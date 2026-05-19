Mehrfamilienhaus in St. Gallen steht in Flammen – 9 Verletzte, 2 Vermisste

Ein Mehrfamilienhaus in St. Gallen steht in Flammen. Polizei St. Gallen

Beim Vollbrand eines Mehrfamilienhauses in St. Gallen sind in der Nacht auf Dienstag neun Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Zwei weitere Personen werden vermisst. Der Einsatz dauert noch an.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In St. Gallen brannte in der Nacht ein Mehrfamilienhaus vollständig aus.

Neun Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer, und zwei Personen werden noch vermisst.

Die Brandursache ist unklar und wird von der Polizei untersucht. Mehr anzeigen

In der Nacht auf Dienstag ist es an der Heiligkreuzstrasse in St. Gallen zu einem Vollbrand eines Mehrfamilienhauses gekommen. Neun Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Zwei weitere Personen gelten derzeit als vermisst, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Kurz nach 3.30 Uhr ging bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die Meldung über den Brand eines Wohnhauses ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Mehrfamilienhaus bereits in Vollbrand.

Insgesamt konnten 19 Bewohnerinnen und Bewohner angetroffen werden. Sieben Personen erlitten leichte Verletzungen, zwei weitere wurden schwer verletzt. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Nach zwei Personen wird derzeit noch gesucht, Abklärungen zu ihrem Aufenthaltsort laufen.

Während der Löscharbeiten stürzte das Gebäude weitgehend ein. Der Einsatz der Feuerwehr und weiterer Einsatzkräfte dauert derzeit weiterhin an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.

Brandursache ist noch unklar

Im Einsatz stehen verschiedene Patrouillen und Fachdienste der Stadtpolizei sowie der Kantonspolizei St.Gallen, rund 80 Angehörige der zuständigen Feuerwehren, fünf Rettungswagen, ein Notarzt, ein Einsatzleiter Sanität, ein Bereichsleiter Sanität sowie ein Vertreter der Gebäudeversicherung St.Gallen.

Die Brandursache ist bislang unklar. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen.