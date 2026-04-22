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Neue Pollen-Bedrohung Heuschnupfen eskaliert – Spital meldet deutlich mehr Fälle

SDA

22.4.2026 - 09:01

Achtung, Ambrosia! Seit einigen Jahren verbreitet sich die invasive Pflanze stark – mit Auswirkungen auf Allergikerinnen und Allergiker. (Archivbild)
Achtung, Ambrosia! Seit einigen Jahren verbreitet sich die invasive Pflanze stark – mit Auswirkungen auf Allergikerinnen und Allergiker. (Archivbild)
Keystone

Die Pollenbelastung in der Schweiz nimmt spürbar zu – und mit ihr die Zahl der Betroffenen. Am Berner Inselspital werden deutlich mehr Abklärungen durchgeführt. Experten warnen: Die Saison wird länger und intensiver.

Keystone-SDA

22.04.2026, 09:01

22.04.2026, 09:14

Auf der Allergologie-Abteilung am Berner Inselspital hat es in den letzten Monaten deutlich mehr Abklärungen auf Pollenallergie und Heuschnupfen gegeben. Laut ihrem Leiter Lukas Jörg spielen allergene Pflanzen wie die invasive Ambrosia künftig eine noch grössere Rolle.

Wer unter Heuschnupfen leidet, ist heute im Durchschnitt stärker belastet als früher. Der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte Jörg, dass die Pollensaison oft länger dauere und in den kommenden Jahren für mehr Tage mit Beschwerden sorgen dürfte.

Seiner Erfahrung nach geht eine hohe Pollenbelastung auch mit einer «verstärkten Inanspruchnahme medizinischer Leistungen» einher. Vor allem Antihistaminika, Kortison-Nasensprays und Medikamente zur Behandlung von Asthma werden vermehrt verwendet und verschrieben.

Meteoschweiz spricht «von einer extrem starken Birkenpollensaison» – doch die nehme derzeit graduell ab. Es seien aber bereits Gräserpollen in der Luft. Sowohl die Birkenpollen, als auch die Gräserpollensaison habe dieses Jahr extrem früh angefangen.

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