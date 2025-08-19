In Lüchingen SG starb ein 49-jähriger Autofahrer. Kapo SG

Innerhalb weniger Stunden sind im Kanton St. Gallen zwei Männer bei Selbstunfällen ums Leben gekommen. In Altstätten verstarb ein 60-jähriger E-Bike-Fahrer, in Lüchingen ein 49-jähriger Autolenker. In beiden Fällen geht die Polizei von medizinischen Problemen aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Altstätten stürzte am frühen Dienstagmorgen ein 60-jähriger E-Bike-Fahrer und starb noch vor Ort.

Am Montagnachmittag verlor in Lüchingen ein 49-Jähriger die Kontrolle über sein Auto und verstarb ebenfalls.

In beiden Fällen vermutet die Polizei ein medizinisches Problem als Unfallursache. Mehr anzeigen

Im Kanton St. Gallen hat es innert weniger Stunden zwei tödliche Selbstunfälle gegeben.

Am Dienstagmorgen kurz vor 6 Uhr kam auf der Stossstrasse in Altstätten ein 60-jähriger E-Bike-Fahrer ums Leben. Nach Angaben der Kantonspolizei verlor der Mann aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden mutmasslich aus gesundheitlichen Gründen die Kontrolle über sein Velo. Er prallte mit geringer Geschwindigkeit gegen eine Leitplanke und stürzte. Trotz sofortiger Reanimation starb er noch am Unfallort. Die Stossstrasse blieb während der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt.

Bereits am Montagnachmittag ereignete sich in Lüchingen ein weiterer tödlicher Vorfall. Ein 49-jähriger Autolenker war auf der Rietstrasse von Kriessern her unterwegs, als er kurz vor der Verzweigung Herrenwiesstrasse mutmasslich aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle verlor. Das Fahrzeug kam von der Strasse ab, prallte zunächst gegen einen Stein und schliesslich frontal in die Betonwand einer Bahnunterführung. Trotz sofortiger Hilfe konnte der Mann nicht mehr gerettet werden.

In beiden Fällen führt die Kantonspolizei St. Gallen die Ermittlungen unter Leitung der Staatsanwaltschaft. Die Todesursachen werden am Institut für Rechtsmedizin des Kantonsspitals St. Gallen untersucht.