Ein Sanitäter wurde angegriffen. (Symbolbild) sda

In Seewen SZ ist ein Rettungssanitäter bei einem Notfalleinsatz von einem Patienten mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Polizei setzte einen Taser ein, um den Mann zu überwältigen.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Seewen SZ griff ein 33-jähriger Patient zwei Rettungssanitäter an.

Ein 56-jähriger Sanitäter erlitt bei der Attacke mit einem Messer erhebliche Verletzungen.

Die Polizei setzte einen Taser ein und nahm den mutmasslichen Täter fest. Mehr anzeigen

Ein medizinischer Notfalleinsatz in Seewen SZ ist am späten Samstagabend eskaliert. Wie die Kantonspolizei mitteilt, waren kurz nach 22 Uhr zwei Rettungssanitäter in ein Wohnhaus an der Bahnhofstrasse gerufen worden – doch statt einer Behandlung erwartete sie ein hochaggressiver Patient.

Gemäss Polizeiangaben reagierte der 33-jährige Deutsche unmittelbar nach dem Eintreffen der Rettungskräfte aggressiv. Die beiden Sanitäter zogen sich daraufhin ins Freie zurück. Der Mann folgte ihnen jedoch vor das Gebäude und griff einen 56-jährigen Rettungssanitäter mit einem Messer an. Er erlitt schwere Verletzungen.

Die alarmierte Polizei war rasch vor Ort. Um den Angreifer zu stoppen, setzten die Einsatzkräfte einen Taser ein und konnten den Mann anschliessend festnehmen. Sowohl der verletzte Sanitäter als auch der Patient wurden ins Spital gebracht.

Die Hintergründe der Attacke sind noch unklar. Die Kantonspolizei Schwyz und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen zum Ablauf und zu den möglichen Motiven aufgenommen.