Nach einem Verkehrsunfall in Attiswil BE sind die Beteiligten heftig aneinandergeraten. Die Polizei stellt mehrere Gegenstände sicher, darunter eine Eisenstange sowie ein Messer.

Die Kantonspolizei Bern stellte nach der Auseinandersetzung mehrere Gegenstände sicher.

Darum geht’s Nach einem Verkehrsunfall in Attiswil BE gehen beteiligte Personen aufeinander los.

Zwei Personen wurden ins Spital gebracht.

Die Kantonspolizei Bern stellte einen Baseballschläger, eine Eisenstange, ein Messer sowie Pfefferspray sicher.

Insgesamt wurden sechs Personen angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht Zusammenfassung erstellt mit

Nach einem Verkehrsunfall in Attiswil BE sind zwei Menschen verletzt worden – allerdings nicht durch den Unfall, sondern weil sie anschliessend aufeinander losgingen.

Wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilt, ging am Sonntag kurz nach 15.10 Uhr die Meldung ein, dass es an der Oltenstrasse zu einem Verkehrsunfall gekommen sei und nun mehrere Personen tätlich und mit Gegenständen aufeinander losgingen. Demnach trafen die umgehend ausgerückten Einsatzkräfteauf eine verletzte Person und weitere in die Auseinandersetzung involvierte Personen.

Ein Mann musste mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde schliesslich auch ein weiterer Beteiligter zur Kontrolle in ein Spital gebracht.

Anzeige wegen Raufhandel

Zuvor war es ersten Erkenntnissen zufolge aus noch zu klärenden Gründen zu einer seitlichen Kollision eines Autos, welches auf der Oltenstrasse unterwegs war, mit einer Hausmauer im Bereich Kirchgasse gekommen. Zwei nachfahrende Autos mit je zwei Insassen stoppten laut Kantonspolizei am Unfallort und verliessen ihre Fahrzeuge. In der Folge kam es zur tätlichen Auseinandersetzung der Gruppierungen.

Wie es weiter heisst, wurden insgesamt sechs Personen angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht. Ausserdem wurden ein Baseballschläger, eine Eisenstange, ein Pfefferspray und ein Messer sichergestellt. Die angehaltenen Personen werden unter anderem wegen Raufhandel angezeigt.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau Ermittlungen aufgenommen.