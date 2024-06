Schweizer LGBTIQ-Helpline werden immer mehr Hassdelikte gemeldet

Mit einer Aktion mit dem Titel «305 Stimmen gegen den Hass» wollten die drei LGBTQ-Dachverbände am Freitagmorgen auf dem Berner Bundesplatz auf die «untragbare Situation» aufmerksam machen. 305 Telefone sollten gleichzeitig klingeln, stellvertretend für die bei der Helpline 2023 eingegangenen Meldungen. Im vergangenen Jahr sind der Schweizer LGBTIQ-Helpline 305 Fälle von Beschimpfungen oder Angriffe auf lesbische, schwule, bisexuelle, trans, intergeschlechtliche oder queere Personen gemeldet worden. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr. Der rasante Anstieg der Meldungen zeige, dass das deutlich LGBTIQ-feindlichere Klima in den Medien und der Politik reale Konsequenzen auf die Sicherheit solcher Menschen in der Schweiz habe.

17.05.2024