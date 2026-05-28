Bluttat am Bahnhof Winterthur: Mann sticht auf Reisende ein – Schweizer (31) festgenommen

Winti Ein Fahrzeug der Polizei steht vor dem Bahnhof nachdem ein 31-jähriger Schweizer mehrere Personen mit einer Stichwaffe am Bahnhof Winterthur angegriffen haben soll. Bild: KEYSTONE Teile des Bahnhofs wurden abgesperrt. Bild: KEYSTONE Drei Personen wurden mittelschwer bis schwer verletzt. Bild: KEYSTONE Ein Augenzeuge, der nach eigenen Angaben in unmittelbarer Nähe des abgesperrten Bereichs arbeitet, schilderte den Vorfall dem «Tages-Anzeiger». Demnach soll der Angreifer «Allahu Akbar» («Gott ist grösser») gerufen und auf vier Männer eingestochen haben. Bild: KEYSTONE Winti Ein Fahrzeug der Polizei steht vor dem Bahnhof nachdem ein 31-jähriger Schweizer mehrere Personen mit einer Stichwaffe am Bahnhof Winterthur angegriffen haben soll. Bild: KEYSTONE Teile des Bahnhofs wurden abgesperrt. Bild: KEYSTONE Drei Personen wurden mittelschwer bis schwer verletzt. Bild: KEYSTONE Ein Augenzeuge, der nach eigenen Angaben in unmittelbarer Nähe des abgesperrten Bereichs arbeitet, schilderte den Vorfall dem «Tages-Anzeiger». Demnach soll der Angreifer «Allahu Akbar» («Gott ist grösser») gerufen und auf vier Männer eingestochen haben. Bild: KEYSTONE

In Winterthur hat ein Mann mehrere Personen verletzt. Die Polizei identifizierte einen 31-jährigen Schweizer als Tatverdächtigen und verhaftete ihn.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Bahnhof Winterthur ist es am Donnerstagmorgen zu einem grösseren Polizeieinsatz gekommen.

Drei Personen wurden mittelschwer bis schwer verletzt.

Ein 31-jähriger Schweizer wurde als Tatverdächtiger festgenommen. Mehr anzeigen

Am Donnerstagmorgen ist es am Bahnhof Winterthur zu einem Messerangriff mit drei Verletzten gekommen. Ein 31-jähriger Schweizer soll kurz vor 8.30 Uhr mit einer Stichwaffe auf wartende Reisende eingestochen haben. Die Einsatzkräfte nahmen einen Tatverdächtigen noch am Bahnhof fest, wie die Polizei berichtet.

Mann am Bahnhof Winterthur mit Stichwaffe verletzt – Täter flüchtig Am Bahnhof Winterthur läuft derzeit ein grösserer Polizeieinsatz. Laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA wurde ein Mann mit einer Stichwaffe angegriffen. Der Täter ist flüchtig. 28.05.2026

Eine der verletzten Personen schwebt nach Polizeiangaben in Lebensgefahr, zwei weitere wurden mittelschwer verletzt. Bei den drei verletzten Personen handelt es sich um Schweizer im Alter von 28, 43 und 52 Jahren. Alle drei kamen ins Spital. Passanten hatten die Einsatzkräfte alarmiert und den Verletzten erste Hilfe geleistet. Der Vorfall löste einen Grosseinsatz von Polizei und Rettungsdiensten aus, Teile des Bahnhofs wurden abgesperrt.

«Das Tatmotiv ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.»

Die Stadtpolizei Winterthur bestätigte den Einsatz auf Anfrage von blue News. Die Verletztenzahlen und die Festnahme bestätigten die Behörden gegenüber «Blick».

Die weiteren Ermittlungen hat inzwischen die Kantonspolizei Zürich übernommen, die im Kanton für grössere Fälle ausserhalb des städtischen Zuständigkeitsbereichs verantwortlich ist. Zu Motiv, Hintergrund und genauem Tatablauf äusserten sich die Behörden zunächst nicht. Die Kantonspolizei teilt dazu knapp mit: «Das Tatmotiv ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.»

Ein Augenzeuge, der nach eigenen Angaben in unmittelbarer Nähe des abgesperrten Bereichs arbeitet, schilderte den Vorfall dem «Tages-Anzeiger». Demnach soll der Angreifer «Allahu Akbar» («Gott ist grösser») gerufen und auf vier Männer eingestochen haben. Eine Bestätigung für diesen Bericht gab es zunächst nicht. Eine vorbeikommende Lehrerin habe sich schützend vor ihre Schulklasse gestellt.

Bluttat am Bahnhof Winterthur: Mann sticht auf Reisende ein – Schweizer (31) festgenommen Am Bahnhof Winterthur läuft derzeit ein grösserer Polizeieinsatz. Laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA wurde ein Mann mit einer Stichwaffe angegriffen. 28.05.2026

Die zunächst unklare Faktenlage sorgte in den sozialen Medien für Spekulationen und Falschinformationen. Internationale Medien griffen den Messerangriff auf und verbreiteten unbestätigte Angaben zum mutmasslichen Täter. Gesichert war zunächst nur, dass die Polizei einen 31-jährigen Schweizer als Tatverdächtigen festgenommen hatte. Es gilt die Unschuldsvermutung.

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