In Windisch AG formiert sich gegen einen geplanten McDrive Widerstand von Anwohnern. Symbolbild: sda

In Windisch AG stösst der geplante Bau eines McDrive auf Widerstand von Eltern und Anwohnern, die um die Sicherheit der Schulkinder besorgt sind. Im Brennpunkt steht der Standort direkt am Schulweg und die möglichen Auswirkungen auf die Umgebung.

Philipp Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der geplante Neubau eines McDrive in Windisch AG ruft Anwohner-Proteste hervor.

Viele Eltern sorgen sich um die Sicherheit ihrer Kinder.

In direkter Umgebung befinden sich eine Primarschule und zwei Kindergärten. Mehr anzeigen

In Windisch AG sorgt der geplante Bau eines McDrive auf dem Gelände eines ehemaligen Coop für hitzige Diskussionen. Die McDonald's-Filiale soll an der Hauserstrasse 43 entstehen. Eltern und Anwohner äussern Bedenken hinsichtlich der Sicherheit der Schulkinder, da der Burgerladen direkt am Schulweg gebaut wird. In unmittelbarer Nähe befinden sich eine Primarschule und zwei Kindergärten.

Sicherheitsbedenken und Anwohnerproteste

Die Anwohner befürchten, dass der McDrive den Schulweg unsicher machen könnte. Die Kinder müssen die stark befahrene Hauserstrasse überqueren, um zu ihren Schulen zu gelangen. Die geplante Einfahrt zur Burger-Abfertigung liegt genau auf diesem Weg. Anwohnerin Jeanine Pabst sieht eine Gefahr für ihre Kinder: «Der McDrive führt über den Schulweg.» McDonald's habe die Situation vor Ort nicht angemessen berücksichtigt, beklagt die Mutter.

Eine Gruppe von fast 200 Anwohnern hat sich am Mittwoch zu einer Mini-Demo getroffen, um gegen den Bau zu protestieren, berichtet der «Blick». Auf Schildern von Anwohnern und Schülern standen «Kein Drive-through auf dem Schulweg» und «Falscher Standort».

Mehr Lärm und Verkehr

Neben den Sicherheitsbedenken befürchten die Anwohner auch eine zusätzliche Lärmbelastung. An Wochentagen soll der McDrive bis Mitternacht Kunden empfangen, Freitag und Samstag soll sogar bis um zwei Uhr nachts geöffnet sein. «Ein Laden mit solchen Öffnungszeiten gehört ins Industriegebiet», sagt Anwohnerin Claudia. «Mit einem Bordell wäre es abends ruhiger.»

McDonald's beschwichtigt

Jae Ah Kim, Kommunikationschefin von McDonald's Schweiz, zeigt sich überrascht über den Bürger-Widerstand gegen die Burger-Filiale: «Es liegt überhaupt nicht im Interesse von McDonald's, Menschen zu gefährden.» Sie betont, dass die Sicherheit der Gemeinschaft für das Unternehmen an vorderster Stelle steht.

Die Öffnungszeiten seien laut Kim noch nicht endgültig festgelegt – und es könnten Kompromisse gefunden werden. Die Anwohner bleiben dennoch bei ihrer Ablehnung. Eine Online-Petition gegen den Bau des Drive-Ins brachte bereits rund 980 Unterschriften ein.

«In der Schweiz gehört das dazu»

Der Widerstand gegen McDonald's im Aaargau ist nicht neu. In der Vergangenheit gab es bereits ähnliche Bau-Konflikte in der Region, wie in Würenlingen und Gebenstorf. In beiden Fällen verhinderten ein Einspruch des Regierungsrats und Unterschriften-Petitionen der Bevölkerung neue McDrive-Schnellrestaurants.

Einsprachen seien für McDonald’s nichts Neues, sagt Kim gegenüber dem «Blick»:«In der Schweiz gehört das dazu.» Und weiter: «Wir haben etwas eingegeben, das zum Standort passt, zonenkonform und somit bewilligbar ist.» Über den Bau entscheiden wird in erster Instanz der Gemeinderat, spätesten mit Fristende am 28. März.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.