Schweizer Spitäler zahlen aufgrund der undurchsichtigen Preispolitik in der Medizinaltechnologie für das gleiche Produkt unterschiedliche Preise. (Symbolbild) Bild: Keystone

Das undurchsichtige Preissystem in der Medizinaltechnologie treibt die Kosten im Schweizer Gesundheitssystem. Beglichen wird das letztlich von der Allgemeinheit in Form von höheren Prämien.

Ende September verkündete Gesundheitsminister Alain Berset, dass die Krankenkassenprämien 2024 mit 8,7 Prozent deutlich ansteigen. Mehr Arztbesuche und ambulante Spitalleistungen sowie mehr und teurere Medikamente würden den Schub verursachen. Eine Recherche des «Tages-Anzeigers» hat nun einen weiteren Kostentreiber entlarvt: die Konzerne in der Medizinaltechnologie.

Die Firmen stellen Implantate und andere Medizinprodukte her, beispielsweise künstliche Herzklappen, Insulinpumpen oder Apparate zur Chemotherapie. Ein rentables Geschäft: Gemäss dem Verband Swiss Medtech setze die Branche jährlich neun Milliarden Franken um. Das entspricht rund zehn Prozent der Gesamtkosten des Schweizer Gesundheitssystems.

Stillschweigen über Preise

Eine wichtige Zutat im Erfolgsrezept der Medtech-Firmen: Sie verlangen meist Geheimhaltung bei der Höhe der Preise. Spitäler tappen deshalb beim Kauf eines neuen Produkts völlig im Dunkeln und wissen nicht, wie viel andere für dasselbe Produkt bezahlt hatten. Die Medtech-Firmen hingegen gelangen so zu zusätzlicher Verhandlungsmacht und können höhere Preise erzielen.

Im Verborgenen entstehen so beträchtliche Mehrkosten. Bezahlt werden diese von den Prämienzahler*innen.

Der «Tages-Anzeiger» hat bei 20 Spitälern, mehreren kantonalen Gesundheitsämtern sowie verschiedenen Krankenversicherern nach dem Preis für einen gängigen Herzschrittmacher gefragt. Die Antwort war immer dieselbe: Man könne aus vertragsrechtlichen Gründen keine Auskunft geben.

Die Herstellungskosten für den Herzschrittmacher würden laut Experten bei unter 500 Franken pro Gerät liegen. Die Recherchen des «Tages-Anzeigers» ergaben: Die Preisspanne, die Schweizer Spitäler für das Gerät in den Jahren 2018 bis 2020 bezahlten, betrug mehr als 10'000 Franken.

«Das System funktioniert nicht»

Im Kanton Solothurn variierten die Preise beispielsweise zwischen 2200 und 8100 Franken. Die Tessiner Gruppe Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) bezahlte für das Gerät bis zu 12’900 Franken.

«Das System funktioniert nicht – der Markt spielt schon lange nicht mehr so wie in anderen Branchen», wird Patrick Müller, Einkäufer des Kantonsspitals Winterthur, zitiert. Er habe bereits mehrmals versucht, gemeinsam mit anderen Spitälern Transparenz herzustellen bei den Preisen – vergebens.

Im ambulanten Bereich erhalten die Spitäler den vollen Betrag für Medizinprodukte von der Krankenkasse zurückerstattet. Ob der Preis in der Höhe gerechtfertigt war oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Für die Kosten komme so laut Patrick Müller letztlich die Allgemeinheit auf – und die Prämien steigen. Den Spitälern fehle darum schlicht der Anreiz, besser zu verhandeln.

Insider: Ärzteschaft trägt Mitschuld

Auch die Ärzteschaft trage gemäss Patrick Müller eine Teilschuld an den hohen Preisen. Ärztinnen und Ärzte würden oftmals darauf drängen, ein gewisses Produkt zu erhalten – unabhängig davon, wie viel dieses kostet. Dies geschehe aus Gewohnheit oder weil sie mit den Herstellern verbandelt seien. Zudem würden Einladungen an Symposien, Sponsoring von Kongressen oder Nebenjobs als Berater winken.

Einen Weg, wie das Preisniveau gesenkt werden könnte, mache Schweden vor. Dort würden die Behörden die Einkäufe von Medizinprodukten öffentlich ausschreiben. Das führe zu massiv tieferen Preisen, dem «Tages-Anzeiger» zufolge liegen sie weit unter dem tiefsten Preis in der Schweiz.

In der Schweiz sei in den nächsten Jahren vorgesehen, für den ambulanten Bereich Pauschalen einzuführen. So soll für die Spitäler ein Anreiz geschaffen werden, tiefe Preise auszuhandeln. Ob diese Massnahme das Problem löst, ist unter Experten umstritten. Das Ungleichgewicht in der Preisgestaltung zwischen den verschiedenen Akteuren werde bestehen bleiben.