In welcher Studentenbude wurde diese Umfrage durchgeführt ??

Tausende Beamte.....was tun die alle? Da ist sicher ein enormes Sparpotential vorhanden. McKinsey...sollte dringend schauen---auf welche Leute verzichtet werden können. Dann muss vermutlich nicht an anderen Ecken gepart werden. Zumal die Beamten viel zu hoch honoriert werden... auch Preis/Leistung...sollte stimmen. Meine Idee!

Verst

Dieser Umfrage kann ich so nicht glauben das der Laden saniert werden muss ist keine Frage sondern eine Notwendigkeit es muss gespahrt werden und zwar bei den Ausgaben und insbesondere eben beim Militär wir brauchen keine Superteuren Luxus Kampfflugzeuge diese Beschaffung ist wie der Mirage Skandal genau so ein Fass ohne Boden ebenso sind andern Orts noch viele Spahrmöglikeiten vorhanden in der gesamten Bundesverwaltung bei Gehältern und Renten der Bundesräte sowie den Scheffbeamten sowie bei den Beratern dieser Beamten und der Bundesräte