Merz macht die Grenzen dichter, und in Basel stauen sich die Trams

Seit 2014 gibt es die grenzüberschreitende Tramlinie zwischen Basel und Weil am Rhein: Derzeit kommt es am Zollübergang häufig zu Tram-Staus, weil Deutschland die Grenzkontrollen verschärft hat. KEYSTONE

Die neue deutsche Regierung greift härter gegen Migranten durch. Die schärferen Grenzkontrollen haben direkte Auswirkungen auf die Schweiz. In Basel bringen sie den Tramverkehr durcheinander.

Andreas Fischer Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf Anordnung des neuen Bundeskanzlers hat Deutschland die Grenzkontrollen verschärft.

Die Behörden kontrollieren auch an der Schweizer Grenze strenger und länger.

Für den Tram-Betrieb in Basel ist das neue Regime eine «unerfreulichen Situation» mit vielen «Unannehmlichkeiten». Mehr anzeigen

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte es angekündigt: Mit einem strengen Kurs will Deutschland die Migration eindämmen. In einer ersten Bilanz zeigt sich sein Innenminister Alexander Dobrindt zufrieden mit den strengeren Massnahmen. Die Zahl der Zurückweisungen, darunter auch Asylsuchende, ist innert einer Woche um 45 Prozent gestiegen.

Die Intensivierung der deutschen Grenzkontrollen hat auch Auswirkungen auf die Schweiz, und zwar ziemlich konkrete. In Basel stauen sich deswegen die Trams, der gesamte Fahrplan kommt durcheinander, berichtet SRF.

Betroffen sind die Trams der Linie 8, die über die Grenze ins deutsche Weil am Rhein verkehrt. Hatten Grenzkontrollen früher drei bis fünf Minuten gedauert, nehmen sich deutsche Grenzbeamte mittlerweile mehr als doppelt so viel Zeit, um die Passagiere zu kontrollieren.

Deutschland bringt Tram-Fahrplan durcheinander

Das hat erhebliche Auswirkungen: Weil die Basler Trams zeitweise im 7-Minuten-Takt verkehren, stauen sich die Wagen vor dem Zollamt beim Rheinhafen. Betroffen sind von den Massnahmen nicht nur Passagiere in Richtung Deutschland, auch in Basel selbst haben die deutschen Kontrollen Auswirkungen: Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) müssen einige Trams der Linie 8 umleiten, um Fahrzeit zu sparen. Dabei entfällt unter anderem der Halt am Bahnhof SBB.

Systematische Zurückweisungen an der Grenze verstossen aus Sicht der Schweiz gegen geltendes Recht. Die Schweiz bedauert, dass Deutschland diese Massnahmen ohne Absprache getroffen hat. Die Schweizer Behörden beobachten die Auswirkungen und prüfen gegebenenfalls Massnahmen. 1/4 — EJPD - DFJP - DFGP (@EJPD_DFJP_DFGP) May 7, 2025

Zwar versuchen die BVB, die «Unannehmlichkeiten» aufgrund der «unerfreulichen Situation» so gering wie möglich zu halten, aber auf die strengeren Grenzkontrollen haben sie keinen Einfluss. Den will der Regierungspräsident von Basel-Stadt, Conradin Cramer, mithilfe der guten Kontakte zu deutschen Partnern nehmen und hofft dabei auf die Unterstützung seines Amtsvorgängers Bundesrat Beat Jans.