Mehrere Tausend Personen versammeln sich für LGBTIQ-Umzug in Bern

Mehrere Tausend Personen haben sich am frühen Samstagnachmittag in Bern beim Wankdorfstadion für einen Pride-Umzug versammelt. Die «Pride» beendete auch den Sportanlass Eurogames 2023, der sich an die LGBTIQ-Gemeinschaft richtete und seit Mittwoch in Bern stattfand.

29.07.2023