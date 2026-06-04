Die Filiale Alpsteinerstrasse in Herisau AR ist für die Migros der ideale Ort, um das neue Konzept zu testen. Anfang Juli soll es losgehen (Archvibild von der Eröffnung 2016). Migros Ostschweiz

Vollautomatische Läden ohne Personal betreibt die Migros schon einige. Jetzt folgt in Herisau AR die erste 24-Stunden-Filiale, die tagsüber bedient ist und von 19 bis 7 Uhr früh ohne Angestellte im Laden funktioniert.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Migros testet in Herisau eine hybride 24-Stunden-Filiale: Ab 19 Uhr läuft der Laden ohne Personal weiter und ist nur noch per Smartphone zugänglich.

Unbediente Konzepte von Spar, Avec und Rüedu waren wenig erfolgreich oder wurden wegen mangelnder Rentabilität, Diebstahl oder Vandalismus geschlossen. Auch Migros ist mit den unbedienten «Teo»-Shops nicht überall erfolgreich.

Die Eröffnung der 24-Stunden-Filiale in Herisau AR verzögerte sich durch eine Einsprache um ein Jahr. Mehr anzeigen

Vom fahrenden Verkaufsstand über den Self-Service-Migroswagen bis zum Supermarkt hat die Migros schon viele Konzepte erprobt und teilweise jahrzehntelang mit Erfolg betrieben.

Seit einigen Jahren scheinen unbediente Läden das Versprechen der Zukunft zu sein – nicht nur bei der Nummer eins der Schweizer Detailhändler, sondern auch bei kleineren Konkurrenten wie Spar oder Avec.

Migros schlägt nun ein neues Kapitel auf und stellt eine bediente Filiale in Herisau AR täglich um 19 Uhr auf unbedienten Betrieb um – bis die Angestellten am folgenden Morgen zurückkehren.

Viele unbediente Läden floppen

Seit mehreren Jahren stellt Migros an wechselnden Orten unbediente «Teo»-Läden auf – ursprünglich ein Konzept der deutschen Tochter Tegut. Trotz tiefer Personalkosten ist «Teo» kein Garant für Erfolg.

So machte die Migros-Genossenschaft Zürich ihre zwei unbedienten 24-Stunden-Filialen in Kloten und Dietlikon 2024 dicht, weil sie nicht rentierten. Dem Genossenschaftsbund hat das Konzept bisher einen Verlust von einer halben Milliarde Franken eingebracht.

So verkaufte die Migros in den 1950er-Jahren Waren. KEYSTONE

Anders Migros Ostschweiz. Hier wächst die Zahl der «Teo»-Shops. Neun Standorte sind es gemäss Website, fünf davon im östlichen Kanton Zürich und je zwei in den Kantonen Thurgau und St. Gallen. Diese funktionieren 24 Stunden am Tag ohne Verkaufspersonal.

Derartige Verkaufsstellen haben auch wesentlich kleinere Konkurrenten der Migros betrieben. Die Valora-Gruppe, Inhaberin der vor allem an Bahnhöfen präsenten Avec-Shops, hat die autonomen «Avec Box»-Läden im Sommer 2023 beerdigt. Die Nachfrage sei zu gering gewesen.

«Spar Go 24» hiessen die begehbaren Automaten von Spar. Einer davon befand sich prominent am Car-Parkpatz neben dem Zürcher Hauptbahnhof. Die südafrikanische Mutterfirma beendete das Experiment Ende 2024. In der nachts manchmal lebhaften, aber auch schummrigen Ecke waren Diebstahl und Sachbeschädigung das Hauptproblem. Die von 6 bis 22 Uhr bediente Filiale blieb bestehen, der autonome Shop ist weg.

Noch in den 80er-Jahren ergänzten Migros-Wagen die Verkaufsflächen des Detailhandels-Riesen. KEYSTONE

Auch die Hofladen-Kette Rüedu macht mit ihren unbedienten Verkaufs-Containern unterschiedliche Erfahrungen. In Bern sind 20 Filialen in Betrieb, eine davon etwa im Betten-Hochhaus des Inselspitals. Im Kanton Zürich brach das Unternehmen die Expansion nach fünf eröffneten Filialen ab. Nicht wegen fehlenden Erfolgs, sondern weil es die angestrebten 20 Standorte in den ersten zwei Jahren nicht erreichte, wie der «Tages-Anzeiger» berichtete.

24-Stunden-Migros hätte schon 2025 eröffnet werden sollen

Nun nimmt die Migros also einen Anlauf mit einem hybriden Konzept. Als Standort hat sich die Ostschweizer Genossenschaft die Filiale Alpsteinstrasse in Herisau AR ausgesucht.

Die «Appenzeller Zeitung» schreibt, für die Genossenschaft sei die Lage optimal, da die Kantonshauptstadt gross genug sei, um eine aussagekräftige Frequenz zu ermöglichen, «ohne dass die Rahmenbedingungen einer Grossstadt das Projekt beeinflussen». Damit könnten die Probleme gemeint sein, die dem 24-Stunden-Shop von Spar hinter dem Zürcher Hauptbahnhof das Genick brachen.

Die Migros Ostschweiz hatte die Eröffnung der 24-Stunden-Filiale in Herisau schon auf den Sommer 2025 hin angekündigt. Doch eine Einsprache verzögerte das Projekt, schreibt die «Appenzeller Zeitung», ohne zu präzisieren, wogegen sich der Rekurs gerichtet hatte.

Lediglich eine Informationstafel an der bestehenden Filiale an der Alpsteinstrasse weise seit Anfang Juni 2026 auf die anstehende Umstellung hin. Die Migros Ostschweiz mag die Umstellung offensichtlich nicht an die grosse Glocke hängen.

Das gleiche Ladenlokal von bedient auf unbedient umzustellen, dürfte nicht trivial sein. Migros Ostschweiz verrät dazu nur so viel: Täglich um 19 Uhr würden die Zugangs- und Überwachungs-Systeme aktiviert. Die Türen liessen sich dann nur noch per Smartphone öffnen, die Kundschaft bezahle bargeldlos an den gleichen Self-Checkout-Kassen, die auch tagsüber zur Verfügung stehen.

Aus arbeitsrechtlichen Gründen dürften die Regale ausserhalb der bedienten Öffnungszeiten nicht aufgefüllt werden. Dies geschehe jeweils kurz vor 19 Uhr ein letztes Mal. Nachts und am Sonntag gilt also mehr denn je: «Es het solang's het».