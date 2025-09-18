  1. Privatkunden
Au SG Mehrfamilienhaus brennt in der Nacht lichterloh

Samuel Walder

18.9.2025

Gegen 01.25 Uhr ging der Notruf ein.
Gegen 01.25 Uhr ging der Notruf ein.
Kantonspolizei St. Gallen

In Au SG ist in der Nacht auf Sonntag der Dachstock eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand geraten. Rund 60 Feuerwehrleute standen im Einsatz – der Schaden geht in die Hunderttausende.

Samuel Walder

18.09.2025, 09:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Au SG geriet in der Nacht auf Sonntag ein vermutlich leerstehendes Mehrfamilienhaus in Vollbrand, wobei der Dachstock komplett zerstört wurde.
  • Rund 60 Feuerwehrleute mit Unterstützung aus St. Margrethen bekämpften die Flammen; eine Nachbarliegenschaft musste evakuiert werden.
  • Der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken, die Brandursache wird von der Kantonspolizei St. Gallen untersucht.
Mehr anzeigen

In der Nacht auf Donnerstag, um 1:25 Uhr ging bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen eine Meldung über einen Brand eines Mehrfamilienhauses in Au SG ein. Die Feuerwehr Berneck-Au-Heerbrugg rückten mit rund 60 Angehörigen aus.

Sie wurde unterstützt durch einen Hubretter der Feuerwehr St. Margrethen. Die ersten am Brandort eintreffenden Polizisten und Feuerwehrangehörigen stellten offene Flammen aus einem Fenster fest. Kurze Zeit später stand der Dachstock des mutmasslich leerstehenden Mehrfamilienhauses im Vollbrand.

Die Nachbarliegenschaft wurde evakuiert. Der Sachschaden durch das Feuer wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. Das Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen wurde mit der Brandursachenermittlung beauftragt.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen und vorsorglicherweise drei Rettungswagen mit medizinischen Fachpersonal, sowie ein Vertreter der Gebäudeversicherung.

