Migros kappt 80 Eigenmarken – darunter auch Kultprodukte

Zahlreiche Migros-Produkte verschwinden aus den Regalen. (Symbolbild) KEYSTONE

Die Migros baut ihr Sortiment um und streicht 80 Eigenmarken – darunter auch Produkte von M-Budget. Künftig sollen viele Artikel einheitlich unter dem Namen «Migros» verkauft werden.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Von rund 250 Eigenmarken der Migros werden 80 eingestellt.

Zahlreiche Produkte – auch M-Budget – laufen künftig unter der Hauptmarke «Migros».

Ziel ist es, Kosten zu sparen und die Orientierung im Regal zu vereinfachen. Mehr anzeigen

Die Migros macht Ernst mit ihrem Konzernumbau und geht nun ans Herzstück ihrer Ladenregale: die Eigenmarken. Wie die Aargauer Zeitung zuerst berichtete, verschwinden 80 von insgesamt 250 Marken aus dem Sortiment – darunter auch Produkte der Kultlinie M-Budget.

Marketingchef Rémy Müller erklärte im «Migros-Magazin», dass nicht alle Eigenmarken das Leistungsversprechen gleich gut einlösen würden. «Frey, Farmer oder Blévita kennen wohl alle, und die bleiben natürlich bestehen. Aber wer hat schon einmal von unserer High-Protein-Marke Oh! gehört?», so Müller. Künftig sollen solche Produkte schlicht das Migros-Logo tragen.

Die Gründe liegen auch in den Kosten: Jede zusätzliche Marke verursacht Aufwand für Pflege, Werbung und Design. «Das Geld investieren wir lieber in die Qualität des Inhalts», sagt Müller. Erste Umstellungen seien bereits erfolgt, etwa bei Chips aus Linsen und Kichererbsen. Noch dieses Jahr sollen Tausende Produkte in neuem Look erscheinen.

Tausende Migros-Produkte

Für die Kundinnen und Kunden bedeutet das laut Migros keine Preisänderung. Inhalt und Qualität der Artikel blieben gleich, teilweise mit Stickern auf der Verpackung gekennzeichnet. Bis alle alten Designs verschwinden, könnten bis zu zwei Jahre vergehen.

Besonders sensibel ist die Anpassung bei M-Budget, da viele Produkte Kultstatus haben. Müller hält dagegen: «Die grüne Handseife etwa würde kaum jemand zu Hause ins Bad stellen – die Verpackung signalisiert: Da macht jemand Kompromisse.»

Mit der Vereinheitlichung will die Migros nach eigenen Angaben den Einkauf vereinfachen, für mehr Klarheit sorgen und unnötige Doppelspurigkeiten im Sortiment abbauen.