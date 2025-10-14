  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Möglichkeit bleibt oft ungenutzt Nur wenige Mieter verlangen tiefere Mieten – Sparpotential bleibt ungenutzt

SDA

14.10.2025 - 11:34

Nur wenige Mieter nutzten die Chance auf eine Mietzinssenkung. (Symbolbild)
Nur wenige Mieter nutzten die Chance auf eine Mietzinssenkung. (Symbolbild)
Keystone/Gaetan Bally

Trotz tieferem Referenzzinssatz bleiben die Mieten in der Schweiz hartnäckig stabil. Nur wenige Mieter nutzten die Chance auf eine Senkung – und liessen das Sparpotenzial ungenutzt.

Keystone-SDA

14.10.2025, 11:34

Die Mieten in der Schweiz sind im dritten Quartal 2025 weniger stark gesunken als erwartet. Die Senkung des Referenzzinssatzes im März kam nicht bei den Mietern an.

Da Mietzinsanpassungen nach Veränderungen des Referenzzinssatzes erst verzögert wirken, hätte die Senkung durch das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) vom März auf die Mieten im dritten Quartal durchschlagen sollen, heisst es in dem von der Zürcher Kantonalbank (ZKB) neu lancierten und am Dienstag publizierten Altbestandesmietindex.

Was du wissen musst. Jetzt können Mieter richtig sparen – aber nicht einfach so

Was du wissen musstJetzt können Mieter richtig sparen – aber nicht einfach so

Während dieser Index in der gesamten Schweiz praktisch unverändert blieb, sanken die Mieten im Kanton Zürich gegenüber dem Vorquartal um lediglich 0,2 Prozent. Es scheine so, als nutzten die Mieter die neuerliche Gelegenheit für ein Begehren auf eine Mietzinssenkung weniger rege als früher, schreibt die ZKB.

Nur kleine Zahl der Mieter zahlt weniger

Nur 8 Prozent der Mieter in der Schweiz und 14 Prozent derjenigen im Kanton Zürich hätten eine Mietzinssenkung erhalten, so die Bank. Sie stützt sich dabei auf Mietpreisindexdaten des Bundesamtes für Statistik. Nach früheren Senkungen des Referenzzinssatzes etwa im März 2020 oder im Juni 2017 seien es viel mehr gewesen.

Die Mieter könnten zögerlich reagieren, weil sie aufgrund der Teuerung statt einer Senkung letztlich eine Erhöhung des Mietzinses befürchteten, lautet eine Erklärung der Bank. Der wichtigste Grund für den geringen Anteil an Mietzinssenkungen dürfte demnach aber im historischen Verlauf des Referenzzinssatzes liegen.

Im Jahr 2020 hätten praktisch alle Mieter von einem tieferen Referenzzinssatz profitieren können. Aktuell seien es jedoch nur diejenigen, die zuvor auch eine Erhöhung erhalten hätten, so das Fazit der ZKB.

Sie geht davon aus, dass derzeit schweizweit etwa 40 Prozent und im Kanton Zürich knapp 63 Prozent der Mieter für ein Senkungsbegehren berechtigt wären. Somit habe sich das Einforderungsverhalten der Mieter gegenüber vorangegangenen Senkungen kaum verändert.

Meistgelesen

Trump ziert Magazin-Cover – und regt sich auf +++ Obama spricht über Einsatz der Nationalgarde
Erster Etappensieg für Anleger – Bauchlandung für Bund
Im Ausland gefeiert, doch daheim läuft es für Trump gar nicht rund

Videos aus dem Ressort

Reiche zur Herbstprognose: «Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an»

Reiche zur Herbstprognose: «Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an»

STORY: Hinweis: Dieser Beitrag wird Ihnen ohne Sprecherkommentar gesendet.  Katherina Reiche (CDU) / Bundeswirtschaftsministerin  «Die Herbstprojektion der Bundesregierung rechnet daher für das kommende Jahr mit einem BIP-Anstieg von 1,3 Prozent und für das Jahr 2027 mit einem Anstieg auf 1,4 Prozent. Ein grosser Teil des Wachstumsimpulses dürfte aus dem Sondervermögen kommen sowie aus den Verteidigungsinvestitionen. Es ist kein Potenzialwachstum, aber es ist Wachstum, was durch den staatlichen Impuls zum Tragen kommen kann, wenn er flankiert wird durch Strukturmassnahmen.» «Nach zwei Jahren Talfahrt weisen die Zahlen für die deutsche Wirtschaft auf eine Stabilisierung auf tiefstem Niveau hin. Für das zweite Halbjahr 2025 bleibt der Ausblick dann auch verhalten. Die höheren US-Zölle belasten Unternehmen, und auch die Binnenwirtschaft kommt nur langsam in Fahrt.» «Im kommenden Jahr dürften dann die wirtschaft- und finanzpolitischen Massnahmen der Bundesregierung zunehmend greifen und zum Tragen kommen und Wachstumsimpulse geben. Das Investitionssofortprogramm, die erhöhte degressive Abschreibung, also der Investitionsbooster, die sich dann anschliessende Körperschaftssteuerreform ab 2028, die Sonderabschreibungen für Elektroautos, die Ausweitung der Forschungszulage.» «Die deutsche Wirtschaft tritt auf der Stelle. Die deutsche Wirtschaft tritt seit 2019 auf der Stelle. Andere Volkswirtschaften wachsen auch in Europa. Deutschland droht zurückzufallen. Die Bürger spüren, dass es alles andere als rund läuft. Die Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an. Wir müssen kämpfen. Wir müssen kämpfen um unseren Wohlstand, wir müssen kämpfen zurück zum Wachstum. Und wir müssen kämpfen, damit Europa stark bleibt.»

08.10.2025

Reich, Reicher, Elon Musk: Vermögen des Tech-Milliardärs klettert auf unvorstellbare Summe

Reich, Reicher, Elon Musk: Vermögen des Tech-Milliardärs klettert auf unvorstellbare Summe

Reich, Reicher, Elon Musk: Der Tech-Milliardär hat nach Berechnungen des Magazins «Forbes» als erster Mensch ein geschätztes Vermögen von 500 Milliarden Dollar erreicht. Es besteht hauptsächlich aus Aktien.

03.10.2025

Rüstungs-Startup Helsing will unbemanntes Kampfflugzeug bauen

Rüstungs-Startup Helsing will unbemanntes Kampfflugzeug bauen

STORY: Das junge Rüstungsunternehmen Helsing will ein unbemanntes Kampfflugzeug entwickeln, das in vier Jahren serienreif sein soll.  Das 2021 gegründete Münchner Unternehmen stellte am Donnerstag im schwäbischen Tussenhausen-Mattsies eine Designstudie für das elf Meter lange und bis zu vier Tonnen schwere Flugzeug mit dem Namen «CA-1 Europa» vor. Helsing hatte im Sommer den schwäbischen Leichtflugzeugbauer Grob Aircraft gekauft, um nicht nur Software und Künstliche Intelligenz für die Rüstungsindustrie liefern, sondern auch eigene Flugzeuge bauen zu können. Das Konzept sei in 14 Wochen entwickelt worden. Der Erstflug ist für 2027 geplant. Gundbert Scherf, Mitgründer und Co-Chef: «Und mit CA-1 Europa, wie wir es genannt haben, machen wir Europa ein Angebot, dies von Europa aus für Europa zu tun.» Helsing gilt inzwischen als eines der wertvollsten jungen Unternehmen in Europa. Das Start-up mit gut 900 Mitarbeitern hat bisher 1,36 Milliarden Euro bei Investoren eingesammelt und wird mit rund zwölf Milliarden Dollar bewertet. Im Ukraine-Krieg sind seit 2022 Kampfdrohnen mit KI von Helsing im Einsatz.

25.09.2025

Reiche zur Herbstprognose: «Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an»

Reiche zur Herbstprognose: «Wirtschaft mahnt zu Recht Reformen an»

Reich, Reicher, Elon Musk: Vermögen des Tech-Milliardärs klettert auf unvorstellbare Summe

Reich, Reicher, Elon Musk: Vermögen des Tech-Milliardärs klettert auf unvorstellbare Summe

Rüstungs-Startup Helsing will unbemanntes Kampfflugzeug bauen

Rüstungs-Startup Helsing will unbemanntes Kampfflugzeug bauen

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Luxus. EU-Millionenstrafe gegen Gucci, Chloé und Loewe

LuxusEU-Millionenstrafe gegen Gucci, Chloé und Loewe

CS-Untergang. Erster Etappensieg für Anleger – Bauchlandung für Bund

CS-UntergangErster Etappensieg für Anleger – Bauchlandung für Bund

Signa-Prozess. Prozess gegen Investor Benko nach zwei Stunden auf Mittwoch vertagt

Signa-ProzessProzess gegen Investor Benko nach zwei Stunden auf Mittwoch vertagt