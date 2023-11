Die Mietzinsen in der Schweiz dürften zum zweiten Mal innert eines Jahres aufschlagen. Keystone

Die Mietzinsen dürften für viele Menschen in der Schweiz zum zweiten Mal innert eines Jahres aufschlagen, warnt der Mieterinnen- und Mieterverband. Nun müsse der Bundesrat eingreifen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Referenzzinssatz dürfte per 1. Dezember von 1,5 Prozent auf 1,75 Prozent ansteigen.

Der Mieterinnen- und Mieterverband kritisiert, dass dies die Mieten für viele Menschen zum zweiten Mal innert eines Jahres aufschlagen dürften.

Der Bundesrat müsse eingreifen und die Überwälzung des Referenzzinssatzes an die Mietenden stoppen. Mehr anzeigen

Die Mieterhöhungen in der Schweiz sind noch nicht am Ende, warnt der Schweizerische Mieterinnen- und Mieterverband: Nach einer kurzen Verschnaufpause im September werde der Referenzzinssatz am 1. Dezember wieder steigen, von 1,5 Prozent auf 1,75 Prozent. Das meldet die Zeitung «Le Temps» am Mittwoch.

Steigt dieser Referenzzinssatz, dürfen Vermieter*innen auch den Mietzins anheben – sie hätten somit Anspruch auf eine weitere Mietzinserhöhung um 3 Prozent, allerdings unter der Voraussetzung, dass diese auf dem bisherigen Satz beruht.

Für viele Haushalte dürten die Mieten damit zum zweiten Mal im laufenden Jahr erhöht werden, was in der aktuellen Situation unhaltbar sei, kritisiert der Mieterverband. «Sie bekämen die steigenden Mieten, Heizkosten und Krankenkassenprämien mit voller Wucht zu spüren», wird Verbandspräsident Carlo Sommaruga, der für die SP im Nationalrat politisiert, in einer Mitteilung zitiert.

Der Mieterinnen- und Mieterverband fordert den Bundesrat zu sofortigem Handeln auf: Die Überwälzung des Referenzzinssatzes auf die Mietenden müsse vorübergehend ausgesetzt werden. Ausserdem soll die Landesregierung Vorschläge präsentieren, wie missbräuchliche Mieterhöhungen verhindert werden können.