Hund greift Kinder (5 und 7) an und verletzt sie schwer

In Adlikon ZH wurden am Montag mehrere Personen von einem Hund attackiert und verletzt. (Symbolbild) sda

Am Montagabend sind in Adlikon bei Regensdorf ZH mehrere Personen von einem Hund gebissen und verletzt worden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein aus einer Wohnung entwichener Rottweiler griff in Adlikon zwei spielende Kinder an, wobei ein 5-jähriger Junge und ein 7-jähriges Mädchen schwere Bissverletzungen erlitten.

Erwachsene, die den Kindern zur Hilfe eilten, wurden ebenfalls vom Hund attackiert, darunter eine 40-jährige und eine 33-jährige Frau.

Der Hund wurde nach der Attacke eingefangen und auf Anordnung des Veterinäramtes eingeschläfert; die Polizei ermittelt den Vorfall. Mehr anzeigen

Kurz vor 19 Uhr entwich ein rund einjähriger Rottweiler aus einer Wohnung. Vor einem Mehrfamilienhaus an der Bachtobelstrasse griff der Hund zwei Kinder an, die vor der Liegenschaft spielten. Ein 5-jähriger Knabe erlitt schwere Bissverletzungen an den Armen, und ein 7-jähriges Mädchen wurde in einen Arm und in ein Bein gebissen.

Aufgeschreckt durch die schreienden Kinder eilten mehrere Erwachsene den Kindern zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Beim Versuch, den Hund zu vertreiben, wurden eine 40-jährige Frau ebenfalls vom Hund gebissen sowie eine 33-jährige Frau von verletzt. Die Verletzten wurden vor Ort erstversorgt und anschliessend in ein Spital gebracht.

Beim Einfangen des Hundes wurde eine Polizistin gebissen und leicht verletzt. Anschliessend konnte er in die Wohnung zurückgebracht werden. Auf Anordnung des Veterinäramtes sowie mit Einwilligung der Halterin wurde der Hund durch einen Tierarzt eingeschläfert.

Der genaue Hergang des Ereignisses ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch die Kantonspolizei Zürich geführt werden.