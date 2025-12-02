Mini-Gruppe lässt Medikamenten-Ausgaben explodieren

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Report zeigt extreme Schere Mini-Gruppe lässt Medikamenten-Ausgaben explodieren

Sven Ziegler

2.12.2025

Schweizer*innen müssen immer mehr für Medikamente bezahlen. 
Schweizer*innen müssen immer mehr für Medikamente bezahlen. 
KEYSTONE

Der neue Helsana-Arzneimittelreport zeigt eine klare Verschiebung: Eine kleine Gruppe von Patientinnen und Patienten verursacht einen immer grösseren Teil der Gesamtausgaben.

,

Keystone-SDA, Sven Ziegler

02.12.2025, 11:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine kleine Gruppe schwer erkrankter Versicherter beansprucht einen immer grösseren Anteil der gesamten Medikamentenkosten.
  • Besonders hochpreisige Bereiche wie Onkologie und Immuntherapien treiben die Ausgaben, auch wenn die Anzahl der Patientinnen und Patienten nur leicht wächst.
  • Die Konzentration führt dazu, dass Preisüberprüfungen und Transparenz in der Vergütung immer wichtiger werden.
Mehr anzeigen

Der Helsana-Arzneimittelreport 2025 zeigt ein Muster, das sich seit Jahren verstärkt: Die Medikamentenkosten konzentrieren sich zunehmend auf eine sehr kleine Patientengruppe. Während die Mehrheit der Versicherten vergleichsweise tiefe oder konstante Ausgaben verursacht, liegt ein wachsender Teil der Gesamtkosten bei den teuersten ein bis fünf Prozent der Fälle.

Grosse Karte zeigt. Hier zahlst du am meisten für Medikamente

Grosse Karte zeigtHier zahlst du am meisten für Medikamente

Laut Report entfällt ein «überproportional hoher Anteil der Gesamtausgaben» auf jene Patientinnen und Patienten, die mit hochpreisigen Medikamenten behandelt werden. Dazu gehört eine ganze Reihe moderner Therapien, die in den letzten Jahren eingeführt wurden und sich inzwischen fest im medizinischen Alltag etabliert haben.

Die Daten zeigen klar: Der Kostenschub entsteht nicht, weil deutlich mehr Menschen schwer erkranken. Vielmehr werden die Behandlungen selbst teurer. Besonders sichtbar ist dies in drei Gruppen:

  • Onkologie (Krebsmedikamente): Diese Kategorie bleibt der grösste Kostentreiber. Die Preise für neue Wirkstoffe sind hoch, und sie steigen weiter. Viele dieser Medikamente gehören inzwischen zu den teuersten im ganzen System.
  • Immuntherapien und Autoimmunerkrankungen: Auch hier wächst der Kostenanteil überproportional. Der Report zeigt, dass Therapien oft langfristig eingesetzt werden – und pro Patient mehrere zehntausend Franken pro Jahr kosten können.
  • Seltene Krankheiten: Für diese Gruppe gibt es inzwischen eine Reihe von Spezialpräparaten, die in der Grundversicherung vergütet werden und sehr hohe Jahreskosten verursachen.
Mehr anzeigen

Der Report hält fest: Der Anteil dieser Therapiegruppen an den Gesamtausgaben wächst deutlich schneller als die Anzahl der behandelten Fälle.

1 bis 5 Prozent der Personen verursachen Grossteil der Kosten

Während die Kosten der teuersten Patientinnen und Patienten steigen, bleibt die Mehrheit der Versicherten stabil oder verursacht sogar geringere Ausgaben als in früheren Jahren. Das führt zu einer immer breiteren Schere: Die kostengünstigsten 50 Prozent der Versicherten verursachen nur einen kleinen Teil der Gesamtausgaben. Aber: Die teuersten 1 bis 5 Prozent tragen einen markant steigenden Anteil.

Rekordmarke gesprengt. Schweizer zahlen für Medikamente so viel wie noch nie

Rekordmarke gesprengtSchweizer zahlen für Medikamente so viel wie noch nie

Diese Konzentration hat laut Report erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung der Grundversicherung. Denn auch Preissenkungen bei einzelnen Medikamenten können den Trend kaum bremsen: Neue, teure Therapien kompensieren diese Effekte schnell wieder.

Der Report verweist darauf, dass diese Verschiebung die Relevanz von Preisüberprüfungen, Wirtschaftlichkeitsprüfungen und Transparenz erhöht. Denn gerade bei Medikamenten, die pro Patient sehr hohe Kosten verursachen, wirken bereits kleine Preisunterschiede stark auf die Gesamtausgaben.

Helsana betont ausserdem, dass das Kostenfolgemodell und die jährliche Überprüfung hochpreisiger Präparate entscheidend seien, um die Dynamik abzufedern. Derzeit werden Preise nur alle drei Jahre überprüft – aus Sicht der Autoren zu selten.

Mehr aus der Schweiz

Raser-Nacht in Vorarlberg. Schweizer flüchtet mit 211 km/h vor der Polizei

Raser-Nacht in VorarlbergSchweizer flüchtet mit 211 km/h vor der Polizei

Firmenübernahmen. Eidgenössische Räte einigen sich bei «Lex China»

FirmenübernahmenEidgenössische Räte einigen sich bei «Lex China»

Suche läuft jetzt unter Zeitdruck. SVP gewinnt in Buchs AG acht Sitze – hat aber nur fünf Leute

Suche läuft jetzt unter ZeitdruckSVP gewinnt in Buchs AG acht Sitze – hat aber nur fünf Leute

Meistgelesen

Mini-Gruppe lässt Medikamenten-Ausgaben explodieren
Die absolute Verrohung der US-Politik
Spaniens Königshaus empört über Auftritt von Altkönig Juan Carlos
Hier zahlst du am meisten für Medikamente
Horror-Crash auf A3 – Mann (50) tot, zwei Männer verhaftet