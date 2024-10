Das Auto erlitt beim Unfall grossen Schaden. Kantonspolizei Aargau

Ein Mercedes ist in Baden mit einer Strassenbeleuchtung kollidiert. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar, der Fahrer blieb unverletzt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein 39-jähriger Autofahrer kam am 2. Oktober 2024 in Baden AG mit seinem Mercedes von der Strasse ab und kollidierte mit einer Strassenlaterne.

Dank des automatischen Notrufs wurden Rettungskräfte sofort alarmiert; der Fahrer blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere zehntausend Franken, und die Polizei untersucht den Unfall; eine Anzeige wurde eingereicht. Mehr anzeigen

Am 2. Oktober 2024, um 2 Uhr fuhr ein 39-jähriger Autofahrer auf der Neuenhoferstrasse in Richtung Baden AG. Aus noch ungeklärten Gründen kam der weisse Mercedes rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Strassenbeleuchtung.

Der Aufprall stoppte das Fahrzeug und löste den automatischen Notruf des Autos aus, wodurch die Rettungskräfte sofort alarmiert wurden und nach Baden ausrückten.

Der Aufprall löste den automatischen Notruf des Wagens aus. Kantonspolizei Aargau

Der Fahrer blieb unverletzt und es waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt. Am Fahrzeug und an der Strasseneinrichtung entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Die Kantonspolizei untersucht die Unfallursache. Dem Autofahrer wurde die Anzeige an die zuständige Staatsanwaltschaft eröffnet.