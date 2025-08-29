  1. Privatkunden
3 Monate nach Bergsturz von Blatten VS Schweizer Volk votiert für Zwangsumsiedelung von Berglern

Helene Laube

29.8.2025 - 06:28

Sollen die Behörden Personen dazu zwingen können, ihren Wohnort zu verlassen, auch wenn nur ein mittelfristiges Risiko eines Naturereignisses besteht? Diese Frage stellte "Blick" in einer Umfrage. (Archivbild)
Sollen die Behörden Personen dazu zwingen können, ihren Wohnort zu verlassen, auch wenn nur ein mittelfristiges Risiko eines Naturereignisses besteht? Diese Frage stellte "Blick" in einer Umfrage. (Archivbild)
Bild: Keystone

Mit der grossen Solidarität mit Blatten scheint es vorbei zu sein. Eine neue Umfrage zeig: In der Bevölkerung ist es höchst umstritten, ob das Dorf im Wallis wirklich wiederaufgebaut werden soll. 

Keystone-SDA, Helene Laube

29.08.2025, 06:28

29.08.2025, 06:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Behörden sollen laut der Mehrheit der Teilnehmenden einer «Blick»-Umfrage Zwangsumsiedlungen bereits beim mittelfristigen Risiko eines Naturereignisses anordnen dürfen.
  • 58 Prozent der Befragten sagten dazu «ja» oder «eher ja».
  • Dabei zeigt sich: Unter der Landbevölkerung (51 Prozent) ist die Zustimmung deutlich grösser als unter Städtern (30 Prozent).
Mehr anzeigen

Die Behörden sollen laut der Mehrheit der Teilnehmenden einer «Blick»-Umfrage Zwangsumsiedlungen bereits beim mittelfristigen Risiko eines Naturereignisses anordnen dürfen. 58 Prozent der Befragten sagten dazu «ja» oder «eher ja», wie die Zeitung am Freitag schrieb.

Nur 42 Prozent der Befragten sagen «ja» oder «eher ja» zum Wiederaufbau. 55 Prozent sind dagegen. Dabei zeigt sich: Unter der Landbevölkerung (51 Prozent) ist die Zustimmung deutlich grösser als unter Städtern (30 Prozent).

39 Prozent der Befragten fanden es nicht oder eher nicht richtig, wenn die Behörden Personen dazu zwingen würden, ihren Wohnort zu verlassen, wenn nur ein mittelfristiges Risiko besteht. Das geht aus einer von «Blick» veröffentlichten Grafik zur Umfrage hervor. Die restlichen drei Prozent der Befragten äusserten demnach ihre Meinung dazu nicht.

An der Umfrage von August nahmen nach Angaben der Zeitung 5568 Personen aus der Deutsch- und Westschweiz teil. «Blick» erstellte die Befragung in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut Sotomo.

Parteiübergreifende Zustimmung

Eine mögliche Zwangsumsiedlung bei mittelfristigem Risiko stiess parteiübergreifend auf Zustimmung, wie aus einer ebenfalls veröffentlichten Grafik hervorging. Am deutlichsten für eine entsprechende Kompetenz der Behörden zeigte sich demnach die Anhängerschaft der GLP. Auf am wenigsten Anklang stiess der Vorschlag bei den befragten Anhängerinnen und Anhängern der SVP, wobei sich insgesamt doch 50 Prozent von ihnen dafür oder eher dafür aussprachen.

Dass man Personen bereits bei einem mittelfristigen Risiko evakuieren wolle, konnte Thomas Egger, Direktor der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete, nicht nachvollziehen. Der Bergbevölkerung, die seit Jahren dort lebe, lasse sich das nicht vermitteln, sagte er zu «Blick». Bei der Bergbevölkerung sei das Bewusstsein für Naturgefahren grösser. «Da geht man anders mit der Gefahr um als in den Städten, wo die Probleme weiter weg scheinen», sagte er. 

Politologe und Sotomo-Chef Michael Hermann sprach gegenüber dem «Blick» von «brisanten» Resultaten. Das Schockereignis habe im Land Emotionen und eine grosse Spendenbereitschaft ausgelöst. Da sei es bemerkenswert, dass nun eine Mehrheit gegen den Wiederaufbau von Blatten ist. Das widerspreche der anfänglich grossen Solidarität. «Sie ist nüchternem Realismus gewichen», so Hermann. Mit der Zeit habe die emotionale Distanz wieder zugenommen – ein normaler Prozess, der sich bei jedem Katastrophenereignis zeige.

Berg bewegt sich weiter: In Blatten kehrt auch 4 Wochen nach Katastrophe keine Ruhe ein

Berg bewegt sich weiter: In Blatten kehrt auch 4 Wochen nach Katastrophe keine Ruhe ein

Vor vier Wochen ist das Dorf Blatten VS von einem Bergsturz verschluckt worden. Und der Berg bewegt sich weiterhin. Die Natur diktiert den Takt, und selbst die Armee kann nur vorsichtig folgen.

26.06.2025

