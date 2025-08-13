  1. Privatkunden
Umfrage zu Abstimmung am 28. September Gute Chancen für Abschaffung des Eigenmietwerts und E-ID

SDA

13.8.2025 - 06:00

Bundesrat wirbt für sichere, freiwillige und kostenlose E-ID

Bundesrat wirbt für sichere, freiwillige und kostenlose E-ID

Die E-ID sei sicher und einfach anzuwenden und ihr Gebrauch freiwillig und kostenlos: Mit diesen Argumenten wirbt der Bundesrat für ein Ja zum E-ID-Gesetz am 28. September.

12.08.2025

Sowohl für die Abstimmungsvorlage über die kantonalen Liegenschaftssteuern auf Zweitliegenschaften als auch für das E-ID-Gesetz stehen die Chancen auf eine Annahme am 28. September laut einer Umfrage gut. 

Keystone-SDA

13.08.2025, 06:00

13.08.2025, 08:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 28. September wird sowol über die E-ID als auch die Abschaffung des Eigenmietwertes und die Einführung einer besonderen Liegenschaftssteuer auf überwiegend selbstgenutzten Zweitliegenschaften abgestimmt.
  • Eine neue Umfrage zeigt, dass beide Vorlagen gute Chancen haben, angenommen zu werden. 
  • Fast zwei Drittel der Befragten befürworten die Abschaffung des Eigenmietwerts, wie eine Umfrage von Tamedia und «20 Minuten» ergeben hat.
  • Die E-ID kommt vor allem bei Männern und Akademikern gut an.
Mehr anzeigen

Das E-ID-Gesetz kommt gemäss der Umfrage aber auf eine knappere Mehrheit. Ausserdem wurde ein hoher Anteil an Unentschiedenen verzeichnet.

56 Prozent der insgesamt über 21'000 Befragten sagten Stand Anfang August Ja zum E-ID-Gesetz, wie die am Mittwoch veröffentlichte Abstimmungsumfrage von «20 Minuten» und Tamedia zeigt. 40 Prozent der Befragten gaben an, ein Nein in die Urne werfen zu wollen. Vier Prozent wiederum machten keine Angabe.

In der vom Forschungsinstitut Leewas ausgewerteten Umfrage fand das E-ID-Gesetz bei Anhängerinnen der Grünen, der SP, der GLP, der Mitte und der FDP eine Mehrheit. Einzig die SVP-Basis sprach sich mit einem Ja-Anteil von nur 36 Prozent klar gegen die Vorlage aus.

Weiter fand das E-ID-Gesetz auch bei Befragten mit obligatorischem Schulabschluss sowie bei Personen mit geringem Einkommen keine Mehrheit. Auf allen anderen Bildungsstufen und Einkommensklassen hingegen wurde das Gesetz mehrheitlich befürwortet.

Männer befürworten E-ID eher als Frauen

Auffällig war laut der Umfrage zudem der Unterschied zwischen den Geschlechtern: Während eine Mehrheit von 64 Prozent der Männer dem E-ID-Gesetz zustimmten, sprach sich bei den Frauen mit einem Anteil von 48 Prozent nur eine Minderheit dafür aus. Keine berichtenswerten Unterschiede fanden sich laut der Umfrage indes mit Blick auf die Sprachregionen oder den Siedlungstyp.

Für die Befürwortenden standen vor allem drei Argumente im Vordergrund: Die E-ID spare Zeit und Aufwand, sie stärke die globale Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz und der Bund garantiere als Herausgeber für die Sicherheit und den Schutz der Daten.

Die E-ID-App des Bundes heisst etwas sperrig «swiyu».  Der Urnengang am 28. September ist der zweite Anlauf für die Einführung einer E-ID. Vor vier Jahren lehnte das Stimmvolk das Vorhaben wegen Datenschutzbedenken ab. (Archivbild)
Die E-ID-App des Bundes heisst etwas sperrig «swiyu».  Der Urnengang am 28. September ist der zweite Anlauf für die Einführung einer E-ID. Vor vier Jahren lehnte das Stimmvolk das Vorhaben wegen Datenschutzbedenken ab. (Archivbild)
Bild: Keystone/Gaetan Bally

Für die Gegnerschaft stellte eine E-ID-Infrastruktur hingegen ein attraktives Ziel für Cyberangriffe und Datenklau dar. Zudem könnten Verhaltensprofile erstellt und Daten weitergegeben werden.

Mit der Ende 2024 genehmigten Vorlage wollen Bundesrat und Parlament es der Bevölkerung ermöglichen, online mittels eines digitalen Beweises die Identität zu belegen. Das soll beispielsweise Online-Einkäufe oder gewisse Kontakte mit den Behörden vereinfachen.

Zwei Jahre lang Agentur beauftragt. Bund zahlt 62'300 Franken für den Namen einer Handy-App

Zwei Jahre lang Agentur beauftragtBund zahlt 62'300 Franken für den Namen einer Handy-App

Stadt-Land-Graben bei der Liegenschaftssteuer

Die Vorlage zur Abschaffung des Eigenmietwertes und zur Einführung einer besonderen Liegenschaftssteuer auf überwiegend selbstgenutzten Zweitliegenschaften wurde in der Umfrage derweil von einer noch klareren Mehrheit der Stimmberechtigten unterstützt. 65 Prozent gaben hier an, mit Ja abstimmen zu wollen. 30 Prozent gaben an, mit Nein abstimmen zu wollen, fünf Prozent machten keine Angaben.

Die Vorlage wird von Anhängerinnen und Anhängern aller grossen Parteien mehrheitlich unterstützt. Aufgrund unterschiedlicher Betroffenheiten spielten aber sowohl der Stadt-Land-Graben als auch der Altersunterschied eine Rolle. Hauseigentümer, die im Eigenheim wohnen, profitieren von der Abschaffung des Eigenmietwertes – im Gegensatz zu Mieterinnen.

In städtischen Gebieten, in denen mehrheitlich Mietende wohnen, fand die Vorlage in der Umfrage daher nur eine Mehrheit von 54 Prozent Befürwortenden. In der Agglomeration wiederum waren 67 Prozent der Befragten dafür – in ländlichen Regionen gar 70 Prozent. Der Anteil an Wohneigentum ist in Gebirgskantonen denn auch deutlich höher als in städtischen Gebieten, schrieben die Autoren dazu.

Auch ergab sich ein Unterschied zwischen den Sprachregionen: In der Deutschschweiz unterstützen mehr als zwei Drittel der Befragten die Vorlage. In der französischen Schweiz waren es hingegen «nur» 53 Prozent. In der italienischen Schweiz wiederum unterstützten 72 Prozent der Befragten die Vorlage. Beim Geschlecht zeigten sich hingegen keine Unterschiede.

Die Befürwortenden überzeugte laut der Umfrage zudem mit Abstand am meisten das Kernargument, wonach es sich beim Eigenmietwert um eine ungerechte Besteuerung eines fiktiven Einkommens handle, das gar nicht existiere.

Für die Gegnerschaft standen zwei Argumente im Zentrum: Einerseits verstärke sich die steuerliche Bevorteilung der Personen mit Wohneigentum gegenüber den Mietenden weiter, wenn die Steuer auf den Eigenmietwert wegfalle. Andererseits drohten Umsatzeinbussen für das Baugewerbe oder vermehrt Schwarzarbeit, wenn der Wegfall der Abzüge für den Liegenschaftsunterhalt Investitionen in Immobilien unattraktiver mache.

Ende des vergangenen Jahrs hatten die eidgenössischen Räte beschlossen, dass der Eigenmietwert bei selbstbewohnten Erst- und Zweitliegenschaften wegfällt. Der dem obligatorischen Referendum unterstehende Bundesbeschluss soll es den Kantonen nun ermöglichen, die durch die Abschaffung des Eigenmietwerts entstehenden Mindereinnahmen zu kompensieren.

Relativ hoher Anteil an Unentschiedenen

Beide Vorlagen wiesen laut den Autoren der Studie einen relativ hohen Anteil an Unentschiedenen und an «eher Ja»- und «eher Nein»-Antworten auf. Der Inhalt der Vorlagen war zum Erhebungszeitpunkt am 6. und 7. August zudem noch weitgehend unbekannt.

Auch verwies Leewas auf sich verändernde Zustimmungswerte im Verlauf von Abstimmungskampagnen. Der Fehlerbereich der Umfrageergebnisse liegt laut Leewas bei 1,3 Prozentpunkten.

