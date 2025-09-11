  1. Privatkunden
Grosshändler warnen vor Salmonellen Diese Gewürze solltest du jetzt nicht mehr konsumieren

Sven Ziegler

11.9.2025

Im Gewürz M-Classic Geflügel könnten Salmonellen sein.
Im Gewürz M-Classic Geflügel könnten Salmonellen sein.
Migros

Sowohl Migros als auch Coop warnen vor möglichen Salmonellen in Gewürzen. Betroffen sind verschiedene M-Classic-Produkte und mehrere Rosmarin-Artikel. Kundinnen und Kunden sollen die Waren nicht konsumieren und erhalten ihr Geld zurück.

Sven Ziegler

11.09.2025, 09:08

11.09.2025, 09:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Migros ruft zwei M-Classic-Gewürze wegen Salmonellenverdacht zurück.
  • Coop zieht mehrere Rosmarin- und Gewürzmischungen aus den Regalen.
  • Bereits gekaufte Produkte können zurückgebracht werden, der Kaufpreis wird erstattet.
Mehr anzeigen

Die Migros zieht vorsorglich zwei Gewürze aus dem Sortiment. Betroffen sind die Produkte M-Classic Fleisch zart (Glas 88g, Artikelnummer 1063.078, Mindesthaltbarkeitsdatum 04.2027, Lot: L076013) sowie M-Classic Geflügel (Glas 52g, Artikelnummer 1063.076, Mindesthaltbarkeitsdaten 04.2027 / L075948 und 08.2027 / L076617).

Wie der Detailhändler mitteilt, besteht bei diesen Chargen der Verdacht auf eine Belastung mit Salmonellen. Die Produkte wurden in Migros-Filialen in der ganzen Schweiz sowie über Migros Online verkauft. Andere Chargen seien nicht betroffen.

Migros bittet Kundinnen und Kunden dringend, die betroffenen Gewürze nicht zu konsumieren. Im Fall einer Ansteckung können Symptome wie Fieber, Durchfall oder Bauchschmerzen auftreten. Wer entsprechende Beschwerden bemerkt, soll medizinischen Rat einholen.

Bereits gekaufte Produkte können in die Filialen zurückgebracht werden. Dort wird der Kaufpreis erstattet. Online-Kundinnen und -Kunden werden vom Migros-Kundendienst direkt kontaktiert.

Auch Coop warnt

Auch Coop warnt vor Salmonellen in verschiedenen Gewürzen. Betroffen sind unter anderem Rosmarin im 62-Gramm-Glas, die Gewürzmischung Provencal im 43-Gramm-Glas sowie die Würzmischung BBQ smokey im 128-Gramm-Glas.

Ebenfalls zurückgerufen wird die Würzmischung Geflügel im 130-Gramm-Glas. Je nach Produkt gelten die Mindesthaltbarkeitsdaten Juni 2027 oder Juli 2027. 

Andere Mindesthaltbarkeitsdaten sind nicht betroffen. Die Produkte waren vom 12. Juli bis 10. September 2025 in Coop-Supermärkten sowie online erhältlich.

Auch hier gilt: Die Waren sollen nicht konsumiert werden und können in die Verkaufsstellen zurückgebracht werden. Der Kaufpreis wird zurückerstattet.

