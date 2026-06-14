Im Kanton Neuenburg kommt eine Verfassungsänderung zu den Rechten älterer Menschen vors Volk. Symbolbild: Fabian Sommer/dpa

Am 14. Juni kommen nebst den beiden nationalen Vorlagen in insgesamt 16 Kantonen mehrere Sachgeschäfte zur Abstimmung. blue News liefert die Übersicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Stimmvolk entscheidet am 14. Juni in 16 Kantonen über zahlreiche Vorlagen, darunter Verkehrs-, Bildungs-, Energie-, Steuer- und Sozialthemen.

Besonders grosse Projekte betreffen etwa den Aargau (Verkehrsprojekt «Veras»), Basel-Landschaft (Energie- und Infrastrukturfragen) sowie Zürich und Bern (Wohnbau, Museum und Prämieninitiativen).

Neben Infrastruktur stehen auch soziale Fragen wie Mindestlöhne, Kinderbetreuung, Zahnversicherung oder Parlamentsrechte im Zentrum der Abstimmungen. Mehr anzeigen

Aargau

Die Aargauer Stimmberechtigten entscheiden am 14. Juni über zwei kantonale Vorlagen: das Grossprojekt «Verkehrsinfrastruktur-Entwicklung Raum Suhr» (Veras) sowie die Volksinitiative «Bildungsqualität sichern – jetzt».

Mit Kosten von rund 384 Millionen Franken ist Veras das grösste Verkehrsprojekt in der Geschichte des Kantons. Das Vorhaben soll den Raum Suhr, Aarau und das Wynental verkehrlich entlasten, die Anbindung an die Autobahn A1 verbessern und verschiedene Verkehrsträger – vom Auto bis zum Fussverkehr – besser vernetzen. Unterstützt wird das Projekt von SVP, FDP und Mitte, während die Grünen dagegen sind und die SP Stimmfreigabe beschlossen hat.

Die Befürworter sehen in Veras eine langfristige Mobilitätslösung für die Region und betonen die breite Abstimmung mit Gemeinden und Regionen. Die Gegner kritisieren hingegen die hohen Kosten und bezweifeln, dass die Dorfzentren tatsächlich vom Verkehr entlastet werden. Ihrer Ansicht nach könnte das Projekt den Autoverkehr zusätzlich fördern.

Eines der Kernstücke des Projekts Veras ist die neue SBB-Überführung Bernstrasse Ost in Suhr. (Visualisierung) Keystone

Zur Abstimmung kommt zudem die Volksinitiative «Bildungsqualität sichern – jetzt» des früheren Aargauer Lehrerverbands. Sie verlangt, dass die Kantonsverfassung den Anspruch auf qualitativ hochwertigen Unterricht sowie genügend qualifizierte Lehrpersonen und Schulleitungen festschreibt.

Regierung und Parlament unterstützen die Ziele grundsätzlich, lehnen die Initiative aber ab. Sie argumentieren, die entsprechenden Vorgaben seien bereits heute verankert und eine Verfassungsänderung würde zusätzliche Kosten verursachen. Befürworter aus SP, Grünen und Teilen der Mitte sehen darin dagegen ein wichtiges Signal für die Volksschule und einen Schutz vor künftigen Sparmassnahmen im Bildungsbereich.

Basel-Landschaft

Der Kanton Baselland stimmt am 14. Juni über drei Vorlagen ab. Es geht um ein de facto Verbot fossiler Heizungen, die Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Birsfelden und eine Verfassungsänderung bezüglich Beziehungen zu Europa.

Der Abstimmung um die Heizungen ging ein langwieriger energiepolitischer Streit voraus, der bis vor Bundesgericht ausgetragen wurde. Kurzum geht es darum, ob im Kanton künftig noch Heizungen installiert werden dürfen, die mit fossilen Energieträgern betrieben werden.

Seit Oktober 2024 ist das bei Neubauten mit wenigen Ausnahmen verboten und seit Januar 2026 gilt das auch für bestehende Bauten, wenn eine Heizung ersetzt wird, die älter als 15 Jahre ist. Dies wurde im Landrat beschlossen und von der Regierung umgesetzt.

Mit der Initiative «Energiepolitik nur mit der Bevölkerung» wollen nun SVP und FDP, dass das Volk über die Frage befindet. Die Initiative verlangt, dass die Energiegesetzgebung wieder auf den Stand vom Juli 2017 zurückgesetzt und statt im Dekret im Energiegesetz festgeschrieben wird.

Ortsdurchfahrt in Birsfelden

Im Rahmen einer notwendigen Sanierung soll die Ortsdurchfahrt der Baselbieter Gemeinde Birsfelden neu gestaltet werden. Der Landrat hatte das Projekt mit 68 zu 7 Stimmen bei zwei Enthaltungen gutgeheissen und einen Kredit von rund 77,8 Millionen Franken bewilligt. Davon soll der Bund rund 6,7 Millionen und die Gemeinde rund 940'000 Franken übernehmen.

Birsfelden BL machte zuletzt regelmässig mit einer automatischen Durchfahrtskontrolle (ADK) Schlagzeilen. Keystone

Dagegen hat die IG Ortsdurchfahrt Birsfelden das Referendum ergriffen. Die Interessengemeinschaft befürchtet, dass es durch die Umgestaltung zu mehr Stau komme. Auch kritisiert sie, dass es kein durchgehend separates Tramtrassee geben soll und dass sich aus ihrer Sicht die Bedingungen für Velofahrer und Fussgänger verschlechtern würden. Sie will das Projekt noch stoppen.

Zusammen in Europa

Die Initiative «Zämme in Europa» will in der Kantonsverfassung festschreiben, dass sich der Kanton für «gute und stabile Beziehungen der Schweiz mit der Europäischen Union und den Nachbarländern» einsetzt.

Während sich die Regierung für eine Ablehnung der Initiative ausgesprochen hat, stimmte der Landrat mit 46 zu 32 Stimmen bei drei Enthaltungen für eine Annahme. Im Kanton Basel-Stadt wurde eine gleichlautende Initiative im September 2025 von 64,5 Prozent der Abstimmenden gutgeheissen.

Basel-Stadt

Die Stimmbevölkerung von Basel-Stadt hat am 14. Juni über vier kantonale Vorlagen zu entscheiden. Die bei den Parteien umstrittenste ist diejenige zum direkten Steuerabzug vom Lohn.

Die Vorlage sieht einen pauschalen Steuerabzug von 10 Prozent in Basel beziehungsweise 5 Prozent in den Gemeinden Riehen und Bettingen vor. Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden sollen diesen Abzug automatisch vom Lohn einbehalten. Kleinere Firmen können das freiwillig machen.

Die linken Parteien argumentieren, dass mit Direktabzügen Steuerschulden verhindert werden könnten. Bürgerliche und GLP befürchten hingegen lediglich eine Verlagerung der Schulden und mehr bürokratischen Aufwand.

Referendum gegen Durchmesserlinie

Das Stimmvolk hat zudem darüber zu entscheiden, ob der Kanton die Durchmesserlinie zwischen dem Bahnhof SBB und dem Badischen Bahnhof, weiterverfolgen soll – eine schlankere Version zum mittlerweile verworfenen Herzstück.

Konkret geht es um eine Ausgabe von 3,6 Millionen Franken im Zusammenhang mit dem Bahnknoten. Der Betrag ist unter anderem für das Lobbying des Kantons in Bundesbern für den Bahnknotenausbau wie auch für die Planung von weiteren Projekten wie etwa einem zweiten Bahnhofsplatz bei der Markthalle bestimmt.

Basel entscheidet über Umgang mit seinen Tauben

Ebenfalls zur Abstimmung kommen die Stadttauben-Initiative und der Gegenvorschlag dazu. Politikerinnen und Politiker unterschiedlicher Couleur sowie Tierschutzorganisationen unterstützen die Volksinitiative «Neues Stadttaubenkonzept Kanton Basel-Stadt».

Diese will die Zahl der Tauben auf von heute schätzungsweise 8000 Tieren auf 3000 bis 4000 reduzieren. Sie fordert in der ganzen Stadt betreute Taubenschläge, artgerechte Fütterung, Austausch von Eiern zur Geburtenkontrolle sowie tierärztliche Versorgung kranker Tiere.

Wiederherstellung einer Rheininsel

Eine weitere Vorlage ist die von einer Privatperson lancierte Volksinitiative «Für die Wiederherstellung und Wiederaufforstung der ehemaligen Klybeckinsel». Sie verlangt, dass das Gebiet dieser ehemaligen Rheininsel beim Hafen zur Grünzone wird. Nach Beseitigung der Altlasten soll der aufgeschüttete Altrhein freigelegt und damit die Insel wiederhergestellt und bewaldet werden.

Bern

Das Kunstmuseum Bern soll saniert werden und einen neuen Erweiterungsbau erhalten. Einen beträchtlichen Teil der Kosten müsste der Kanton übernehmen – und das ist umstritten. Am 14. Juni spricht das Stimmvolk ein Machtwort.

Der Projektierungskredit von 15,7 Millionen Franken kommt zur Abstimmung, weil Politiker von SVP, EDU und GLP erfolgreich das Referendum ergriffen haben. «Kunst ja – aber nicht zu jedem Preis» lautet ihr Slogan. Die Befürworter stellen ihre Kampagne unter das Motto «Ohne Haus kein Hodler».

Unbestritten ist, dass der sogenannte Stettlerbau von 1879 und der Erweiterungsbau von 1983 gravierende Mängel aufweisen. Die Haustechnik ist veraltet, die Dächer und Fassaden sind in die Jahre gekommen, die Kunstwerke drohen Schaden zu nehmen. Ohne Sanierung könnten die Unterhaltskosten in die Höhe schiessen.

Im Vordergrund der freistehende Ersatzneubau und die aufgewertete Hodlerstrasse, dahinter der sanierte Stettlerbau: So soll das Kunstmuseum Bern künftig aussehen. (Visualisierung) Keystone

Abhilfe schaffen soll das Projekt «Eiger». Das historische Gebäude soll erneuert werden und der Erweiterungsbau einem Neubau weichen. Zudem soll das Nachbargebäude, das derzeit noch von der Kantonspolizei genutzt wird, in den Museumsbetrieb integriert werden.

Die Gesamtkosten werden auf 147 Millionen Franken geschätzt. Davon sollen Private, die Bernburger und der Lotteriefonds rund 66 Millionen übernehmen, die übrigen 81 Millionen Franken soll der Kanton beitragen.

Für die Gegner ist das zu viel. Das Projekt sei überdimensioniert, machen sie geltend und warnen vor einem «Fass ohne Boden». Allfällige Mehrkosten fielen wahrscheinlich doch auf den Kanton zurück, befürchten sie. Störend sei auch, dass die Stadt Bern vom Kunstmuseum profitiere, aber nichts an die Sanierung beitrage.

Ganz anders sehen es die Befürworter. Von einem Fass ohne Boden könne keine Rede sein, das Parlament habe den Kantonsbeitrag ja fix auf 81 Millionen Franken begrenzt. Das Baurisiko trage das Kunstmuseum.

Genf

Bei den Ladenöffnungszeiten in Genf geht es darum, ob Geschäfte künftig an zwei Sonntagen pro Jahr zusätzlich zum 31. Dezember öffnen dürfen – ohne die bisherige GAV-Bedingung. Die bürgerlichen Parteien wollen diese streichen, um den Detailhandel im Wettbewerb mit Onlinehandel und Einkaufstourismus zu stärken. Gewerkschaften warnen vor schlechteren Arbeitsbedingungen und einem Abbau des Arbeitnehmerschutzes.

Die heutige Regelung basiert auf einer Abstimmung von 2016, die Sonntagsöffnungen grundsätzlich erlaubte, jedoch nur unter der Voraussetzung eines Gesamtarbeitsvertrags. Da seit 2017 kein entsprechender Vertrag zustande kam, blieb die Umsetzung blockiert. Ein Bundesgerichtsurteil von 2025 stellte zudem die rechtliche Grundlage dieser Bedingung infrage.

Kann in Genf künftig sonntags wieder vermehrt eingekauft werden? Das entscheidet das Stimmvolk am 14. Juni. Keystone

Die zweite Vorlage betrifft das Verbot sichtbarer religiöser Symbolen in kantonalen und kommunalen Parlamenten. Eine entsprechende Regelung wurde 2019 im Rahmen des Laizitätsgesetzes eingeführt, später jedoch von der Justiz aufgehoben. Die Gerichte argumentierten, gewählte Abgeordnete repräsentierten die Gesellschaft in ihrer Vielfalt, weshalb ein Verbot die Grundrechte verletzen könne.

Der Grosse Rat beschloss Ende 2025 eine erneute Einführung auf Verfassungsebene, was ein obligatorisches Referendum auslöst. Die Befürworter (SVP, FDP, Mitte, MCG) berufen sich auf institutionelle Neutralität, die Gegner sehen einen unverhältnismässigen Eingriff in Grundrechte und verweisen auf fehlende praktische Probleme.

Luzern

Das Kantonsgericht Luzern soll einen neuen Standort erhalten. Der Kanton will deswegen das frei werdende Gebäude der Ausgleichskasse für 18,5 Millionen Franken kaufen. Die Stimmberechtigten entscheiden am 14. Juni über den Kauf.

Seit Jahren sucht der Kanton Luzern nach einem neuen Standort für das Kantonsgericht. Dieses ist derzeit am Hirschengraben in einem rund 125 Jahre alten Gebäude unweit anderer kantonaler Bauten untergebracht und bietet nicht mehr genügend Platz.

Weil die Ausgleichskasse in einen Neubau des Sozialversicherungszentrums nach Kriens LU zieht, wird ihr heutiger Standort beim Verkehrshaus der Schweiz frei. Das Kantonsgericht kann damit in der Stadt bleiben, wenn auch nicht mehr im Stadtzentrum.

Das Kantonsgericht Luzern am Hirschengraben könnte demnächst in ein neues Gebäude wechseln. Keystone/Urs Flüeler

Im Kantonsrat war der Kauf unbestritten, er wurde einstimmig gutgeheissen. Kritik gab es aber am Preis für den Erwerb des 3000 Quadratmeter grossen bebauten Grundstücks. Der sei für eine Gerichtsnutzung zu hoch, hiess es. Auch von ungeschickten Verhandlungen war die Rede.

Der Umbau des Bürogebäudes in ein Gerichtsgebäude dürfte gemäss heutigen Schätzungen nochmals 27 Millionen Franken kosten. Geplant ist, das Gebäude nicht nur zu sanieren, sondern auch aufzustocken. Nach einem allfälligen Ja zum Kauf durch die Stimmberechtigten soll bis 2030 ein Bauprojekt ausgearbeitet werden.

Neuenburg

In Neuenburg stimmt die Bevölkerung über eine Verfassungsänderung zu den Rechten älterer Menschen ab. Diese soll festhalten, dass Kanton und Gemeinden die Teilhabe, Autonomie, Lebensqualität und den Respekt vor der Persönlichkeit von Seniorinnen und Senioren fördern.

Die Vorlage stammt von linken Parteien (Grüne/Partei der Arbeit und SP) und wurde im Kantonsparlament mit 58 zu 38 Stimmen angenommen. SVP, Teile von FDP und Mitte, die GLP sowie einzelne Sozialdemokraten lehnen sie ab, ebenso der Staatsrat.

Die Gegner betrachten die Bestimmung als rein symbolisch, da bestehende Grundrechte bereits alle Altersgruppen abdeckten. Auch die FDP war gespalten, entschied sich jedoch knapp gegen die Vorlage. Die SVP verweist auf bestehende gesetzliche Grundlagen und lehnt zusätzliche Verfassungsartikel ab.

Die Linken streben in Neuenburg eine Verfassungsänderung zu den Rechten älterer Menschen an. Symbolbild: dpa

Die Befürworter argumentieren, der Artikel schliesse eine Lücke und stärke die Sichtbarkeit älterer Menschen. Zudem könne er helfen, politische Massnahmen besser auf eine alternde Gesellschaft auszurichten und Altersdiskriminierung entgegenzuwirken.

Der Staatsrat kritisiert insbesondere die unklare Definition des Begriffs «ältere Menschen» und warnt vor Auslegungsproblemen.

Nidwalden

Die Nidwaldner Stimmbevölkerung entscheidet am 14. Juni darüber, wie stark die Einkommenssteuer sinken soll. Einem Referendumskomitee unter der Führung der Grünen ging die vom Landrat beschlossene Steuergesetzrevision zu weit.

Nun hat Nidwalden die Wahl zwischen dem Landratsbeschluss, einem Gegenvorschlag oder dem Status quo. Der Landrat setzte den Steuersatz, der für die höchsten Einkommen ab 143'000 Franken gilt, auf 2,59 Prozent fest. Der Gegenvorschlag sieht 2,70 Prozent vor. Heute liegt er bei 2,75 Prozent, einer der laut Abstimmungsunterlagen schweizweit tiefsten Sätze.

Die Einkommenssteuer im steuergünstigen Nidwalden dürfte weiter sinken – wie sehr, entscheidet das Stimmvolk. Symbolbild: Keystone

Wird die Vorlage des Landrats angenommen, rechnet der Kanton mit Ausfällen bei der Einkommenssteuer von rund 4,2 Millionen Franken. Das sind rund 1,3 Millionen mehr, als der Gegenvorschlag verursachen würde. Auch die Gemeinden müssten Mindereinnahmen in Kauf nehmen: Bei der stärkeren Senkung fliessen voraussichtlich 2,9 Millionen Franken weniger in die Kassen, bei der moderateren Variante sind es rund 2,0 Millionen Franken.

Zudem entscheidet die Stimmbevölkerung über einen Kredit für den Bau einer neuen Dreifachsporthalle an der kantonalen Mittelschule Kollegium St. Fidelis in Stans. Der Kredit beträgt 26 Millionen Franken. Die Regierung und der Landrat beantragen die Annahme.

Schaffhausen

In Schaffhausen kommt ein Millionenkredit für den Ausbau des Hallensportzentrums Schweizersbild sowie eine Teilrevision der Kantonsverfassung zur Abstimmung. Beide Vorlagen geniessen breite politische Unterstützung und wurden im Kantonsrat einstimmig verabschiedet.

Das prominente Projekt im Schweizersbild sieht eine massive Erweiterung der bestehenden BBC Arena vor. Mit einem kantonalen Beitrag von sechs Millionen Franken soll dort das grösste Hallensportzentrum der Schweiz entstehen. Die Gesamtkosten für das Grossprojekt belaufen sich auf rund 40,2 Millionen Franken, wobei sich auch die Stadt Schaffhausen mit 6 Millionen beteiligt.

Vorgesehen sind unter anderem zwei neue Dreifachturnhallen, ein nationales Leistungszentrum für Tischtennis und eine unterirdische Sprintbahn für die Leichtathletik. Zudem soll die Zahl der Übernachtungszimmer für Sportlerinnen und Sportler auf 64 verdoppelt werden. Das Projekt gilt als «Halle für alle» und soll neben dem Spitzensport vor allem dem Breiten-, Jugend- und Schulsport zugutekommen.

Die BBC Arena ist unter anderem die Heimstätte der Kadetten Schaffhausen. Keystone

Modernisierung der Finanzkompetenzen

Die zweite Vorlage betrifft die finanzrechtlichen Befugnisse in der Kantonsverfassung. Hierbei sollen die Ausgabengrenzen für Regierung und Parlament erhöht werden. Neu soll der Regierungsrat über einmalige Ausgaben bis zu 200'000 Franken entscheiden können. Die Kompetenz des Kantonsrates würde von einer auf 1,5 Millionen Franken steigen.

Trotz dieser Erhöhungen bleiben die Mitwirkungsrechte der Bevölkerung gewahrt, da die Schwellenwerte für das obligatorische Referendum unverändert bleiben. Eine Neuerung betrifft strategische Beteiligungen des Kantons: Wenn Anteile mit einem Wert von mehr als zehn Millionen Franken verkauft werden sollen und der Kantonsanteil dadurch unter 51 Prozent sinkt, muss künftig zwingend das Volk entscheiden.

Schwyz

Mit einer Volksinitiative will die SP im Kanton Schwyz die Mittel für die Prämienverbilligung erhöhen und damit den Mittelstand entlasten. Über das Begehren entscheiden die Schwyzer Stimmberechtigten am 14. Juni.

Die Volksinitiative «Kaufkraft stärken – Prämienverbilligung auch für den Mittelstand» verlangt, dass der Kanton Schwyz die Prämienverbilligung auf mindestens den durchschnittlichen Pro-Kopf-Beitrag aller Kantone erhöht, sodass auch Teile des Mittelstands davon profitieren würden. Die SP hat ihre Initiative im Sommer 2024 eingereicht.

Der Kanton Schwyz verfüge per Ende 2025 über ein Eigenkapital von 950 Millionen Franken. Zudem gehöre er bei den Prämienverbilligungsbeiträgen schweizweit zu den Schlusslichtern, so die kantonale SP.

Die Partei fordert konkret, die Gelder für die Prämienverbilligung um 17 Millionen Franken zu erhöhen. Die Kosten für Wohnen, Energie und Lebensmittel seien in den vergangenen Jahren stark gestiegen, die Bevölkerung brauche Entlastung, argumentiert das Initiativkomitee.

Im Kanton Schwyz wird über die Prämien-Entlastungs-Initiative abgestimmt. (Symbolbild) Keystone

Im Kantonsparlament fand die Volksinitiative keine Mehrheit. Sie wurde mit 80 zu 15 Stimmen abgelehnt. Regierung und die bürgerliche Ratsmehrheit verwiesen unter anderem auf die Bundespolitik. So hat das eidgenössische Parlament einen Gegenvorschlag zur eidgenössischen Prämien-Entlastungs-Initiative beschlossen, der Anfang Jahr in Kraft trat. Dieser verpflichtet auch den Kanton Schwyz, sein Prämienverbilligungssystem zu überprüfen und anzupassen.

Laut Regierung kann der Kanton aufgrund der neuen Vorgaben mit zusätzlichen jährlichen Mitteln in zweistelliger Millionenhöhe rechnen.

Solothurn

Frischgebackene Mütter sollen sich im Solothurner Kantonsrat künftig vertreten lassen können. Dies hat das Parlament Ende 2025 beschlossen. Am 14. Juni hat das Stimmvolk das letzte Wort.

Die Vorlage sieht vor, dass gewählte Parlamentarierinnen ihre Ratsarbeit zwischen drei und zwölf Monaten vorübergehend an eine Ersatzperson abgeben können. Die Vertretung kann bereits vor der Geburt beginnen und während des Mutterschaftsurlaubs fortgeführt werden. Nachrücken würde jeweils die nächste Person auf der Wahlliste, die während dieser Zeit die gleichen Rechte und Pflichten wie das gewählte Ratsmitglied hätte.

Sollen sich Parlamentarierinnen im Mutterschaftsurlaub im Rat vertreten lassen können? Darüber befindet das Solothurner Stimmvolk am 14. Juni. Symbolbild: Keystone

Mit der Änderung soll die Vereinbarkeit von Familie und politischem Engagement verbessert werden. Befürworter aus Mitte, GLP, Grünen und SP sehen darin einen wichtigen Beitrag zur Gleichstellung und zur besseren Vertretung von Frauen in der Politik. Ähnliche Regelungen gibt es bereits im Aargauer Grossen Rat und im Berner Stadtparlament.

Für die Einführung der Stellvertretung müssen sowohl die Kantonsverfassung als auch das Kantonsratsgesetz angepasst werden. Beide Vorlagen gelangen deshalb vors Volk. FDP und SVP lehnen die Änderungen ab. Sie argumentieren, eine Stellvertretung für wenige Monate sei nicht sinnvoll und stelle eine Sonderregelung dar, die nur für die Mutterschaft gelte.

St. Gallen

Die Stimmberechtigten des Kantons St. Gallen werden am 14. Juni über die Ausgestaltung der ausserschulischen Kinderbetreuung entscheiden. Geplant ist eine Vereinheitlichung der Förderbeiträge. Dagegen wehrten sich EDU und SVP mit dem Ratsreferendum.

Über die Förderung der familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung hat die St. Galler Stimmbevölkerung bereits einmal abgestimmt: Im November 2023 bewilligte sie mit 63 Prozent Ja-Stimmen eine Verdoppelung der Beiträge des Kantons auf 10 Millionen Franken.

In den damaligen Abstimmungsunterlagen wurde eine Weiterentwicklung des Verteilsystems angekündigt. Dies wird nun eingelöst. Ziel der Vorlage, über die am 14. Juni abgestimmt wird, ist eine Vereinheitlichung der Beiträge.

Im St. Galler Kantonsrat haben EDU und SVP das Ratsreferendum gegen die Vorlage ergriffen. Keystone

Unabhängig vom Wohnort sollen Eltern und Alleinerziehende im ganzen Kanton «ein einheitliches Minimum» an Vergünstigungen erhalten. Bisher existierten je nach Gemeinde unterschiedliche Regelungen. Die Gesuche sollen über eine möglichst einfache Informatiklösung abgewickelt werden.

Die Vorlage wurde im Kantonsrat von den Fraktionen von FDP, Mitte-EVP und SP-Grüne-GLP unterstützt. Bei der Schlussabstimmung kündigte der einzige Vertreter der EDU das Ratsreferendum an und wurde dabei von der SVP-Fraktion unterstützt. Kritisiert wurde die Ungleichbehandlung der verschiedenen Familienmodelle oder ein Bürokratiemonster, das mit dem Gesetz geschaffen werde.

Die Befürworter argumentierten hingegen, es handle sich um ein sorgfältig austariertes Gesetz. Die bisherige Lösung sei ein Flickenteppich.

Für ein Ratsreferendum werden mindestens 40 der 120 Stimmen im Kantonsrat benötigt. Genau diese Zahl wurde bei der Abstimmung erreicht. Deshalb entscheiden nun die St. Galler Stimmberechtigten.

Tessin

Am 14. Juni entscheidet die Tessiner Stimmbevölkerung über zwei kantonale Vorlagen: eine Verfassungsinitiative zu den Immobilien-Schätzwerten sowie eine Gesetzesinitiative für eine obligatorische Zahnversicherung.

Die Initiative «Ja zur Neutralisierung der Erhöhung der Schätzwerte» verlangt, dass die für 2035 geplante Revision der Immobilienbewertungen nicht automatisch zu höheren Steuern oder tieferen Sozialleistungen führt. Der Kanton müsste die Auswirkungen neuer Schätzwerte auf sämtliche betroffenen Gesetze gleichzeitig prüfen und gegebenenfalls ausgleichen. Die Befürworter um SVP-Nationalrat Paolo Pamini warnen vor zusätzlichen Belastungen von rund 404 Millionen Franken pro Jahr sowie 25 Millionen Franken weniger Subventionen. Die Gegner entgegnen, der Grosse Rat verfüge bereits heute über die nötigen Kompetenzen, um solche Folgen abzufedern.

Obligatorische Zahnversicherung

Die zweite Vorlage fordert die Einführung einer obligatorischen kantonalen Zahnversicherung. Diese soll die Kosten der zahnmedizinischen Grundversorgung decken und durch Beiträge von Arbeitnehmern, Arbeitgebern sowie dem Kanton finanziert werden. Hintergrund ist, dass die obligatorische Krankenversicherung Zahnbehandlungen nur in Ausnahmefällen übernimmt und der grösste Teil der Kosten von den Patientinnen und Patienten getragen wird.

Die Tessiner*innen entscheiden über eine obligatorische Zahnversicherung. (Archivbild) Keystone

Die Befürworter, darunter der Onkologe und Politiker Franco Cavalli sowie die SP, argumentieren, dass viele Menschen aus finanziellen Gründen auf notwendige Zahnbehandlungen verzichten oder diese aufschieben. Die Gegner verweisen darauf, dass sozial schwächere Personen bereits heute unterstützt werden und vergleichbare Vorlagen in den Kantonen Waadt, Genf und Neuenburg an der Urne gescheitert sind.

Thurgau

Die Thurgauer Stimmbevölkerung wird am 14. Juni an der Urne über höhere Finanzkompetenzen für das Kantonsparlament und den Regierungsrat entscheiden. Sie sollen künftig über doppelt so hohe Ausgaben wie bis anhin eigenständig entscheiden können. Dazu ist eine Änderung der Kantonsverfassung notwendig.

Sagt das Stimmvolk Ja zur entsprechenden Verfassungsänderung, unterstehen neu Beschlüsse über einmalige Ausgaben des Grossen Rates ab sechs Millionen Franken einer obligatorischen Volksabstimmung. Gleiches gilt für neue, jährlich wiederkehrende Ausgaben von mehr als 1,2 Millionen Franken. Die Regierung könnte auf einmal bis zu 200'000 oder jährlich wiederkehrend 40'000 Franken in eigener Kompetenz ausgeben.

Auch bei den fakultativen Volksabstimmungen über vom Grossen Rat beschlossene Ausgaben soll es Änderungen geben. Bis anhin konnten 2000 Stimmberechtigte innert drei Monaten für eine einmalige Ausgabe ab einer Million respektive eine neue, jährlich wiederkehrende Ausgabe ab 200'000 Franken eine Abstimmung verlangen. Neu gelten zwei Millionen beziehungsweise 400'000 Franken als Grenze.

Waadt

Der Kanton Waadt könnte der sechste Kanton werden, der einen Mindestlohn einführt. Die Stimmbevölkerung muss über zwei Volksinitiativen der Linken und der Gewerkschaften sowie über den Gegenvorschlag des Staatsrats befinden.

Eine Initiative will den Mindestlohn in der Kantonsverfassung verankern, die zweite regelt die konkrete Umsetzung. Der Mindestlohn wurde 2023 auf 23 Franken pro Stunde festgelegt und läge heute inflationsbereinigt bei 23,60 Franken. Gemäss Zahlen von 2022 würden rund 20'300 Personen beziehungsweise fünf bis sechs Prozent der Beschäftigten davon profitieren.

Die Befürworter sehen darin ein sozialpolitisches Instrument zur Armutsbekämpfung, insbesondere in prekären Branchen wie Gastronomie, Pflege, Reinigung oder Coiffeurgewerbe. Häufig betroffen seien zudem Frauen. Linke und Gewerkschaften fordern eine breite, nicht diskriminierende Anwendung, die Sozialpartner stärker in die Verantwortung nehme und die Sozialhilfeabhängigkeit senken solle.

Im Kanton Waadt steht ein in der Verfassung verankerter Mindestlohn zur Abstimmung. Keystone

Der Staatsrat unterstützt ebenfalls einen Mindestlohn von 23 Franken, knüpft ihn jedoch an eine zentrale Bedingung: Gesamtarbeitsverträge (GAV) sollen Vorrang haben. Damit soll der Sozialpartnerschaft Rechnung getragen und die Situation je nach Branche flexibel geregelt werden können.

Die Initianten lehnen diesen Ansatz ab und bezeichnen den Gegenvorschlag als «leere Hülle», die den Mindestlohn faktisch ausheble. Der Waadtländer Arbeitgeberverband wiederum lehnt jede staatliche Einmischung in die Lohnpolitik ab und stellt sich sowohl gegen die Initiativen als auch gegen den Gegenvorschlag.

In der Schweiz existieren Mindestlöhne bereits in den Kantonen Jura, Tessin, Basel-Stadt, Neuenburg und Genf, allerdings mit unterschiedlichen Modellen.

Zürich

Das Zürcher Stimmvolk entscheidet am 14. Juni über drei Volksinitiativen zum Wohnbau im Kanton Zürich. Kantons- und Regierungsrat haben zwei der Initiativen Gegenvorschläge gegenübergestellt.

Die «Wohnungsinitiative» der Grünen will, dass Kanton und Gemeinden den Verfassungsauftrag erhalten, für ein ausreichendes und bedarfsgerechtes Wohnungsangebot zu sorgen und ökologische Bauweisen zu fördern. Zudem soll eine kantonale öffentlich-rechtliche Anstalt gegründet werden, die günstige Wohnungen bereitstellt und gemeinnützige Wohnbauträger unterstützt. Die öffentlich-rechtliche Anstalt soll ein Startkapital von 500 Millionen Franken erhalten.

Der Kantonsrat und der Regierungsrat haben einen Gegenvorschlag ausgearbeitet. Dieser strebt ebenfalls ein ausreichendes und bedarfsgerechtes Wohnraumangebot an. Zudem fordert der Gegenvorschlag des Regierungsrats innerhalb von drei Jahren konkrete Massnahmen zur Schaffung von mehr Wohnraum und zur Dämpfung der Mietpreisentwicklung.

«Bezahlbare Wohnungen schützen»

Mit der Wohnschutz-Initiative des Mieterinnen- und Mieterverbands soll den Gemeinden weiterreichende Möglichkeiten eingeräumt werden, um Leerkündigungen zu erschweren oder zu verhindern. So müsste erst eine Bewilligung eingeholt werden, bevor Gebäude abgebrochen, umgebaut oder renoviert werden können. Dies soll bezahlbaren Wohnraum erhalten.

Dem stellen Kantonsrat und Regierungsrat einen Gegenvorschlag gegenüber. Dieser sieht in allen Gemeinden bei grösseren Bauvorhaben Auflagen für Vermieterinnen und Vermieter vor, damit Leerkündigungen möglichst vermieden werden. Zur Anwendung kommen soll die Regelung nur bei grösseren Bauvorhaben.

Die «Wohnschutz-Initiative» soll Luxus-Sanierungen von Wohnungen im Kanton Zürich erschweren. Symbolbild: Keystone

Die Wohneigentums-Initiative des Hauseigentümerverbands fordert schliesslich, dass Kanton und Gemeinden das selbst genutzte Wohneigentum gleich stark fördern sollen wie den gemeinnützigen Wohnungsbau. Auch diese Initiative lehnen Kantons- und Regierungsrat ab, da sie den Handlungsspielraum von Kanton und Gemeinden sowie jenen von gemeinnützigen Bauträgern zu stark einschränken würden. Nur die SVP empfiehlt die Initiative zur Annahme.

Automatische Entlastung bei den Prämien

Die Initiative «Stopp Prämien-Schock» stammt aus SVP-Kreisen. Sie verlangt eine automatische Entlastung bei den Krankenkassenprämien. Der Steuerabzug für Versicherungsprämien soll demnach alle zwei Jahre an die Entwicklung der Krankenkassenprämien angepasst werden.

An die Urne kommt auch die Vertretung von Parlamentsmitgliedern. Damit solle es Mitgliedern des Kantonsrats zum Beispiel bei Mutterschaft oder Krankheit möglich sein, sich vertreten zu lassen. Der Kantonsrat beschloss die Änderung. Damit das Gesetz in Kraft treten kann, bedarf es zusätzlich einer Änderung der Kantonsverfassung. Über diese müssen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 14. Juni abstimmen.

Mit Material der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

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