Die Migros-Zentrale hebt die Preisunterschiede bei Frischprodukten in ihren Filialen auf. Dies soll den Kunden einheitlichere und günstigere Preise bieten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Rahmen der neuen Discounter-Strategie führt die Migros standortunabhängige Preise ein.

Damit fallen lokale Unterschiede weg.

Vor allem in der Stadt Zürich und an der Goldküste führt dies zu günstigeren Preisen. Mehr anzeigen

Die neue Supermarktstrategie der Migros zielt auf günstigere Preise für die Kundinnen und Kunden ab. Durch die Einführung von speziellen Tiefpreisen für zahlreiche Produkte soll der Preisunterschied zu Discountern verringert werden. Diese Massnahme ist Teil eines umfassenderen Plans, die Attraktivität der Migros-Filialen zu steigern und den Kunden ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten.

In der Vergangenheit gab es erhebliche Preisunterschiede bei Frischprodukten zwischen verschiedenen Migros-Filialen. Diese Unterschiede wurden durch die Regionalgenossenschaften bestimmt, was zu höheren Preisen in bestimmten Gebieten führte. Die Zentrale hat nun beschlossen, diese Preisdifferenzierung zu beenden, um den Kunden einheitlichere Preise zu bieten, wie die «Sonntagszeitung» berichtet.

Besonders in Filialen an der Zürcher Goldküste und in der Stadt Zürich werden die Preise für Frischprodukte deutlich gesenkt. Diese Massnahme soll nicht nur die Kundenbindung stärken, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit der Migros gegenüber Discountern erhöhen. Die Kunden können nun in allen Filialen von den gleichen günstigen Preisen profitieren, unabhängig von ihrem Standort.

