Studenten der University of Kent stehen an, um vorsorglich Antibiotika zu erhalten. Bild: Keystone/PA Wire/Gareth Fuller

Einer der grössten Meningitis-Ausbrüche hat in Grossbritannien zwei Todesopfer gefordert. Für die Schweiz geben Experten vorsichtig Entwarnung: Die Krankheit ist hierzulande selten – doch sie kann schnell lebensbedrohlich werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Grossbritannien kam es zu einem grösseren Meningitis-Ausbruch mit zwei Todesfällen und rund 20 Erkrankten. Die Behörden sprechen von einem der grössten Ausbrüche aller Zeiten.

In der Schweiz bleibt die Krankheit selten, wobei bakterielle Formen zwar gefährlich, aber insgesamt keine grosse Gefahr ist.

Dank Impfungen, schneller Behandlung und klaren Schutzmassnahmen gilt ein grösserer Ausbruch hierzulande als unwahrscheinlich. Mehr anzeigen

In Grossbritannien sind in der Region Canterbury zwei junge Menschen an Meningitis gestorben, mindestens elf weitere wurden schwer krank. Insgesamt wurden rund 20 Fälle registriert. Die Behörden sprechen vom grössten Ausbruch seit Jahren. Tausende Kontaktpersonen wurden identifiziert, viele erhalten vorsorglich Antibiotika.

Wie ist die Situation in der Schweiz?

Laut Bundesamt für Gesundheit (BAG) gibt es jährlich rund 50 schwere invasive Meningokokken-Erkrankungen. Besonders betroffen sind Kinder unter fünf Jahren sowie Jugendliche und junge Erwachsene.

Lebensbedroliche Krankheit

«Bakterielle Formen der Meningitis können lebensbedrohlich werden. Daher ist eine Infektion medizinisch gesehen sehr ernst. Es gibt verschiedene Ursachen: viral häufiger und meist milder, bakteriell seltener, aber gefährlicher», sagt Silvio Brugger, Leitender Oberarzt der Klinik für Infektionskrankheiten und Spitalhygiene, auf Anfrage von blue News.

Brugger stellt klar: «Ein grösserer Ausbruch wie in Grossbritannien ist in der Schweiz eher wenig wahrscheinlich, aber lokale Häufungen sind möglich».

Warum die Schweiz vorbereitet ist

Die Schweiz sei gut vorbereitet: «Es gibt eine etablierte Postexpositionsprophylaxe nach engem Kontakt, klare Empfehlungen für Impfungen und bei bakterieller Meningitis eine rasche antibiotische Behandlung.»

Wie schnell reagiert wird, zeigte ein Fall in einer Rekrutenschule im Februar. Damals kam es zu einem Meningokokken-Fall innerhalb der Truppe. Eine Person erkrankte schwer, weitere Kontaktpersonen mussten vorsorglich behandelt werden. Die Behörden reagierten umgehend: Enge Kontakte wurden identifiziert, medizinisch abgeklärt und erhielten prophylaktisch Antibiotika. Zusätzlich wurden Hygienemassnahmen verstärkt und die Situation eng überwacht.

Impfungen als wichtigster Schutz

Ein zentraler Punkt bleibt die Prävention. «Am wichtigsten ist die Impfung gemäss Schweizer Impfplan, besonders gegen Meningokokken, Pneumokokken und Haemophilus influenzae Typ b (Hib), vor allem bei Risikogruppen», sagt Brugger.

Meningokokken bleiben in der Schweiz insgesamt selten, aber die verantwortlichen Serogruppen können sich über die Zeit verändern, erklärt Brugger. «Genau deshalb überwachen BAG und Fachstellen die Lage laufend und passen Impfempfehlungen an. Heute wird mit Impfungen gegen B sowie A, C, W, Y der Grossteil der in der Schweiz relevanten Serogruppen abgedeckt».

Symptome ernst nehmen

Trotz tiefer Fallzahlen kann Meningitis schnell gefährlich werden. Erste Anzeichen sind oft Fieber, Kopfschmerzen oder Nackensteife. Brugger betont: «Bei Verdacht auf eine Meningitis sollte sofort eine medizinische Abklärung erfolgen, weil bakterielle Formen sehr schnell schwer werden können.»

Der Ausbruch in Grossbritannien zeigt, wie schnell sich die Krankheit verbreiten kann. Für die Schweiz gilt: Das Risiko ist zwar klein, dennoch sollten Symptome ernst genommen werden.