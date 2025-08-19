Der Mercedes schwimmt aktuell im Zürcher Seebecken. Screenshot Tiktok

Ein SUV tuckert seit Tagen durchs Zürcher Seebecken – nicht auf der Strasse, sondern auf dem Wasser. Hinter der vermeintlichen Luxus-Show steckt ein Kunstprojekt, das den Klimawandel ins Zentrum rückt.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Videos einer schwimmenden Mercedes G-Klasse im Zürichsee verbreiten sich derzeit rasant auf Tiktok.

Das Gefährt ist Teil des Theaterspektakels Zürich, realisiert vom Künstler Piet Baumgartner und seinem Kollektiv.

Das Projekt «4x4» soll die Folgen von Extremwetter und die soziale Ungleichheit im Klimawandel sichtbar machen. Mehr anzeigen

Wer in den letzten Tagen am Zürcher Seebecken unterwegs war, konnte einen ungewöhnlichen Anblick erleben: Eine Mercedes G-Klasse, halb im Wasser versenkt, tuckert scheinbar gemütlich am Ufer entlang.

Videos davon verbreiten sich auf Tiktok, wo Nutzerinnen und Nutzer rätseln, ob es sich um eine Marketingaktion oder einen KI-Trick handelt.

Die Auflösung ist prosaischer – und politischer, wie zunächst «20 Minuten» berichtete: Hinter der schwimmenden G-Klasse steckt ein Kunstprojekt des Berner Künstlers Piet Baumgartner. Gemeinsam mit dem Kollektiv Ortreport und der Theatermacherin Julia Reichert hat er das Werk «4x4» für das Zürcher Theaterspektakel inszeniert.

Noch bis Ende Monat im Seebecken

Das Gefährt ist kein echtes Auto, sondern ein Boot in der Form des SUV-Klassikers.

Im Projektbeschrieb heisst es: «Der Pegel steigt. Immer öfter, immer heftiger stehen Menschen irgendwo im Regen und dann bis zum Knie, Bauch, Hals im Wasser. Manche können sich dank Allradantrieb woandershin retten. Und wenn der Regen mal aufhört, wird der Asphalt zu heiss. Wie soll das weitergehen?»

Mit der Installation will das Team auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam machen und zugleich Fragen zu Konsum, Mobilität und gesellschaftlicher Ungleichheit aufwerfen.

Zu sehen ist die schwimmende G-Klasse noch bis Ende Monat im Rahmen des Zürcher Theaterspektakels.