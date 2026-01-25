  1. Privatkunden
Junge eher dafür als Alte Mehrheit will keine Olympischen Winterspiele 2038 in der Schweiz

SDA

25.1.2026 - 07:46

Sie sind dafür: Dario Cologna, Athletenvertreter bei Switzerland 2038 schenkt der Langlauf Nachwuchshoffung Malena Mueller eine Jacke, die er bei Olympia getragen hat. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Sie sind dafür: Dario Cologna, Athletenvertreter bei Switzerland 2038 schenkt der Langlauf Nachwuchshoffung Malena Mueller eine Jacke, die er bei Olympia getragen hat. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
KEYSTONE

Eine knappe Mehrheit der Bevölkerung will 2038 keine Olympischen Winterspiele in der Schweiz. Das zeigt eine Umfrage von Demoscope im Auftrag von «Watson».

Keystone-SDA

25.01.2026, 07:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Bundesrat und das Kandidatur-Komitee wollen die Olympischen Winterspiele 2038 in der Schweiz durchführen.
  • Eine aktuelle Umfrage zeigt: Die Schweizer Bevölkerung ist dagegen.
  • Deutliche Unterschiede der Zustimmung gibt es zwischen Alters- und Einkommensgruppen, Geschlecht und politischen Präferenzen.
Mehr anzeigen

Der Bundesrat hat sich bereits dafür ausgesprochen: Die Schweiz soll sich für die Austragung von Olympischen Winterspielen bewerben und diese 2038 ausrichten. Doch Olympische Spiele haben es schwer in der Schweiz, mit ihren 5,6 Millionen Stimmberechtigten, die in den Kantonen und auf Bundesebene mitbestimmen können.

Immerhin, die Mehrheit gegen das Grossereignis in der Schweiz ist nicht gross. 51 Prozent der von Demoscope Befragten sprechen sich gegen Olympische Winterspiele 2038 in der Schweiz aus, 42 Prozent dafür. 7 Prozent waren demnach noch unentschlossen. Die Umfrage ist nach Angaben des Umfrageinstituts repräsentativ.

Interessant wird es in den Alterssegmenten: 62 Prozent der 15- bis 34-Jährigen wünschen sich demnach eine Austragung der Spiele in der Schweiz, während 68 Prozent der über 55-Jährigen dagegen sind. Die 35- bis 54-Jährigen wiederum sind gespalten: Bei ihnen spricht sich genau die Hälfte für die Austragung in der Schweiz aus.

Befürworter: männlich, gut verdienend, FDP-Wähler

Auch das Geschlecht spielt eine Rolle bei den Sympathien für Olympische Winterspiele: Während knapp die Hälfte der Männer dafür ist (48 Prozent), ist es bei den Frauen lediglich ein Drittel (33 Prozent).

Das eigene Portemonnaie hat laut Demoscope ebenfalls einen Einfluss auf die Haltung zu Olympia: Je höher das Haushaltseinkommen, desto höher ist die Zustimmung zur Austragung der Spiele in der Schweiz, wie die Umfrage zeigt.

Und auch die politische Ausrichtung der Befragten hat einen Einfluss. Die meisten Befürworterinnen und Befürworter Olympischer Winterspiele in der Schweiz finden sich in den wirtschaftsliberalen Parteien; allen voran in der Wählerschaft der FDP mit 58 Prozent, gefolgt von der GLP mit 52 Prozent. Am wenigsten Unterstützung erfährt Olympia unter den Wählenden der Grünen, dort sind lediglich 36 Prozent dafür, gefolgt von der Wählerschaft der SP mit 38 Prozent.

Olympia und die Schweiz – es ist kompliziert

Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit Demoscope vom 16. bis 21. Januar in deutscher und französischer Sprache durchgeführt. Nach erfolgter Datenbereinigung lagen 5683 auswertbare Interviews vor, wie es bei «Watson» hiess.

Die einzigen Olympischen Spiele in der Schweiz waren ebenfalls Winterspiele. Sie fanden 1948 in St. Moritz statt. 1999 waren die Organisatoren überzeugt, die Spiele 2006 nach Sion zu holen. Überraschend – zumindest aus Schweizer Sicht – erhielt Turin den Zuschlag. Alle darauffolgenden Kandidaturen scheiterten schon am Widerstand der Einheimischen. Italien hingegen richtet 20 Jahre nach Turin bereits die nächsten Winterspiele aus.

