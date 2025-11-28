  1. Privatkunden
Paket sorgt für Zündstoff Schweizer sollen mehr Steuern zahlen – brisanter Plan des Bundesrats durchgesickert

Sven Ziegler

28.11.2025

Der neue Verteidigungsminister Martin Pfister will höhere Steuern. (Archivbild)
Der neue Verteidigungsminister Martin Pfister will höhere Steuern. (Archivbild)
sda

Verteidigungsminister Martin Pfister plant einen finanzpolitischen Tabubruch: Weil die Sicherheitslage in Europa immer angespannter wird, will er die Armee schneller aufrüsten – finanziert über eine höhere Mehrwertsteuer. Noch vor Weihnachten könnte der Bundesrat über den Vorschlag beraten.

Sven Ziegler

28.11.2025, 09:46

28.11.2025, 09:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Verteidigungsminister Pfister erwägt eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, um Milliarden für zusätzliche Rüstungsgüter zu beschaffen.
  • Der Plan basiert auf Szenarien, wonach Russland ab 2028 eine grössere Gefahr für Europa darstellen könnte.
  • Erste Zusatzkäufe für die Luftabwehr könnten bereits 2026 und 2027 fällig werden – trotz strenger Beschaffungsregeln und Lieferengpässen.
Mehr anzeigen

Die sicherheitspolitische Lage in Europa beschäftigt auch die Schweiz. Verteidigungsminister Martin Pfister kam an einer Bundesratssitzung zur Einschätzung, dass die bisherigen Modernisierungspläne der Armee nicht ausreichen. Aus seinem Departement heisst es, man müsse schneller handeln – und dafür mehr Geld bereitstellen.

Pfisters Vorschlag: Die Mehrwertsteuer um rund einen halben Prozentpunkt erhöhen, wie die Tamedia-Zeitungen am Freitag berichten. Das würde jährlich etwa 1,75 Milliarden Franken bringen. Für diesen Schritt wäre jedoch eine Verfassungsänderung nötig. Der Prozess würde über Parlament und Volksabstimmung führen, weshalb zusätzliches Geld frühestens ab 2028 fliessen könnte.

Weil die Schuldenbremse unangetastet bleiben soll, sucht die Regierung nach Alternativen, um bereits 2026 und 2027 kurzfristig Handlungsspielraum zu schaffen. Die steigenden Kosten durch die Armee und die 13. AHV-Rente verschärfen die Lage zusätzlich. Finanzministerin Karin Keller-Sutter soll inzwischen offener für neue Lösungen sein.

Auch Baume-Schneider will Mehrwertsteuer erhöhen

Parallel dazu haben Pfisters Fachleute ein Aufrüstungspaket erarbeitet, das sich an Bedrohungsszenarien ab 2028 orientiert. Im Mittelpunkt steht die Luftabwehr. Die Schweiz will rasch zusätzliche Systeme beschaffen – sowohl für grosse wie auch mittlere und kurze Reichweiten. Bestellt sind bereits Einheiten von Patriot und Iris-T; weitere Varianten wie SAMP/T oder das in Zürich produzierte Skyranger-System stehen zur Diskussion. Auch Abwehrtechnologien gegen Drohnen sollen priorisiert werden.

30 statt 36. Martin Pfister will weniger F-35-Kampfjets kaufen – zumindest vorerst

30 statt 36Martin Pfister will weniger F-35-Kampfjets kaufen – zumindest vorerst

Beschaffungen ausserhalb der regulären Verfahren – etwa direkte Vergaben – wären zwar schneller, aber politisch heikel. Gleichzeitig muss der Bundesrat noch entscheiden, wie er mit den höheren Kosten der 36 bestellten F-35-Jets umgehen will. Auch zusätzliche Kampfjets stehen als Option im Raum.

Brisant ist der Zeitpunkt des Vorschlags, die Mehrwertsteuer zu erhöhen: Auch die Finanzierung der 13. AHV-Rente steht an – Innenministerin Elisabeth Baume-Schneider fordert dafür ebenfalls höhere Mehrwertsteuern. Damit konkurrieren sich zwei der teuersten Dossiers im Bundeshaus gegenseitig.

Klar ist: Die sicherheitspolitischen Entscheide der kommenden Wochen werden weitreichend. Für Pfister ist der Handlungsbedarf unbestritten – nun liegt es am Bundesrat, den Kurs festzulegen.

