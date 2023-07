Stau vor dem Gotthardtunnel bei Göschenen. Bild: Screenshot Webcam

Die Fahrt in den Süden wird einmal mehr zur Geduldsprobe für Autofahrer*innen: Vor dem Gotthard stecken sie am Freitagmittag über zwei Stunden lang im Stau.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wer in den Süden fährt, braucht gute Nerven: Zwischen Erstfeld und Göschenen staut sich der Verkehr auf mehr als 12 Kilometern.

Der Zeitverlust beträgt bis zu zwei Stunden.

Auch der Rückreiseverkehr sorgt bereits für 5 Kilometer Stau. Mehr anzeigen

Auch in der letzten Juli-Woche hält der Ferienverkehr in Richtung Tessin und Italien unvermindert an: Am Freitagmittag stauten sich die Fahrzeuge vor dem Gotthard-Nordportal in Göschenen UR auf zwölf Kilometern Länge. Und auch in der Gegenrichtung war Geduld gefragt.

Zwischen Erstfeld und Göschenen brauchten Reisende Richtung Süden damit fast zwei Stunden länger als bei normaler Verkehrslage, wie der Touring-Club Schweiz (TCS) auf Twitter schrieb.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Göschenen Überlastung, 12 km Stau, Zeitverlust von bis zu 2 Stunden — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) July 28, 2023

Der Rückreiseverkehr staute sich derweil im Tessin zwischen Quinto und Airolo auf fünf Kilometern. In Fahrtrichtung Norden betrug der Zeitverlust damit 50 Minuten.

Wochenend-Stau dürfte noch bis September Thema bleiben

Und es dürfte nicht der letzte Stau bleiben: Noch bis Mitte September muss wegen des Ferienreiseverkehrs jeweils von Freitag bis Sonntag «mit langen Staus und grossen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden», hält das Bundesamt für Strassen (Astra) in seiner Prognose für den Sommer fest. Dies gelte insbesondere auf den Nord-Südrouten, am Gotthard- und am San-Bernardino-Tunnel (A2 und A13).

Tipps, um Stau zu vermeiden Wenn möglich nicht an den Hauptreisetagen Freitag bis Sonntag fahren, sondern besser unter der Woche.

Auch Ausflüge in die von Stau besonders betroffenen Regionen solltest du besser auf die Wochentage legen.

Musst du dennoch zur Hauptreisezeit fahren: Genügend Zeit einplanen und genügend Getränke im Auto mitnehmen.



Quelle: Bundesamt für Strassen (Astra) Mehr anzeigen

Der Pfingst-Stau am Gotthard-Nordportal zwischen 6 und 14 Uhr im Zeitraffer 26.05.2023

SDA, gbi