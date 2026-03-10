  1. Privatkunden
Sechs Tote nach Postauto-Tragödie in Kerzers FR – weitere Personen schwerverletzt

SDA

10.3.2026 - 20:02

Der Brand eines Postautos im Zentrum von Kerzers FR hat am Dienstag Tote und Verletzte gefordert.
Der Brand eines Postautos im Zentrum von Kerzers FR hat am Dienstag Tote und Verletzte gefordert.
Bild: Keystone

Ein Postauto ist am Dienstagnachmittag im Zentrum von Kerzers FR in Flammen aufgegangen. Es gibt sechs Tote und mehrere Verletzte.

Keystone-SDA

10.03.2026, 20:02

10.03.2026, 22:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am frühen Dienstagabend sind bei einem Postauto-Brand im Zentrum von Kerzers FR mehrere Personen ums Leben gekommen.
  • Nach Angaben der Kantonspolizei gab es sechs Tote und fünf Verletzte, die sich teils in einem kritischen Zustand befinden.
  • Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen laufen.
Mehr anzeigen

Beim Brand eines Postautos im Zentrum von Kerzers FR sind am frühen Dienstagabend sechs Menschen ums Leben gekommen. Weitere vier Passagiere und ein Rettungssanitäter wurden verletzt, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstagabend vor den Medien erklärte.

Drei der Verletzten befinden sich laut Polizeiangaben in einem kritischen Zustand, einer wurde mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch eine Personen mutwillig verursacht worden ist, wie sie weiter mitteilte. Die Ermittlungen dazu würden laufen.

Die Identifikation der Toten steht nach Polizeiangaben noch aus und die notwendigen Arbeiten seien angelaufen. Für die Angehörigen hat die Polizei eine Hotline installiert unter der Nummer 0800 261 700.

Der Bus sei von Düdigen nach Kerzers unterwegs gewesen. Zur Anzahl der Passagiere konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Brand sei auf der Strecke ausgebrochen.

Post meldet sich nach schlimmen Vorfall zu Wort

Die Schweizerische Post hat sich am Dienstagabend in einer ersten Reaktion auf den Postauto-Brand in Kerzers FR betroffen von der tragischen Nachricht gezeigt.

«Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und den Angehörigen der Verstorbenen», liess die Post auf Anfrage verlauten. Ein Care-Team stehe ab Mittwoch für Mitarbeitende zur Verfügung.

Die Post stehe in engem Kontakt mit der Kantonspolizei Freiburg, die für die Untersuchung des Vorfalls unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Freiburg zuständig sei.

