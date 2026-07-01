Darum geht’s Laut Armeechef Benedikt Roos sind mehrere Drohnen unbekannter Herkunft über eine Schweizer Militäranlage geflogen.

Um welche Militäranlage es sich handelt, gibt die Armee aus Sicherheitsgründen nicht bekannt.

Politiker*innen aller Parteien fordern eine verbesserte Drohnenabwehr.

Spätestens seit Beginn des Ukraine-Krieges tauchen immer wieder Drohnen über kritischer Infrastruktur in Europa auf. Betroffen sind meist Flughäfen und Militärbasen. Doch auch in der Schweiz kommt es vereinzelt zu entsprechenden Vorfällen, so wie im vergangenen Jahr über dem Militärflugplatz Meiringen.

Nun informierte Armeechef Benedikt Roos auf einer Veranstaltung am Wochenende in der Kaserne Bern die anwesenden Milizverbände über einen «grösseren Vorfall», wie SRF berichtet. Mehrere Drohnen unbekannter Herkunft sind demnach über eine kritische Infrastruktur geflogen. Dabei handle es sich um eine Militäranlage, die aus Sicherheitsgründen nicht genannt wurde. Ob die Piloten der Drohnen ausfindig gemacht werden konnten, gibt die Armee ebenso nicht bekannt.

«Das ist kein Lausbubenstreich mehr»

«Der Betreiber sagt mir, es habe Drohnenüberflüge bei ihnen gegeben. Und nicht eine Drohne, sondern mehrere Drohnen in Formation», sagte Benedikt Roos bei der Veranstaltung und fügt hinzu: «Das ist kein Lausbubenstreich mehr. Da braucht es schon ein bisschen Know-how, dass man Formationen von Drohnen über kritische Infrastruktur schicken kann.»

Nun müsse man «diesen ganzen Katalog der kritischen Infrastrukturen überarbeiten». «Wir haben gedacht, wenn wir ein paar Wachsoldaten haben, dann kann niemand rein. Aber heute ist das völlig anders», sagt Roos. Der Armee zufolge werden Drohnensichtungen nun systematisch erfasst. Zudem werde geprüft, über der betroffenen Anlage eine Flugverbotszone zu errichten.

Politik fordert Konsequenzen

Der Vorfall schreckt Politiker*innen von links bis rechts auf. So spricht Mitte-Ständerätin Andrea Gmür von einer konzertierten Aktion, die man Ernst nehmen müsse. «Der hybride Krieg ist längst im Gange, dessen war man sich bei uns bis heute offenbar noch nicht bewusst», so Gmür.

Die Solothurner SP-Ständerätin Franziska Roth fordert indessen, die Armee müsse bei der Drohnenabwehr «dringend » aufrüsten. «Ich bin klar der Meinung, dass die Gelder dorthin fliessen müssen, wo die Bedrohungslage am grössten ist, und das ist nachweislich eben bei Drohnen», sagte Roth.