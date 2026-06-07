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«Müssen Lösungen finden» Mutmasslicher Täter von Winterthur sträubt sich – Justiz kommt nicht an sein Handy

Lea Oetiker

7.6.2026

Polizisten entfernen ein Absperrband nachdem ein 31-jähriger Schweizer mehrere Personen mit einer Stichwaffe am Bahnhof Winterthur angegriffen hat.
Polizisten entfernen ein Absperrband nachdem ein 31-jähriger Schweizer mehrere Personen mit einer Stichwaffe am Bahnhof Winterthur angegriffen hat.
KEYSTONE

Die Ermittlungen zum Messerangriff von Winterthur stocken: Die Bundesanwaltschaft kann die Geräte des Beschuldigten wegen einer blockierten Entsiegelung nicht auswerten.

Lea Oetiker

07.06.2026, 07:34

07.06.2026, 07:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Bundesanwaltschaft kann die Geräte des Winterthurer Messerstechers wegen einer ausstehenden Entsiegelung nicht auswerten.
  • Bundesanwalt Stefan Blättler sagt gegenüber der «NZZ am Sonntag», dass dadurch wichtige Hinweise zu möglichen Kontakten oder einem Netzwerk fehlen.
  • Er fordert deshalb Anpassungen, da die Siegelung zunehmend zum Problem wird.
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Die Bundesanwaltschaft kann die elektronischen Geräte des mutmasslichen Messerstechers von Winterthur nicht auswerten. Der Beschuldigte wehrt sich gegen die Durchsuchung von Laptop und Handy, ein Entscheid des Zwangsmassnahmengerichts zur Entsiegelung steht noch aus. Wie Bundesanwalt Stefan Blättler im Interview mit der «NZZ am Sonntag» sagt.

«Wir können derzeit nicht schauen, mit wem er sich vor der Tat ausgetauscht hat oder mit wem er Kontakt hatte und was da geschrieben wurde». Deshalb könne derzeit auch nicht überprüft werden, ob es ein mögliches Netzwerk im Hintergrund gegeben habe.

Der Mann soll in der vergangenen Woche am Bahnhof Winterthur drei Personen mit einem Messer verletzt haben. Bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt die Unschuldsvermutung.

Elektronische Geräte seien heute zentrale Beweismittel, sagt Blättler in der «NZZ am Sonntag». Gleichzeitig stelle die Siegelung ein wachsendes Problem dar: «Wir müssen Lösungen finden, wie wir damit im Zeitalter der Digitalisierung umgehen können.»

Regeln seien veraltet

Die geltenden Regeln stammen laut Blättler aus einer Zeit, als Strafverfahren noch weitgehend analog geführt wurden. Sie sollen verhindern, dass besonders geschützte Daten – etwa aus dem Anwaltsgeheimnis – verwendet werden.

In der Praxis kann dies jedoch zu langen Verzögerungen führen. So habe es laut Blättler auch schon Verfahren gegeben, die mehrere Jahre dauerten.

Mit Blick auf mögliche Gefahren fordert der Bundesanwalt Anpassungen. «Aber stellen Sie sich einmal vor, wir würden jetzt noch aktiv nach Personen suchen. Nach Mittätern zum Beispiel, die möglicherweise ebenfalls gewaltbereit sind – und wir dürfen die Daten des Täters nicht auswerten», sagte er in der «NZZ am Sonntag».

Denkbar sei etwa, den Prozess umzukehren und Ermittlern eine raschere Sichtung der Daten zu ermöglichen – mit Ausnahmen für besonders geschützte Inhalte.

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