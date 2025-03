Der Mazda hinterliess deutliche Spuren nach dem Unfall. Kapo Aargau

Um Mitternacht verunfallte ein Mazda in Buchs AG. Der Autofahrer fuhr wieder davon, hinterliess jedoch Spuren und konnte schnell wieder gefunden werden.

Kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Freitag meldete eine Drittperson, dass ein grauer Mazda in Buchs mit einer Mauer kollidiert sei. Das Auto sei jedoch sofort weitergefahren. Der Melder konnte noch einen Teil des Kontrollschilds am Heck des Fahrzeugs ablesen.

Die ausgerückte Polizeipatrouille fand an der Unfallstelle die beschädigte Mauer sowie das Front-Kontrollschild des Unfallfahrzeugs auf. Weiter half den Polizisten vor Ort, dass der Mazda bei der Kollision wohl beschädigt wurde und leicht Flüssigkeit verlor. Anhand dieser Spur und den Abklärungen zum Kontrollschild konnte das Fahrzeug kurze Zeit später gefunden werden. Auch kam der 19-jährige Fahrzeuglenker zu seinem Auto zurück.

Wie sich herausstellte, war der Mazda-Fahrer mit einem 31-jährigen Beifahrer unterwegs. Beide wurden beim Unfall nicht verletzt. Am Fahrzeug und an der Mauer entstand grosser Sachschaden.

Gemäss ersten Aussagen hatte der Fahrer Gas- und Bremspedal verwechselt, kam folglich von der Strasse ab und kollidierte mit der Mauer beim Gemeindehaus Buchs. Dem Lenker wurde die Anzeige an die Staatsanwaltschaft eröffnet. Seinen Führerausweis auf Probe musste er sofort abgeben.