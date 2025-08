16-Jähriger fuhr Mercedes seines Bruders – beide Opfer stammen aus der Region

Wohlen AG: Mercedes kracht in Wohnwand – Jugendlicher Fahrer (16) tot In Wohlen AG sind am Samstagmorgen zwei Jugendliche bei einem schweren Autounfall ums Leben gekommen. Am Steuer sass ein 16-Jähriger ohne Führerausweis. 01.08.2025

Am frühen Freitagmorgen kam es in Wohlen AG zu einem tödlichen Selbstunfall. Ein 16-jähriger Jugendlicher verlor in einer Tempo-30-Zone die Kontrolle über einen Mercedes, rammte einen Baum und prallte anschliessend gegen eine Hauswand. Zwei junge Männer kamen ums Leben, ein dritter wurde schwer verletzt ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 5 Uhr auf dem Bankweg, einer schmalen Quartierstrasse.

Am Steuer sass ein 16-jähriger Kosovare, der nicht fahrberechtigt war. Der Mercedes, der seinem Bruder gehörte, kam laut ersten Erkenntnissen von der Strasse ab, durchbrach einen Garten, fällte einen Baum und krachte dann frontal in die Fassade eines Hauses.

Für den Lenker und seinen 19-jährigen Beifahrer aus der Region – ein Schweizer – kam jede Hilfe zu spät. Beide wurden leblos im Wagen gefunden. Der 19-jährige Mitfahrer auf der Rückbank, ein Zürcher, überlebte schwer verletzt und wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen.

Die Ursache des Unfalls ist noch unklar. Laut Polizei deuten Spuren auf deutlich überhöhte Geschwindigkeit hin. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet und eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Wie der Minderjährige an den Autoschlüssel gelangte, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.