Bundesrat bleibt skeptisch Schweizer Bevölkerung sagt klar Ja zum Atomwaffenverbot

SDA

20.12.2025 - 11:46

Seit seinem Inkrafttreten 2021 haben 74 Länder den Atomwaffenverbotsvertrag ratifiziert. (Archivbild)
Seit seinem Inkrafttreten 2021 haben 74 Länder den Atomwaffenverbotsvertrag ratifiziert. (Archivbild)
Keystone

Unabhängig von Parteizugehörigkeit, Alter oder Region: Die Bevölkerung zeigt sich in einer neuen Umfrage mehrheitlich offen für ein Schweizer Engagement gegen Atomwaffen. Doch der Bundesrat bleibt bei seiner ablehnenden Haltung.

Keystone-SDA

20.12.2025, 11:46

20.12.2025, 12:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut einer Demoscope-Umfrage befürworten rund 70 % der Schweizer Bevölkerung einen Beitritt zum Uno-Atomwaffenverbotsvertrag – mit Mehrheiten über alle Parteien, Regionen und Bevölkerungsgruppen hinweg.
  • Der Bundesrat lehnt einen Beitritt weiterhin ab und verweist auf sicherheitspolitische Bedenken sowie die geringe Wirkung des Vertrags ohne Beteiligung der Atommächte.
  • Eine Volksinitiative mit über 135'000 Unterschriften will nun eine Volksabstimmung über den Beitritt herbeiführen.
Mehr anzeigen

Die Stimmbevölkerung unterstützt einen Beitritt der Schweiz zum Uno-Atomwaffenverbotsvertrag laut einer Umfrage von Demoscope mehrheitlich. Rund 70 Prozent der Befragten beantworteten eine entsprechende Frage positiv.

Das Anliegen fand auch über Faktoren wie das Geschlecht, das Alter, die Bildung, den Erwerbsstatus sowie die Region und die Siedlungsart hinweg durchgängig eine Mehrheit, wie die am Samstag veröffentlichte Umfrage zeigt.

Gleiches galt für die Parteizugehörigkeit, wobei die Zustimmung bei Wählenden der SVP mit einem Anteil von 51 Prozent am niedrigsten war. Bei den FDP-Wählenden stimmten 68 Prozent dafür, bei der Mitte 78 Prozent und bei den Parteien SP, Grüne und GLP 92 Prozent.

Insgesamt wurden für die Erhebung im November des laufenden Jahres 1007 Personen in der ganzen Schweiz befragt. Demoscope führte die Umfrage im Auftrag der International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) durch.

Der Atomwaffenverbotsvertrag (TPNW) hat zum Ziel, Atomwaffen weltweit zu ächten und deren vollständige Abschaffung zu erreichen. Seit seinem Inkrafttreten 2021 sind dem Abkommen der Uno-Generalversammlung bisher fast hundert Länder beigetreten. 74 davon haben den Vertrag ratifiziert. Nicht unterzeichnet haben den Vertrag bisher die offiziellen und inoffiziellen Atommächte sowie alle Nato-Staaten.

Landesregierung sieht keinen Nutzen

In der Schweiz soll derweil das Stimmvolk über einen allfälligen Beitritt entscheiden: Die Allianz für ein Atomwaffenverbot hat nach eigenen Angaben über 135'000 und damit genug Unterschriften für die Volksinitiative gesammelt, wie es Mitte Dezember hiess.

Hintergrund ist, dass der Bundesrat die Unterzeichnung des TPNW im März 2024 zum wiederholten Mal abgelehnt hatte. Er erachtet den Schweizer Einsatz für eine Welt ohne Kernwaffen im Rahmen des Atomwaffensperrvertrags (NPT) als zielführender.

Ein Beitritt zum Kernwaffenverbotsvertrag liege im gegenwärtigen internationalen Umfeld, in welchem mit einem neuen Krieg in Europa sicherheitspolitische Aspekte wieder in den Vordergrund gerückt seien, zudem nicht im Interesse der Schweiz, hiess es damals.

Bereits in den Jahren 2018 und 2019 hatte die Landesregierung einen Beitritt abgelehnt. Weiterhin beurteilt der Bundesrat die Wirkung des Vertrags als gering, weil er von den Atomwaffenbesitzern, aber auch von fast allen westlichen und europäischen Ländern nicht anerkannt wird.

Videos aus dem Ressort

Rede an die Nation: Trump lobt sich selbst und gibt Demokraten Schuld

Rede an die Nation: Trump lobt sich selbst und gibt Demokraten Schuld

Donald Trump hält eine Rede an die Nation. Der US-Präsident nutzt die Ansprache, um sich selbst nach fast einem Jahr im Amt ein sehr gutes Zeugnis auszustellen und seine in die Kritik geratene Wirtschaftspolitik zu verteidigen. «Vor einem Jahr war unser Land tot. Wir waren absolut tot. Unser Land war bereit zum Scheitern. Zum vollständigen Scheitern. Jetzt sind wir das heisseste Land der Welt.»

18.12.2025

Ukraine-Beratungen am Sonntag in Berlin

Ukraine-Beratungen am Sonntag in Berlin

Ukraine-Beratungen in Berlin: An diesem Sonntag wollen aussenpolitische Berater unter anderem der USA, der Ukraine und Deutschlands ihre Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand in der Ukraine fortsetzen.

13.12.2025

Ukraine-Treffen am Samstag? Trump unsicher über Teilnahme

Ukraine-Treffen am Samstag? Trump unsicher über Teilnahme

«Well, there's a meeting on Saturday»: US-Präsident Donald Trump nennt als Termin für ein mögliches Treffen in Europa zur Befriedung des Ukraine-Kriegs den Samstag. «Am Samstag findet ein Treffen statt, wir werden sehen, ob wir daran teilnehmen oder nicht.» Das sagt Trump am Donnerstag im Weissen Haus – ohne zu erwähnen, mit wem die Gespräche geführt werden.

12.12.2025

Rede an die Nation: Trump lobt sich selbst und gibt Demokraten Schuld

Rede an die Nation: Trump lobt sich selbst und gibt Demokraten Schuld

Ukraine-Beratungen am Sonntag in Berlin

Ukraine-Beratungen am Sonntag in Berlin

Ukraine-Treffen am Samstag? Trump unsicher über Teilnahme

Ukraine-Treffen am Samstag? Trump unsicher über Teilnahme

Mehr Videos

