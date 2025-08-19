  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Im Kanton St. Gallen Mehrere schwere Unfälle – zwei Männer tot

Sven Ziegler

19.8.2025

In Lüchingen SG starb ein 49-jähriger Autofahrer.
In Lüchingen SG starb ein 49-jähriger Autofahrer.
Kapo SG

Innerhalb weniger Stunden sind im Kanton St. Gallen zwei Männer bei Selbstunfällen ums Leben gekommen. In Altstätten verstarb ein 60-jähriger E-Bike-Fahrer, in Lüchingen ein 49-jähriger Autolenker. In beiden Fällen geht die Polizei von medizinischen Problemen aus.

Sven Ziegler

19.08.2025, 08:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Altstätten stürzte am frühen Dienstagmorgen ein 60-jähriger E-Bike-Fahrer und starb noch vor Ort.
  • Am Montagnachmittag verlor in Lüchingen ein 49-Jähriger die Kontrolle über sein Auto und verstarb ebenfalls.
  • In beiden Fällen vermutet die Polizei ein medizinisches Problem als Unfallursache.
Mehr anzeigen

Im Kanton St. Gallen hat es innert weniger Stunden zwei tödliche Selbstunfälle gegeben.

Am Dienstagmorgen kurz vor 6 Uhr kam auf der Stossstrasse in Altstätten ein 60-jähriger E-Bike-Fahrer ums Leben. Nach Angaben der Kantonspolizei verlor der Mann aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden mutmasslich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Velo. Er prallte mit geringer Geschwindigkeit gegen eine Leitplanke und stürzte. Trotz sofortiger Reanimation starb er noch am Unfallort. Die Stossstrasse blieb während der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

Bereits am Montagnachmittag ereignete sich in Lüchingen ein weiterer tödlicher Vorfall. Ein 49-jähriger Autolenker war auf der Rietstrasse von Kriessern her unterwegs, als er kurz vor der Verzweigung Herrenwiesstrasse mutmasslich aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle verlor. Das Fahrzeug kam von der Strasse ab, prallte zunächst gegen einen Stein und schliesslich frontal in die Betonwand einer Bahnunterführung. Trotz sofortiger Hilfe konnte der Mann nicht mehr gerettet werden.

In beiden Fällen führt die Kantonspolizei St. Gallen die Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft. Die Todesursachen werden am Institut für Rechtsmedizin des Kantonsspitals St. Gallen untersucht.

Meistgelesen

Mit diesen Tricks mogelte sich Europa durch den Trump-Besuch
Tonmitschnitt zeigt, wie Trump Putin wirklich einschätzt
Macron bringt Schweiz für Putin-Selenskyj-Gipfel ins Spiel
Diese Routine beim Haarwaschen solltest du jetzt sofort ändern
«Die wollen Schinken und Melone» – Alpwirte verzweifeln an Turnschuh-Touristen