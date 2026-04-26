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Dübendorf ZH Mehrfamilienhaus gerät nachts in Vollbrand – Millionenschaden

Dominik Müller

26.4.2026

Das Haus in Dübendorf ZH im Vollbrand.
Das Haus in Dübendorf ZH im Vollbrand.
Kantonspolizei Zürich

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus hat am frühen Sonntagmorgen in Dübendorf ZH einen Sachschaden von über einer Million Franken verursacht. Personen kamen keine zu Schaden.

Dominik Müller

26.04.2026, 07:50

26.04.2026, 07:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Dübendorf ZH ereignete sich in der Nacht auf Sonntag ein Brand eines Mehrfamilienhauses.
  • Dabei wurde niemand verletzt.
  • Der Sachschaden beziffert sich auf über eine Million Franken.
Mehr anzeigen

Kurz nach 01.30 Uhr meldeten Passanten der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich am Sonntag einen Brand in einem Mehrfamilienhaus. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten sich die fünf im Gebäude anwesenden Personen bereits selbstständig ins Freie begeben.

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand, brachte ihn laut Mitteilung der Kapo Zürich rasch unter Kontrolle und verhinderte erfolgreich ein Übergreifen auf die angebaute Autowerkstatt.

Der Brand verursachte laut Mitteilung nach ersten Schätzungen einen Sachschaden von über einer Million Franken. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Gemeinde Dübendorf organisierte für die betroffenen Personen eine vorübergehende Unterbringung.

Spezialisten der Kantonspolizei Zürich klären die Brandursache in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft ab. Während der Löscharbeiten führte die Feuerwehr den Verkehr auf der Überlandstrasse im betroffenen Abschnitt wechselseitig.

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