Viele Verletzte wurden in der Silvesternacht in Crans-Montana mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Kantonspolizei Wallis/dpa

Nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana kämpfen mehrere Schwerverletzte weiter um ihr Leben. Einige Patienten und Patientinnen befinden sich in einem extrem kritischen Zustand.

Redaktion blue News Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bei der Versorgung der Brandopfer von Crans-Montana arbeiten Schweizer Spitäler mit Spezialkliniken im Ausland zusammen.

Nun wurden Details zum Zustand der Patienten und Patientinnen bekannt.

Viele der Opfer sind noch in Lebensgefahr, einige befinden sich in «extrem kritischem Zustand». Mehr anzeigen

Zur medizinischen Versorgung der Brandopfer der Katastrophe von Crans-Montana im In- und Ausland wurden neue Details bekannt. Wie die Aargauer Zeitung berichtet, hat auch das Kantonsspital Aarau zwei Schwerverletzte behandelt.

Das Spital beteiligte sich «im Rahmen der nationalen Solidarität» an der Notfallversorgung. Beide Patientinnen oder Patienten wurden nach operativer und intensivmedizinischer Erstversorgung stabilisiert und anschliessend in auf Brandverletzungen spezialisierte Kliniken in Deutschland und Italien verlegt.

18-jähriger in lebensbedrohlichem Zustand in Berlin

Ein 18-jähriger Schweizer aus der Westschweiz wird derzeit im Unfallkrankenhaus Berlin behandelt. Er erlitt schwere Verbrennungen an Gesicht und Händen und befindet sich laut Angaben einer Kliniksprecherin gegenüber der Deutsche Presse-Agentur in lebensbedrohlichem Zustand.

Der junge Mann wurde am Samstag nach Berlin geflogen, seine Eltern sind auf dem Weg dorthin. Nach aktuellem Stand ist er das einzige Brandopfer, das in Berlin behandelt wird. Die Verlegung erfolgte im Rahmen des Union Civil Protection Mechanism (UCPM).

In Mailand sind sechs Brandopfer noch in Lebensgefahr

Besonders angespannt bleibt die Lage im Mailänder Ospedale Niguarda. Dort werden derzeit elf Schwerverletzte betreut. Ein interner Bericht, aus dem die Corriere della Sera zitiert, zeigt: Rund die Hälfte der Patientinnen und Patienten ist weiterhin nicht ausser Lebensgefahr.

Alle Betroffenen sind sediert, mehrere müssen künstlich beatmet werden. Die Ärzte sprechen von Verbrennungen zweiten und dritten Grades auf zehn bis über 50 Prozent der Körperoberfläche. Sechs Personen gelten als besonders kritisch, drei davon als extrem kritisch.