide und freue sich, dass die Mitte nun zwei fähige Frauen zur Auswahl habe: «Wir haben starke Frauen. Und ich schätze es sehr, dass es parteiintern den Konsens gibt, dass unsere Partei stärker sein kann, wenn wir beide Geschlechter an der Spitze haben.»

Gleichzeitig wird bedauert, dass neben Bürgin und Bally keine erfahrenere Politikerin aufgestellt wurde – genannt werden etwa Isabelle Chassot oder Elisabeth Schneider-Schneiter.

Maya Bally will «ohne Scheuklappen» politisieren. KEYSTONE

Was sagt Maya Bally?

Bally selbst betont, dass ihre politische Herkunft kein Makel sei: «Ich trat 2012 als Parteilose der BDP bei. Da ich weder katholisch noch sehr religiös bin, habe ich mich für die BDP entschieden, diesen Entscheid nie bereut und fühle mich heute in der Mitte angekommen.»

Zum Vorwurf, sie vertrete dezidiert linke Anliegen, sagt sie: «Diese Fragen betreffen die Gesellschaft und lassen sich nicht in ein Links-rechts-Schema einordnen. Ich frage mich, warum die Gleichstellung homosexueller Paare nur für Linke relevant sein soll.» Beim dritten Geschlecht wolle sie «eine gewisse Offenheit bewahren», auch wenn biologisch der Fall klar sei: «Wenn jemand nicht als Frau oder Mann angesprochen werden möchte, kann ich das gut respektieren.»

«Wenn jemand nicht als Frau oder Mann angesprochen werden möchte, kann ich das gut respektieren.» Maya Bally Nationalrätin

Kritik an ihrer angeblich fehlenden Führungserfahrung weist sie zurück: «Wenn man mir etwas nicht vorwerfen kann, dann ist dies mangelnde Führungserfahrung. Immerhin war ich vier Jahre Fraktionspräsidentin im Aargauer Grossrat und Kommissionspräsidentin. Zudem verfüge ich über langjährige Führungserfahrung in der Privatwirtschaft und im Verbandswesen.»

Zu ihren Sprachkenntnissen sagt sie: «Bis heute habe ich mich mit den französischsprachigen Kolleginnen und Kollegen gut verstanden. Da werde ich mich sicher noch verbessern müssen. Die Tessiner mögen mir nachsehen, dass meine Italienischkenntnisse nicht ruhmreich sind.»

