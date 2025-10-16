  1. Privatkunden
Behörden warnen Mehrere Brände in Hallau SH ausgebrochen – Bilder zeigen Flammen-Inferno

Helene Laube

16.10.2025

Brand Hallau 16. Oktober 2025
Brand Hallau 16. Oktober 2025. Am Donnerstagmorgen ist in Hallau SH ein Brand ausgebrochen.

Am Donnerstagmorgen ist in Hallau SH ein Brand ausgebrochen.

Bild: BRK News

Brand Hallau 16. Oktober 2025. Der Brand erfasste eine historische Häuserzeile.

Der Brand erfasste eine historische Häuserzeile.

Bild: BRK News

Brand Hallau 16. Oktober 2025. Rund 150 Feuerwehrleute stehen im Einsatz.

Rund 150 Feuerwehrleute stehen im Einsatz.

Bild: BRK News

Brand Hallau 16. Oktober 2025. Das Feuer führt zu starker Rauchentwicklung.

Das Feuer führt zu starker Rauchentwicklung.

Bild: BRK News

Brand Hallau 16. Oktober 2025. Die Feuerwehr bekämpft die Flammen.

Die Feuerwehr bekämpft die Flammen.

Bild: BRK News

In Hallau SH ist in der Nacht auf Donnerstag eine Häuserzeile in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren aus der Region und aus dem deutschen Klettgau stehen im Einsatz. Laut Polizei wurden bislang keine Verletzten gemeldet, der Sachschaden dürfte jedoch erheblich sein.

,

Helene Laube, Sven Ziegler

16.10.2025, 04:59

16.10.2025, 06:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Hallau SH kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Grossbrand mit starker Rauchentwicklung.
  • Rund 150 Einsatzkräfte aus der Schweiz und Deutschland sind vor Ort, verletzt wurde niemand.
  • Die Bevölkerung wurde über Alertswiss aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.
Mehr anzeigen

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 2 Uhr ging bei der Einsatz- und Verkehrsleitzentrale der Schaffhauser Polizei die Meldung über einen Brand im Zentrum von Hallau ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand eine Liegenschaft, Teil einer rund 300 Meter langen Häuserzeile, bereits in Vollbrand.

Wie die Schaffhauser Polizei mitteilte, wurde sofort ein Grossaufgebot ausgelöst. Im Einsatz stehen die Feuerwehr Hallau-Oberhallau-Trasadingen (HOT), die Feuerwehr Neunkirch-Gächlingen-Siblingen (Mittelklettgau), die Feuerwehr Neuhausen Oberklettgau (NOK), die Feuerwehr Schaffhausen sowie die Freiwillige Feuerwehr Klettgau aus dem benachbarten Deutschland.

Einsatz unter schwierigen Bedingungen

Die Feuerwehr bekämpft die Flammen mit drei Autodrehleitern. Insgesamt sind rund 150 Einsatzkräfte im Einsatz. Zwei Rettungswagen der Spitäler Schaffhausen stehen vorsorglich bereit, mussten bis Donnerstagmorgen (6.30 Uhr) aber nicht eingesetzt werden.

Verletzt wurde niemand. Das betroffene Gebäude erlitt Totalschaden, die direkt angebauten Häuser links und rechts wurden ebenfalls beschädigt. Laut Polizei handelt es sich bei den Gebäuden um ältere Bausubstanz, was den Brand zusätzlich begünstigt haben dürfte.

Warnung über Alertswiss

Die Warnplattform Alertswiss verschickte kurz nach 3 Uhr eine Warnmeldung: Aufgrund mehrerer Brände komme es zu starker Rauchentwicklung und einem «starken, unangenehmen Geruch». Die Bevölkerung wurde aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten.

Zudem solle das betroffene Gebiet grossräumig umfahren werden, da der Verkehr im Zentrum von Hallau stark beeinträchtigt sei.

Die Löscharbeiten dauern weiterhin an. Zur Ursache des Brandes und zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am frühen Morgen noch keine Angaben machen. Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.

+++Update folgt+++

