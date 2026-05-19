Mehrfamilienhaus in St. Gallen steht in Flammen – 9 Verletzte, 2 Vermisste

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Brandursache noch unklar Mehrfamilienhaus in St. Gallen steht in Flammen – 9 Verletzte, 2 Vermisste

Lea Oetiker

19.5.2026

Ein Mehrfamilienhaus in St. Gallen steht in Flammen.
Ein Mehrfamilienhaus in St. Gallen steht in Flammen.
Polizei St. Gallen

Beim Vollbrand eines Mehrfamilienhauses in St. Gallen sind in der Nacht auf Dienstag neun Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Zwei weitere Personen werden vermisst. Der Einsatz dauert noch an.

Lea Oetiker

19.05.2026, 08:15

19.05.2026, 08:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In St. Gallen brannte in der Nacht ein Mehrfamilienhaus vollständig aus.
  • Neun Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer, und zwei Personen werden noch vermisst.
  • Die Brandursache ist unklar und wird von der Polizei untersucht.
Mehr anzeigen

In der Nacht auf Dienstag ist es an der Heiligkreuzstrasse in St. Gallen zu einem Vollbrand eines Mehrfamilienhauses gekommen. Neun Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. Zwei weitere Personen gelten derzeit als vermisst, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

Kurz nach 3.30 Uhr ging bei der Notruf- und Einsatzleitzentrale St.Gallen die Meldung über den Brand eines Wohnhauses ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Mehrfamilienhaus bereits in Vollbrand.

Insgesamt konnten 19 Bewohnerinnen und Bewohner angetroffen werden. Sieben Personen erlitten leichte Verletzungen, zwei weitere wurden schwer verletzt. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Nach zwei Personen wird derzeit noch gesucht, Abklärungen zu ihrem Aufenthaltsort laufen.

Während der Löscharbeiten stürzte das Gebäude weitgehend ein. Der Einsatz der Feuerwehr und weiterer Einsatzkräfte dauert derzeit weiterhin an. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken.

Brandursache ist noch unklar

Im Einsatz stehen verschiedene Patrouillen und Fachdienste der Stadtpolizei sowie der Kantonspolizei St.Gallen, rund 80 Angehörige der zuständigen Feuerwehren, fünf Rettungswagen, ein Notarzt, ein Einsatzleiter Sanität, ein Bereichsleiter Sanität sowie ein Vertreter der Gebäudeversicherung St.Gallen.

Die Brandursache ist bislang unklar. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen.

Meistgelesen

WM-Frust für Eishockey-Deutschland: «Wie ein Absteiger»
Mehrfamilienhaus in St. Gallen steht in Flammen – 9 Verletzte, 2 Vermisste
Trump, Gott und die Nation – was hinter der «Rededicate 250» steckt
Bau der A9 im Wallis: Kanton zahlte Firmen über Jahre zu viel Geld
Badener Kantischüler randalieren an «Uselütete» in Wettingen