Migros eröffnet Filiale ohne Personal

Am Toblerplatz eröffnet die Migros eine Filiale ohne Personal. Somit umgehen sie das Arbeitsgesetz, da niemand anwesend ist. In Vergangenheit kam es aber genau dann zu Vandalismus.

Am Toblerplatz hat einen Migros ohne Personal eröffnet.

Diese Neuerung umgeht das Arbeitsgesetz, da kein Personal anwesend ist, und reagiert auf die steigende Nachfrage nach Sonntagsverkäufen.

In Vergangenheit kam es dadurch immer wieder zu Vandalismus.

Die Gewerkschaft Unia kritisiert das Vorhaben und befürchtet negative Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen im Detailhandel. Mehr anzeigen

Die Migros am Toblerplatz in Zürich hat nun auch am Sonntag offen – jedoch ohne Personal. Seit Mitte Oktober können Kunden den Laden von 8 bis 18 Uhr nutzen, indem sie ihre Cumulus-, Debit- oder Kreditkarte scannen und an Self-Checkout-Kassen bezahlen.

Eigentlich dürfen die Läden im Kanton Zürich nur an vier Sonntagen öffnen. Ausnahmen gibt es bisher an Bahnhöfen, Flughäfen und in bestimmten Tourismusorten in den Bergen, wo Läden sonntags Personal beschäftigt dürfen.

Gewerkschaft kritisiert das Vorhaben

Die Zahl soll nun auf 12 erhöht werden. Die Gewerkschaft Unia kritisiert das Vorhaben und befürchtete massive Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen im Detailhandel.

Das Modell am Toblerplatz soll das Arbeitsgesetz aber umgehen, da kein Personal anwesend ist, wie CH-Media-Zeitungen schreiben.

Mit dieser Neuerung reagieren die Migros auf ein wachsendes Bedürfnis nach Sonntagsverkäufen, insbesondere in städtischen Gebieten. Die Migros-Genossenschaften Zürich und Ostschweiz betreiben bereits Teo-Automatenläden, die rund um die Uhr zugänglich sind. Aber die Filiale am Toblerplatz ist der erste herkömmliche Supermarkt im Quartier, der eine solche Lösung anbietet.

Weitere Eröffnungen seien derzeit nicht geplant, dennoch würde die Migros die Marktentwicklung beobachten.

In Vergangenheit kam es oftmals zu Vandalismus

Die Handelsgruppe Valora setzt mit ihrem Konzept Avec 24/7 auf hybride Läden, die tagsüber von Personal betreut und zu Randzeiten oder sonntags autonom per App genutzt werden können. Allerdings hat Valora den 24-Stunden-Betrieb grösstenteils eingestellt, teilweise aufgrund von Vandalismusproblemen.

Spar hatte mit seinem Go24-Konzept ähnliche Erfahrungen gemacht. Eine Testfiliale in Zürich, die nachts autonom zugänglich war, wurde oft beschädigt und verschmutzt, sodass sie nun nur noch werktags tagsüber geöffnet ist. Trotz dieser Herausforderungen hält Spar an der Idee von Automatenläden fest, sieht darin Potenzial, hat aber aktuell keine konkreten Pläne.