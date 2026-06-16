Passanten stoppen nackte Autofahrerin nach mehreren Crashs

Die Autofahrerin wurde nach mehreren Unfällen gestoppt. Kapo AG

Eine 49-jährige Automobilistin hat in Menziken AG mehrere Unfälle verursacht und erheblichen Sachschaden angerichtet. Erst das Eingreifen von Passanten konnte die Irrfahrt stoppen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 49-jährige Frau verursachte in Menziken mehrere Kollisionen mit Fahrzeugen und einem Kandelaber.

Passanten verhinderten die Weiterfahrt, indem sie den Fahrzeugschlüssel entfernten.

Die Polizei prüft, ob ein gesundheitliches Problem Auslöser des Vorfalls war. Mehr anzeigen

Eine ungewöhnliche Irrfahrt hat am Montagmittag in Menziken AG für Aufsehen gesorgt. Eine 49-jährige Automobilistin kollidierte mit einem Kandelaber und mehreren parkierten Fahrzeugen, bevor Passanten eingreifen und die Weiterfahrt stoppen konnten.

Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, gingen kurz vor 12 Uhr erste Meldungen über einen Selbstunfall ein. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen sass die Frau zunächst unbekleidet auf der Strasse.

Kurz darauf stieg sie wieder in ihr Auto und setzte ihre Fahrt fort. Auf der Hauptstrasse prallte sie zunächst gegen einen Kandelaber. Anschliessend geriet sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit mehreren parkierten Fahrzeugen.

Nach dem zweiten Zusammenstoss gelang es Drittpersonen, den Fahrzeugschlüssel aus dem Auto zu entfernen und so eine weitere Fahrt zu verhindern. Verletzt wurde beim Vorfall niemand. Die Einsatzkräfte brachten die Frau zur medizinischen Abklärung in eine geeignete Einrichtung.

Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein gesundheitliches Problem zum ungewöhnlichen Verhalten der Lenkerin geführt haben.

Am Auto der Frau, an mehreren parkierten Fahrzeugen sowie an der Strasseninfrastruktur entstand erheblicher Sachschaden. Die Kantonspolizei nahm der 49-jährigen Luzernerin den Führerausweis vorläufig ab.