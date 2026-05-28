Bluttat am Bahnhof Winterthur: Mann sticht auf Reisende ein – Schweizer (31) festgenommen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Drei Menschen verletzt Bluttat am Bahnhof Winterthur: Mann sticht auf Reisende ein – Schweizer (31) festgenommen

Lea Oetiker

28.5.2026

Winti
Winti. Ein Fahrzeug der Polizei steht vor dem Bahnhof nachdem ein 31-jähriger Schweizer mehrere Personen mit einer Stichwaffe am Bahnhof Winterthur angegriffen haben soll.

Ein Fahrzeug der Polizei steht vor dem Bahnhof nachdem ein 31-jähriger Schweizer mehrere Personen mit einer Stichwaffe am Bahnhof Winterthur angegriffen haben soll.

Bild: KEYSTONE

Winti. Teile des Bahnhofs wurden abgesperrt.

Teile des Bahnhofs wurden abgesperrt.

Bild: KEYSTONE

Winti. Drei Personen wurden mittelschwer bis schwer verletzt.

Drei Personen wurden mittelschwer bis schwer verletzt.

Bild: KEYSTONE

Winti. Ein Augenzeuge, der nach eigenen Angaben in unmittelbarer Nähe des abgesperrten Bereichs arbeitet, schilderte den Vorfall dem «Tages-Anzeiger». Demnach soll der Angreifer «Allahu Akbar» («Gott ist grösser») gerufen und auf vier Männer eingestochen haben.

Ein Augenzeuge, der nach eigenen Angaben in unmittelbarer Nähe des abgesperrten Bereichs arbeitet, schilderte den Vorfall dem «Tages-Anzeiger». Demnach soll der Angreifer «Allahu Akbar» («Gott ist grösser») gerufen und auf vier Männer eingestochen haben.

Bild: KEYSTONE

Winti
Winti. Ein Fahrzeug der Polizei steht vor dem Bahnhof nachdem ein 31-jähriger Schweizer mehrere Personen mit einer Stichwaffe am Bahnhof Winterthur angegriffen haben soll.

Ein Fahrzeug der Polizei steht vor dem Bahnhof nachdem ein 31-jähriger Schweizer mehrere Personen mit einer Stichwaffe am Bahnhof Winterthur angegriffen haben soll.

Bild: KEYSTONE

Winti. Teile des Bahnhofs wurden abgesperrt.

Teile des Bahnhofs wurden abgesperrt.

Bild: KEYSTONE

Winti. Drei Personen wurden mittelschwer bis schwer verletzt.

Drei Personen wurden mittelschwer bis schwer verletzt.

Bild: KEYSTONE

Winti. Ein Augenzeuge, der nach eigenen Angaben in unmittelbarer Nähe des abgesperrten Bereichs arbeitet, schilderte den Vorfall dem «Tages-Anzeiger». Demnach soll der Angreifer «Allahu Akbar» («Gott ist grösser») gerufen und auf vier Männer eingestochen haben.

Ein Augenzeuge, der nach eigenen Angaben in unmittelbarer Nähe des abgesperrten Bereichs arbeitet, schilderte den Vorfall dem «Tages-Anzeiger». Demnach soll der Angreifer «Allahu Akbar» («Gott ist grösser») gerufen und auf vier Männer eingestochen haben.

Bild: KEYSTONE

In Winterthur hat ein Mann mehrere Personen verletzt. Die Polizei identifizierte einen 31-jährigen Schweizer als Tatverdächtigen und verhaftete ihn.

,

Lea Oetiker, Petar Marjanović

28.05.2026, 09:46

28.05.2026, 12:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Bahnhof Winterthur ist es am Donnerstagmorgen zu einem grösseren Polizeieinsatz gekommen.
  • Drei Personen wurden mittelschwer bis schwer verletzt.
  • Ein 31-jähriger Schweizer wurde als Tatverdächtiger festgenommen.
Mehr anzeigen

Am Donnerstagmorgen ist es am Bahnhof Winterthur zu einem Messerangriff mit drei Verletzten gekommen. Ein 31-jähriger Schweizer soll kurz vor 8.30 Uhr mit einer Stichwaffe auf wartende Reisende eingestochen haben. Die Einsatzkräfte nahmen einen Tatverdächtigen noch am Bahnhof fest, wie die Polizei berichtet.

Mann am Bahnhof Winterthur mit Stichwaffe verletzt – Täter flüchtig

Mann am Bahnhof Winterthur mit Stichwaffe verletzt – Täter flüchtig

Am Bahnhof Winterthur läuft derzeit ein grösserer Polizeieinsatz. Laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA wurde ein Mann mit einer Stichwaffe angegriffen. Der Täter ist flüchtig.

28.05.2026

Eine der verletzten Personen schwebt nach Polizeiangaben in Lebensgefahr, zwei weitere wurden mittelschwer verletzt. Bei den drei verletzten Personen handelt es sich um Schweizer im Alter von 28, 43 und 52 Jahren. Alle drei kamen ins Spital. Passanten hatten die Einsatzkräfte alarmiert und den Verletzten erste Hilfe geleistet. Der Vorfall löste einen Grosseinsatz von Polizei und Rettungsdiensten aus, Teile des Bahnhofs wurden abgesperrt.

«Das Tatmotiv ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.»

Die Stadtpolizei Winterthur bestätigte den Einsatz auf Anfrage von blue News. Die Verletztenzahlen und die Festnahme bestätigten die Behörden gegenüber «Blick».

Die weiteren Ermittlungen hat inzwischen die Kantonspolizei Zürich übernommen, die im Kanton für grössere Fälle ausserhalb des städtischen Zuständigkeitsbereichs verantwortlich ist. Zu Motiv, Hintergrund und genauem Tatablauf äusserten sich die Behörden zunächst nicht. Die Kantonspolizei teilt dazu knapp mit: «Das Tatmotiv ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.»

Ein Augenzeuge, der nach eigenen Angaben in unmittelbarer Nähe des abgesperrten Bereichs arbeitet, schilderte den Vorfall dem «Tages-Anzeiger». Demnach soll der Angreifer «Allahu Akbar» («Gott ist grösser») gerufen und auf vier Männer eingestochen haben. Eine Bestätigung für diesen Bericht gab es zunächst nicht. Eine vorbeikommende Lehrerin habe sich schützend vor ihre Schulklasse gestellt.

Bluttat am Bahnhof Winterthur: Mann sticht auf Reisende ein – Schweizer (31) festgenommen

Bluttat am Bahnhof Winterthur: Mann sticht auf Reisende ein – Schweizer (31) festgenommen

Am Bahnhof Winterthur läuft derzeit ein grösserer Polizeieinsatz. Laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA wurde ein Mann mit einer Stichwaffe angegriffen.

28.05.2026

Die zunächst unklare Faktenlage sorgte in den sozialen Medien für Spekulationen und Falschinformationen. Internationale Medien griffen den Messerangriff auf und verbreiteten unbestätigte Angaben zum mutmasslichen Täter. Gesichert war zunächst nur, dass die Polizei einen 31-jährigen Schweizer als Tatverdächtigen festgenommen hatte. Es gilt die Unschuldsvermutung.

+++ Updates folgen +++

Hast du den Polizeieinsatz am Donnerstagmorgen am Bahnhof Winterthur beobachtet? Hast du gesehen, was passiert ist, oder Fotos/Videos vom Einsatz gemacht? Melde dich bei uns per Mail oder WhatsApp .

Meistgelesen

Ende der Self-Scanning-Kassen? Warum das System in der Krise steckt
Bluttat am Bahnhof Winterthur: Mann sticht auf Reisende ein – Schweizer (31) festgenommen
Drohnen setzen Korvette nahe St. Petersburg in Brand +++ Putins Nachschub noch stärker im Visier
Schweden-Zeitung und Coach provozieren vor WM-Viertelfinal
Diese Verbotstafel spaltet gerade eine ganze Stadt