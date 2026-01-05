  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

50 Prozent des Körpers verbrannt Mehrere Patienten sind noch «in extrem kritischem» Zustand

Andreas Fischer

5.1.2026

Viele Verletzte wurden in der Silvesternacht in Crans-Montana mit Rettungswagen in Kliniken gebracht.
Viele Verletzte wurden in der Silvesternacht in Crans-Montana mit Rettungswagen in Kliniken gebracht.
Kantonspolizei Wallis/dpa

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana kämpfen mehrere Schwerverletzte weiter um ihr Leben. Einige Patienten und Patientinnen befinden sich in einem extrem kritischen Zustand.

Redaktion blue News

05.01.2026, 19:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Bei der Versorgung der Brandopfer von Crans-Montana arbeiten Schweizer Spitäler mit Spezialkliniken im Ausland zusammen.
  • Nun wurden Details zum Zustand der Patienten und Patientinnen bekannt.
  • Viele der Opfer sind noch in Lebensgefahr, einige befinden sich in «extrem kritischem Zustand».
Mehr anzeigen

Zur medizinischen Versorgung der Brandopfer der Katastrophe von Crans-Montana im In- und Ausland wurden neue Details bekannt. Wie die Aargauer Zeitung berichtet, hat auch das Kantonsspital Aarau zwei Schwerverletzte behandelt.

Gewissheit schaffen. So gehen die Experten bei der Identifikation der Brandopfer vor

Gewissheit schaffenSo gehen die Experten bei der Identifikation der Brandopfer vor

Das Spital beteiligte sich «im Rahmen der nationalen Solidarität» an der Notfallversorgung. Beide Patientinnen oder Patienten wurden nach operativer und intensivmedizinischer Erstversorgung stabilisiert und anschliessend in auf Brandverletzungen spezialisierte Kliniken in Deutschland und Italien verlegt.

18-jähriger in lebensbedrohlichem Zustand in Berlin

Ein 18-jähriger Schweizer aus der Westschweiz wird derzeit im Unfallkrankenhaus Berlin behandelt. Er erlitt schwere Verbrennungen an Gesicht und Händen und befindet sich laut Angaben einer Kliniksprecherin gegenüber der Deutsche Presse-Agentur in lebensbedrohlichem Zustand.

Der junge Mann wurde am Samstag nach Berlin geflogen, seine Eltern sind auf dem Weg dorthin. Nach aktuellem Stand ist er das einzige Brandopfer, das in Berlin behandelt wird. Die Verlegung erfolgte im Rahmen des Union Civil Protection Mechanism (UCPM).

In Mailand sind sechs Brandopfer noch in Lebensgefahr

Besonders angespannt bleibt die Lage im Mailänder Ospedale Niguarda. Dort werden derzeit elf Schwerverletzte betreut. Ein interner Bericht, aus dem die Corriere della Sera zitiert, zeigt: Rund die Hälfte der Patientinnen und Patienten ist weiterhin nicht ausser Lebensgefahr.

Alle Betroffenen sind sediert, mehrere müssen künstlich beatmet werden. Die Ärzte sprechen von Verbrennungen zweiten und dritten Grades auf zehn bis über 50 Prozent der Körperoberfläche. Sechs Personen gelten als besonders kritisch, drei davon als extrem kritisch.

Tragödie in Crans-Montana

Tragödie in Crans-Montana VS. «Vorsicht vor dem Schaum»: Brisantes Video aus 2019 aufgetaucht

Tragödie in Crans-Montana VS«Vorsicht vor dem Schaum»: Brisantes Video aus 2019 aufgetaucht

«Es war wie im Krieg». Wie haben Ärztinnen, Feuerwehr und Justiz die Brand-Katastrophe erlebt? 5 Antworten

«Es war wie im Krieg»Wie haben Ärztinnen, Feuerwehr und Justiz die Brand-Katastrophe erlebt? 5 Antworten

Was wir noch nicht wissen. Diese Fragen zur Brandkatastrophe sind noch offen

Was wir noch nicht wissenDiese Fragen zur Brandkatastrophe sind noch offen

Meistgelesen

«Vorsicht vor dem Schaum»: Brisantes Video aus 2019 aufgetaucht
Bar-Betreiber reichte Baugesuch erst Monate nach Umbau ein
Wie haben Ärztinnen, Feuerwehr und Justiz die Brand-Katastrophe erlebt? 5 Antworten
Skisprung-Zoff ums Material – und zu grosse Penisse
Shiffrin adelt Rast: «Wenn nur die ganze Welt verstehen könnte …»