Mega-Baustelle legt Zürcher Innenstadt fast komplett lahm

Rund um den Hauptbahnhof Zürich ist derzeit Geduld gefragt. Bis Ende Juli kommt es zu grossflächigen Umleitungen. Drohnenaufnahmen zeigen das Ausmass der Bauarbeiten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Tramgleise am Zürcher Bahnhofquai werden saniert.

Bis Ende Juli bleibt die Haltestelle Bahnhofquai/HB komplett gesperrt.

Bei insgesamt 13 Tram- und Buslinien kommt es zu Umleitungen. Mehr anzeigen

Wer derzeit in Zürich zur Arbeit muss oder einen Ausflug in die Limmatstadt unternimmt, muss mit einer erschwerten Reise rechnen. Der Grund: Vom 12. bis zum 31. Juli finden Gleisbauarbeiten am Hauptbahnhof Zürich, dem wichtigsten Verkehrsknotenpunkt der Schweiz, statt.

In dieser Zeitspanne ist der Tram- und Busbetrieb vom HB zum Central über die Bahnhofsbrücke unterbrochen. Die Haltestelle Bahnhofquai/HB wird nicht bedient. Für die Tramhaltestellen Bahnhofplatz/HB und Bahnhofstrasse/HB werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Insgesamt 13 Tram- und Buslinien werden umgeleitet.

Auch für den Autoverkehr ist die direkte Verbindung vom Central zum Bahnhofplatz unterbrochen. Auf beiden Seiten der Limmat existieren Umleitungen.

Der Veloverkehr wird vom HB in Richtung Central um die Baustelle herumgeführt. Für den Fussverkehr sind bei der Haltestelle Bahnhofquai die Zugänge zum Shop Ville geschlossen.

Aktuelle Baustelle ist erst der Anfang

Ursache für die Mega-Baustelle sind Vorbereitungsarbeiten für die Totalsanierung der Tramhaltestelle «Bahnhofquai», die im Januar 2026 beginnt. Die Gesamtkosten für die Sanierung der Tramhaltestelle und die Gleisbauarbeiten belaufen sich auf 28,56 Millionen Franken.

Die Tramhaltestelle «Bahnhofquai» ist mit rund 44'000 Fahrgästen täglich eine zentrale Schnittstelle für Pendler*innen und Stadtbesucher*innen zwischen Hauptbahnhof, Altstadt und Hochschulgebiet. Die bestehende Anlage aus den 1950er-Jahren wird altersbedingt instand gesetzt, erweitert und barrierefrei gestaltet.